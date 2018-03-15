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Huawei P20 Lite ön siparişe açıldı, özellikleri netleşti!

Huawei P20 Lite, tanıtılmadan ön siparişe açıldı. Üstelik ön sipariş verenlere Huawei Smart Scale de hediye ediliyor. İşte tüm ayrıntılarıyla Huawei P20 Lite...
1 yıl
7,2b
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8
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei P20 Lite ön siparişe açıldı, özellikleri netleşti!
27 Mart günü Paris'te düzenleyeceği özel bir etkinlikle P20 Lite, P20 ve P20 Pro akıllı telefon modellerini tanıtacak olan Huawei, aceleci davranarak P20 Lite modelini Polonya'da ön siparişe sundu. 1.599,00 Polonya Zlotisi'dan (380£) satışa sunulan P20 Lite'ın 26 Mart tarihinden itibaren sevkıyatına başlanacağı ifade ediliyor. Polonyalı X-Kom internet sitesinde ön siparişe açılan telefonun özellikleri de listelenmiş durumda.

P20 Lite özellikleri

  • Ekran: 5.84 inç 1080x2280 (Full HD+) çözünürlüğünde 19:9 en/boy oranına sahip FullView 2.0 IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 149 x 71,3 x 7,4 mm ~ 145 gram
  • İşlemci: Kirin 659 (4x 2.36GHz Cortex -A53 + 4x 1.70 GHz Cortex -A53)
  • RAM: 4 GB
  • Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 16 + 2 MP (f/2.2) çift kamera
  • Ön kamera: 16 MP
  • Batarya: 3000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
  • Diğer: Bluetooth, NFC, USB Type-C, Wi-Fi, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi
Huawei mühendisleri tarafından cam ve metalin harmanlanarak bir araya getirildiği P20 Lite, çentikli ekranıyla merhaba diyor. 5.84 inç boyutunda 1080x2280 (Full HD+) çözünürlüklü ve 19:9 formatına sahip IPS LCD panel, Huawei tarafından FullView 2.0 olarak isimlendiriliyor.
Cam şasiye sahip telefonun parmak izi tarayıcısı Mate 10 Lite'da olduğu gibi arka panele konumlandırılırken arka taraftaki çift kamera kombinasyonunda ise dikey yönlendirme tercih edilmiş. Gücünü 16nm fabrikasyon süreciyle üretilen 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 platformundan alan P20 Lite'a 4 GB RAM ve microSD kart destekli 64 GB dahili depolama birimi eşlik ediyor. USB Type-C üzerinden hızlı şarj desteğine sahip olan 3000 mAh gücündeki batarya ise telefonu ayakta tutuyor. 
f/2.2 diyafram değerine sahip 16 ve 2 MP çözürlüklü çift arka kameraya sahip P20 Lite, fotoğraflara Bokeh efekti verebiliyor. Ön tarafta 16 MP'lik selfie kamerasına yer veren Huawei, ön kamerasıyla parmak izi okuyucusuna alternatif olarak yüz tanıma seçeneği de kullanıcıya sunuyor. 
3.5 mm kulaklık girişine yer vermeyi ihmal etmeyen Huawei, P20 Lite modelinde EMUI 8.0 arayüzü entegre edilmiş Android 8.0 işletim sistemine yer veriyor. Şirket, 380£'dan ön siparişe açtığı P20 Lite modelini satın alanlara Huawei Smart Scale hediye ediyor. Şimdilik mavi renk seçeneğiyle ön siparişte olan P20 Lite; siyah, mavi ve pembe renk seçenekleriyle 27 Mart günü tanıtılacak.   

https://www.x-kom.pl/p/414753-smartfon-telefon-huawei-p20-lite-niebieski.html#specification Yorum Yaz
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darkhair 1 yıl
Piyasanın durumu hiç iyi değil. Üreticiler hala yüksek fiyatlara android telefon satamadıklarını anlamadılar. Hele ki Xiaomi gibi markalar, lite vb. cihazlara yüzyılın darbesini vurmuşken...
Bu telefon karşısında benim gözümde Mi6'yı geçtim, Mi5 bile kat be kat daha alınası duruyor. Üstelik 250€ dan daha düşük fiyatlara çok rahat bulunabiliyorken...
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izmirliyim_89 1 yıl
Huawei nin sonu da Samsung gibi olcak. Sürekli model çıkara çıkara bi hal oldu
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ardicli2000 1 yıl
Lite versiyonların fiyatı 400 euro yu geçmiş arkadaş. Ne oluyor bu piyasaya??? Üreticileri de cidden anlamıyorum. Daha dün iPhone X yüksek fiyatı yüzünden satamadı diye her yerde haber yapılıyor. Bunlar kıçıkırık lite versiyonları 400 euro ya satma derdinde....
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obsesoz 1 yıl
tr fiyatı 2500 olur
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deniz_sea 1 yıl
Samsung note3 ;
151,2 x 79,2 x 8,3 mm 5.7" 16:9 ekran oranı
Huawei P20 lite ;
149 x 71,3 x 7,4 mm 5.84" 19:9 ekran oranı
Hangisi daha fazla içerik gösterebilir mesela video izlerken...
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konsoldede 1 yıl
olmamis ,yolda bulsam almam
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sistemli adam 1 yıl
lite versiyon için kamera kötü değil ancak bu ebatta ekrana batarya olmamış.
yine de huawei çok iyi cihazlar yapıyor.
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NorthShield 1 yıl
f2,2 kamera nedir Mate 10 Lite dede f2.2 ve düşük ışıkta kamera çuvallıyor.
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