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Westworld mobil oyunu geliyor

Ekranların popüler dizisi Westworld mobil oyun haline geliyor. Oyuncular kendi yapay zekâ parklarını geliştirerek müşterilerin memnun olmasını sağlamaya çalışacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,5b
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin en beğenilen televizyon dizilerinden olan Westworld, ikinci sezonu için hazırlıklarına devam ederken bir mobil oyunun da müjdesi verildi. Mobil oyun dizi ile benzer bir konuyu işleyecek.

Westworld mobil oyunu neler sunuyor?

Behavior Interactive tarafından geliştirilen oyunun dağıtımcısı Warner Bros. Interactive Entertainment olacak. Dizi için özel olarak hazırlanan Delos Incorporated web sitesindeki tanıtım broşüründe de mobil oyuna işaretler var.

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Broşürde aslında Westworld işletmesinde çalışmak isteyenlere yönelik hazırlanmış bir mobil simülasyon aracından bahsediliyor. Bu araç ile adayların kendi yapay zekâ dünyalarını oluşturmalarını ve misafirlerin memnun edilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Elbette bu tanımlar mobil oyunun sunacağı unsurları özetlemiş oluyor. Araca Delos Park Training Simulation adı verilmiş ancak mobil oyun da bu ismi mi alacak şimdilik bilinmiyor.

Oyunun kısıtlı bir grup ile testlere başladığı belirtiliyor. Muhtemelen yeni sezonun yayınlanmasına yakın mobil oyun da indirmeye sunulacak. Hali hazırda iyi bir kitlesi olan dizinin oyunu da ilgi görecektir. 


 

http://www.ubergizmo.com/2018/01/westworld-mobile-game-being-developed/ Yorum Yaz
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shadowtr 1 yıl en beğenilen
Lan bırakın oyunu da diziyi verin...
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IcyTea Lemon 1 yıl
filipin'de soft launch olarak oyun çıktı. Fallout shelter ile aynı mantıkda bir oyun.
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shadowtr 1 yıl en beğenilen
Lan bırakın oyunu da diziyi verin...
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