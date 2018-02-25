WhatsApp'ta para transferi dönemi başlıyor

WhatsApp uzun süredir kullanıcıların sohbet ekranından para transferi yapmalarını sağlayan bir sistem üzerinde çalışıyor. Basit bir şekilde, sohbet listenizdeki kişilerle para transferi yapmanıza olanak sağlayan bu sisteme WhatsApp Pay adı verildi.

Yeni peer-to-peer ödeme sisteminin beta testleri şu an Hindistan'da yapılmaya başlandı. Uygulamanın başarılı olması durumunda ise tüm dünyada kullanıma sunulacak. Sistemin altyapısı Hindistan Bankaları konsorsiyumunun, Birleşik Ödemeler Arayüzüne (UPI) dayanıyor.

WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?

Yaygın olarak kullanılan dijital bir ödeme sistemi olan UPI ile entegre olan sistemin çalışabilmesi için, öncelikle banka hesabınızı WhatsApp'a bağlamanız gerekiyor. Bunun için telefon numarasıyla doğrulama yapıyorsunuz. Daha sonra ise sisteme banka kartınızı ekleyip para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.

https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/923630/WhatsApp-Update-Pay-UK