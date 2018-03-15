Huawei P20 Lite ön siparişe açıldı, özellikleri netleşti!

27 Mart günü Paris'te düzenleyeceği özel bir etkinlikleakıllı telefon modellerini tanıtacak olan Huawei, aceleci davranarak P20 Lite modelini Polonya'da ön siparişe sundu. 1.599,00 Polonya Zlotisi'dansatışa sunulan P20 Lite'ın 26 Mart tarihinden itibaren sevkıyatına başlanacağı ifade ediliyor.ön siparişe açılan telefonun özellikleri de listelenmiş durumda.

Ekran: 5.84 inç 1080x2280 (Full HD+) çözünürlüğünde 19:9 en/boy oranına sahip FullView 2.0 IPS LCD ekran

5.84 inç 1080x2280 (Full HD+) çözünürlüğünde 19:9 en/boy oranına sahip FullView 2.0 IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 149 x 71,3 x 7,4 mm ~ 145 gram

149 x 71,3 x 7,4 mm ~ 145 gram İşlemci: Kirin 659 (4x 2.36GHz Cortex -A53 + 4x 1.70 GHz Cortex -A53)

Kirin 659 (4x 2.36GHz Cortex -A53 + 4x 1.70 GHz Cortex -A53) RAM: 4 GB



4 GB Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği



64 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 16 + 2 MP (f/2.2) çift kamera



16 + 2 MP (f/2.2) çift kamera Ön kamera: 16 MP



16 MP Batarya: 3000 mAh



3000 mAh İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo



Android 8.0 Oreo Diğer: Bluetooth, NFC, USB Type-C, Wi-Fi, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi



Huawei mühendisleri tarafından cam ve metalin harmanlanarak bir araya getirildiği P20 Lite, çentikli ekranıyla merhaba diyor. 5.84 inç boyutunda 1080x2280 (Full HD+) çözünürlüklü ve 19:9 formatına sahip IPS LCD panel, Huawei tarafından FullView 2.0 olarak isimlendiriliyor.

Cam şasiye sahip telefonun parmak izi tarayıcısı Mate 10 Lite'da olduğu gibi arka panele konumlandırılırken arka taraftaki çift kamera kombinasyonunda ise dikey yönlendirme tercih edilmiş. Gücünü 16nm fabrikasyon süreciyle üretilen 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 platformundan alan P20 Lite'a 4 GB RAM ve microSD kart destekli 64 GB dahili depolama birimi eşlik ediyor. USB Type-C üzerinden hızlı şarj desteğine sahip olan 3000 mAh gücündeki batarya ise telefonu ayakta tutuyor.

f/2.2 diyafram değerine sahip 16 ve 2 MP çözürlüklü çift arka kameraya sahip P20 Lite, fotoğraflara Bokeh efekti verebiliyor. Ön tarafta 16 MP'lik selfie kamerasına yer veren Huawei, ön kamerasıyla parmak izi okuyucusuna alternatif olarak yüz tanıma seçeneği de kullanıcıya sunuyor.

3.5 mm kulaklık girişine yer vermeyi ihmal etmeyen Huawei, P20 Lite modelinde EMUI 8.0 arayüzü entegre edilmiş Android 8.0 işletim sistemine yer veriyor. Şirket, 380£'dan ön siparişe açtığı P20 Lite modelini satın alanlara Huawei Smart Scale hediye ediyor. Şimdilik mavi renk seçeneğiyle ön siparişte olan P20 Lite; siyah, mavi ve pembe renk seçenekleriyle 27 Mart günü tanıtılacak.