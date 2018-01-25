Scooby-Doo Mystery Cases ile korkutucu sırları siz çözün

Yılların eskitemediği Scooby-Doo animasyon dizisi Warner Bros. dağıtımıyla yeniden mobil dünyaya geliyor. Bu kez dizinin karakteristiğine uygun bir senaryo temel alınıyor.

Scooby-Doo Mystery Cases neler sunuyor?

Scooby-Doo Mystery Cases nesne bulma türüne ait. Çizgi dizideki hikayeye uygun olarak gizemli canavarları ortaya çıkarmak için çeşitli sahnelerdeki gizli nesneleri bulmanız gerekiyor. Aslında gizli değil zira önünüzde duruyor ancak fazla sayıda nesne olduğu için algılamanız biraz zorlaşıyor.

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Farklı mekanlarda onlarca bölümün olduğu oyunda her 15-20 bölüm sonrasında boss tarzındaki canavarı yakalama görevi geliyor. Burada da yine hafızaya dayalı bulmacalar mevcut. Yani aksiyon yok.

Bölümleri 3 yıldız ile bitirirseniz Scooby bisküvisi için yeniden oynama imkanınız oluyor. Bisküviler ile çeşitli güçlendirmeler veren can simidi gibi kostümler alabiliyorsunuz. Bulmacaların yanında seri ile ilgili videolar, çizgi roman kitapları ve karakter biyografileri de mevcut. Dikkat gerektiren bulmacaları ile sevenlerini ekran başında tutacak oyun ücretsiz.



