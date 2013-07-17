WhatsApp'ın iOS versiyonu çoklu fotoğraf gönderme desteğiyle güncellendi

Android versiyonunda olduğu gibi abonelik sistemine geçirilen WhatsApp'ın iOS versiyonu güncellenerek yeni özelliklere kavuştu.





Güncellemeyle birlikte gelen en dikkat çekici özellik ise, çoklu fotoğraf gönderme desteği oldu. iOS kullanıcıları bu destek sayesinde artık birden fazla fotoğrafı aynı anda gönderebiliyor. Üçüncü parti uygulamalar için URL şeması desteği de kazanan uygulama artık mesajları iCloud üzerine yedekleme seçeneğine de sahip. Kullanıcılar ayarlar menüsü altında yer alan sohbet ayarları sekmesi altındaki sohbet yedekleme başlığından yedekleme seçeneğini iCloud olarak ayarlayabilirler.





Güncellemeyle birlikte yeni özelliklere kavuşan WhatsApp'ın iOS versiyonuna aşağıdaki market bağlantısı üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8