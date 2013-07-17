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WhatsApp'ın iOS versiyonu çoklu fotoğraf gönderme desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
12,4b
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19
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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WhatsApp'ın iOS versiyonu çoklu fotoğraf gönderme desteğiyle güncellendi
Android versiyonunda olduğu gibi abonelik sistemine geçirilen WhatsApp'ın iOS versiyonu güncellenerek yeni özelliklere kavuştu.

Güncellemeyle birlikte gelen en dikkat çekici özellik ise, çoklu fotoğraf gönderme desteği oldu. iOS kullanıcıları bu destek sayesinde artık birden fazla fotoğrafı aynı anda gönderebiliyor. Üçüncü parti uygulamalar için URL şeması desteği de kazanan uygulama artık mesajları iCloud üzerine yedekleme seçeneğine de sahip. Kullanıcılar ayarlar menüsü altında yer alan sohbet ayarları sekmesi altındaki sohbet yedekleme başlığından yedekleme seçeneğini iCloud olarak ayarlayabilirler.

Güncellemeyle birlikte yeni özelliklere kavuşan WhatsApp'ın iOS versiyonuna aşağıdaki market bağlantısı üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ВAВA 6 yıl
Uygulamada sorunlar vardı. Umarım güncelleme ile düzelmiştir.
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number352 6 yıl
Gelse artık iOS7 güncellemesi de tadına varsak.
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DH Misafiri 6 yıl
Peki arkadaslar bu whatsapdan fotograf gondermek ne kadar guvenli bi bilgisi olan varmi
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ulasates 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Peki arkadaslar bu whatsapdan fotograf gondermek ne kadar guvenli bi bilgisi olan varmi

Neden eksilenmis ki bu mesaj
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CarlBenz 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Peki arkadaslar bu whatsapdan fotograf gondermek ne kadar guvenli bi bilgisi olan varmi

Hay dh misafiriniz batsın
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gahst 6 yıl
Yeni güncelleme lazım, iOS te bir sürü sorun var, mesaj penceresinden konuştuğun kişi mesaj yazarsa bildirim penceresi geliyor, 2 mesajınız var diyor halbuki hiç yok vb.
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SS10 6 yıl
Whatsapp dışındaki diğer mesajlaşma programlarında nedendir bilinmez ama çok kasılıyorum
Whatsapp'ta sanki evimdeymişim gibi, o havayı veriyor. Ancak ücretli olması/olacak olması nedeniyle çok kullanıcı kaybedecek.
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Andromedaeksi 6 yıl
Yedekleme olması çok iyi olmuş , fotoğrafları telefona kaydetmediğim için silindiydi zamanında.
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F355 Challenge 6 yıl
Çoklu fitiğraf gönderimi çok önemli Android versiyonuna da bekliyoruz.
3 Yanıt Yanıtla +1
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omeryasin 6 yıl F355 Challenge
Eli Wallach
Çoklu fitiğraf gönderimi çok önemli Android versiyonuna da bekliyoruz.

Galeriden secip coklu yollayabilirsin androidde var zaten. 10 taneye kadar izin verir.
1 Yanıt Yanıtla +3
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engurlu 6 yıl F355 Challenge
Eli Wallach
Çoklu fitiğraf gönderimi çok önemli Android versiyonuna da bekliyoruz.

Android de coktandır var galeriden istediğin fotolari sec Paylaş a bas whatsapp i seç kime gondereceksen tıkla tamamdır
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Granes 6 yıl F355 Challenge
F355 Challenge
Çoklu fitiğraf gönderimi çok önemli Android versiyonuna da bekliyoruz.

Fitiğraf























Şaka yapıyorum.Bence de önemli.Şu an Android'de var.Madem up'lamışlar konuyu söyleyeyim.
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