Huawei P20 Lite ön siparişe açıldı, özellikleri netleşti!

Teknoloji Editörü
27 Mart günü Paris'te düzenleyeceği özel bir etkinlikle P20 Lite, P20 ve P20 Pro akıllı telefon modellerini tanıtacak olan Huawei, aceleci davranarak P20 Lite modelini Polonya'da ön siparişe sundu. 1.599,00 Polonya Zlotisi'dan (380£) satışa sunulan P20 Lite'ın 26 Mart tarihinden itibaren sevkıyatına başlanacağı ifade ediliyor. Polonyalı X-Kom internet sitesinde ön siparişe açılan telefonun özellikleri de listelenmiş durumda.
P20 Lite özellikleri
- Ekran: 5.84 inç 1080x2280 (Full HD+) çözünürlüğünde 19:9 en/boy oranına sahip FullView 2.0 IPS LCD ekran
- Boyut ve ağırlık: 149 x 71,3 x 7,4 mm ~ 145 gram
- İşlemci: Kirin 659 (4x 2.36GHz Cortex -A53 + 4x 1.70 GHz Cortex -A53)
- RAM: 4 GB
- Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: 16 + 2 MP (f/2.2) çift kamera
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 3000 mAh
- İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
- Diğer: Bluetooth, NFC, USB Type-C, Wi-Fi, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi
Huawei mühendisleri tarafından cam ve metalin harmanlanarak bir araya getirildiği P20 Lite, çentikli ekranıyla merhaba diyor. 5.84 inç boyutunda 1080x2280 (Full HD+) çözünürlüklü ve 19:9 formatına sahip IPS LCD panel, Huawei tarafından FullView 2.0 olarak isimlendiriliyor.
Cam şasiye sahip telefonun parmak izi tarayıcısı Mate 10 Lite'da olduğu gibi arka panele konumlandırılırken arka taraftaki çift kamera kombinasyonunda ise dikey yönlendirme tercih edilmiş. Gücünü 16nm fabrikasyon süreciyle üretilen 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 platformundan alan P20 Lite'a 4 GB RAM ve microSD kart destekli 64 GB dahili depolama birimi eşlik ediyor. USB Type-C üzerinden hızlı şarj desteğine sahip olan 3000 mAh gücündeki batarya ise telefonu ayakta tutuyor.
f/2.2 diyafram değerine sahip 16 ve 2 MP çözürlüklü çift arka kameraya sahip P20 Lite, fotoğraflara Bokeh efekti verebiliyor. Ön tarafta 16 MP'lik selfie kamerasına yer veren Huawei, ön kamerasıyla parmak izi okuyucusuna alternatif olarak yüz tanıma seçeneği de kullanıcıya sunuyor.
3.5 mm kulaklık girişine yer vermeyi ihmal etmeyen Huawei, P20 Lite modelinde EMUI 8.0 arayüzü entegre edilmiş Android 8.0 işletim sistemine yer veriyor. Şirket, 380£'dan ön siparişe açtığı P20 Lite modelini satın alanlara Huawei Smart Scale hediye ediyor. Şimdilik mavi renk seçeneğiyle ön siparişte olan P20 Lite; siyah, mavi ve pembe renk seçenekleriyle 27 Mart günü tanıtılacak.
https://www.x-kom.pl/p/414753-smartfon-telefon-huawei-p20-lite-niebieski.html#specification Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu telefon karşısında benim gözümde Mi6'yı geçtim, Mi5 bile kat be kat daha alınası duruyor. Üstelik 250€ dan daha düşük fiyatlara çok rahat bulunabiliyorken...
151,2 x 79,2 x 8,3 mm 5.7" 16:9 ekran oranı
Huawei P20 lite ;
149 x 71,3 x 7,4 mm 5.84" 19:9 ekran oranı
Hangisi daha fazla içerik gösterebilir mesela video izlerken...
yine de huawei çok iyi cihazlar yapıyor.