WhatsApp'ta para transferi dönemi başlıyor

Teknoloji Editörü
WhatsApp uzun süredir kullanıcıların sohbet ekranından para transferi yapmalarını sağlayan bir sistem üzerinde çalışıyor. Basit bir şekilde, sohbet listenizdeki kişilerle para transferi yapmanıza olanak sağlayan bu sisteme WhatsApp Pay adı verildi.
Yeni peer-to-peer ödeme sisteminin beta testleri şu an Hindistan'da yapılmaya başlandı. Uygulamanın başarılı olması durumunda ise tüm dünyada kullanıma sunulacak. Sistemin altyapısı Hindistan Bankaları konsorsiyumunun, Birleşik Ödemeler Arayüzüne (UPI) dayanıyor.
WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Yaygın olarak kullanılan dijital bir ödeme sistemi olan UPI ile entegre olan sistemin çalışabilmesi için, öncelikle banka hesabınızı WhatsApp'a bağlamanız gerekiyor. Bunun için telefon numarasıyla doğrulama yapıyorsunuz. Daha sonra ise sisteme banka kartınızı ekleyip para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 fiyatlarının düşmesi bekleniyor" WhatsApp'ın şu an 200 milyon kullanıcıya sahip olduğu Hindistan'da sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde denediği WhatsApp Pay sistemi, başarılı olması durumunda bir çok kolaylığı da beraberinde getirecek.
https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/923630/WhatsApp-Update-Pay-UK Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kesinlikle bankalararasi bile iban yeterli amerikada bu isler kagni gibi yuruyor hep 3rd party uygulamalar vs
Şaka bi yana forma satışı yapanlar wp numarası veriyordu bu sısteme geçerseler iyi olur
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