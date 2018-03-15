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WhatsApp'a beklenen özellikler geldi

Uzun süredir konuşulan birtakım özellikler nihayet WhatsApp'ta aktif oldu. Grup açıklamasının da kullanıma sunulduğu güncelleme yayınlandı. WhatsApp'a güncelleme gelen yenilikler neler?
1 yıl
34,3b
1
24
Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Daha önce Beta aşamasında keşfedilen grup açıklaması özelliği, aşamalı olarak Android kullanıcılarının deneyimine sunulurken popüler mesajlaşma uygulamasına gelen yeni bir güncellemeyle iOS platformu için de kullanıma sunuldu. 
Şu an her iki platform için de kullanıma sunulan grup açıklaması özelliğini kullanabilmek için grup yöneticisi olmanıza gerek yok. WhatsApp gruplarına mensup herhangi bir kişi kelime sınırı olmaksızın dahil olduğu grubun açıklama kısmını dilediği gibi güncelleyebilir. Ayrıca, bağlantı yoluyla birini gruba davet etmek isterseniz de grup açıklaması görünür. WhatsApp'ın 2.18.31 sürümünü çalıştıran iOS kullanıcıları WhatsApp grup açıklaması kullanılabilirken 2.18.79 veya sonraki bir sürümü kullanan Android kullanıcıları da grup açıklaması özelliğini kullanabilir. 

WhatsApp'a gelen yenilikler neler?

Gelen yeni güncelleme sayesinde grup üyeleri, gruptaki bir katılımcıyı hızlıca arayabilir. Bunun için katılımcı arama listesinden ulaşmak istediğiniz kişiye, telefon numarası veya adını girerek hızlıca ulaşabilirsiniz. (Grup bilgisi » Katlımcılar » Ara adımlarını takip edebilirsiniz.)

Sesli ve görüntülü aramalar arasında hızlı geçiş yapın

Mesajlaşma devi WhatsApp bu özelliği geçtiğimiz ay iOS kullanıcılarının hizmetine sunsa da sesli ve görüntülü aramalar arasında geçiş yapabilmek Android kullanıcıları için yeni bir özellik. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar devam eden sesli aramadan bağlantıyı kesmek zorunda kalmadan görüntülü aramaya hızla geçebilir.
Sesli aramadan bir görüntülü aramaya geçmek için arama ekranın ortasında yer alan görüntülü arama butonuna basmanız gerek. Yukarıda bahsi geçen özellikleri kullanamıyorsanız WhatsApp'ı güncellemelisiniz. 

https://www.mobigyaan.com/whatsapp-android-update-group-description-voice-video-call-switch Yorum Yaz
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samtiger 1 yıl en beğenilen
sürekli beklenen özellik geldi deniliyor. Kim bekliyor ulan bunları?
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The Time Lord 1 yıl
Beklemiyordum.
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Başbakan Pirlo 1 yıl
gereksiz
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manilafortuna 1 yıl
Arkadaşlar Merhaba...
4.75 GB olan yedeğim bugün baktığımda 3.8 e düşmüş...
Bunun nedeni ne olabilir??? Lütfen yardım ediniz...
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etrafınabakançocuk 1 yıl
Çöp
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manilafortuna 1 yıl
Arkadaşlar selamlar, Benim Whatsupp yedek boyutu bir anda küçüldü, sanırım 4.5 gb falandı ama şu an 3.8 gb
Neden küçülmüş olabilir? Sizinkinde değişiklik var mı?
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Tem_Mus 1 yıl
Grup açıklaması özelliği güzel bence de
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The Time Lord 1 yıl Project Scorpio
Güvenmediğin insanları grubuna alma o zaman hocam
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intel7mix 1 yıl
O kadar çok bekliyordum ki! Geceleri uykum kaçıyordu sonunda deneyeceğim
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capo di capi 1 yıl
Önce gelen bildirim anında uyarı versin.
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Nerevarine 1 yıl
Gruplara otomatik eklemeyi kaldırsınlar. Onay getirilsin. Bununla uğraşacaklarına açıklama ile uğraşıyorlar.
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fatihbulut95 1 yıl
Telsiz gibi bas-konuş özelliği gelse çok iyi olacak.
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ZeONS 1 yıl
WhatsApp İndir / link.tl/...
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