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WhatsApp'ta para transferi dönemi başlıyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma yazılımı WhatsApp para transfer özelliğini test ediyor. Artık sohbet ekranından para transferi yapılabilecek. Hindistan'da test edilen sistemin detayları haberimizde.
1 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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WhatsApp uzun süredir kullanıcıların sohbet ekranından para transferi yapmalarını sağlayan bir sistem üzerinde çalışıyor. Basit bir şekilde, sohbet listenizdeki kişilerle para transferi yapmanıza olanak sağlayan bu sisteme WhatsApp Pay adı verildi.
Yeni peer-to-peer ödeme sisteminin beta testleri şu an Hindistan'da yapılmaya başlandı. Uygulamanın başarılı olması durumunda ise tüm dünyada kullanıma sunulacak. Sistemin altyapısı Hindistan Bankaları konsorsiyumunun, Birleşik Ödemeler Arayüzüne (UPI) dayanıyor.

WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?

Yaygın olarak kullanılan dijital bir ödeme sistemi olan UPI ile entegre olan sistemin çalışabilmesi için, öncelikle banka hesabınızı WhatsApp'a bağlamanız gerekiyor. Bunun için telefon numarasıyla doğrulama yapıyorsunuz. Daha sonra ise sisteme banka kartınızı ekleyip para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 fiyatlarının düşmesi bekleniyor" WhatsApp'ın şu an 200 milyon kullanıcıya sahip olduğu Hindistan'da sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde denediği WhatsApp Pay sistemi, başarılı olması durumunda bir çok kolaylığı da beraberinde getirecek.
https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/923630/WhatsApp-Update-Pay-UK Yorum Yaz
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T Square 1 yıl en beğenilen
Bu hiç iyi olmadı, ne kadar paraya ihtiyacı olan varsa yapışır şimdi borç versene diye ??
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AI Engineer 1 yıl
Türkiyede mobil bankacılık uygulamaları çok iyi zaten. Tanıdıklarının IBAN numarasını bir kez kaydetmem yeterli. Şahsen ben memnunum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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igetsky 1 yıl AI Engineer
AI Engineer
Türkiyede mobil bankacılık uygulamaları çok iyi zaten. Tanıdıklarının IBAN numarasını bir kez kaydetmem yeterli. Şahsen ben memnunum.

Kesinlikle bankalararasi bile iban yeterli amerikada bu isler kagni gibi yuruyor hep 3rd party uygulamalar vs
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Mr. Jingles 1 yıl
Üçüncü sayfa haberlerine hazır olun: WhatsApp'ta binlerce lirasını kaptırdı.
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uNequAL 1 yıl
Güzel bir haber ne kadar olumlu yanları varsa da olumsuz yanları can alıcı noktalar olucaktır. Hırsızlar için önlem nasıl alınacak acaba. Telefonu çaldırdın mı direk nanayı yiyiyormuyuz? Kafam da deli sorular.
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DarthWorm 1 yıl
whatsaptan gönderilen paralardan işlem ücreti alır bizimkiler
Türkiye'ye gireceğini hiç sanmıyorum
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MetalWave 1 yıl
babalar yandı
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Limonen 1 yıl
Whatsappa banka hesabı bağlamak hırsıza cüzdanı vermek gibi birşey hiç güvenli değil para gönderecek adam eft yapsın
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T Square 1 yıl en beğenilen
Bu hiç iyi olmadı, ne kadar paraya ihtiyacı olan varsa yapışır şimdi borç versene diye ??
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Rootz. 1 yıl
Turkcell: WhatsApp bizden özellik çalıyor
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Barni Moloztaş 1 yıl
Dolandırıcılar bunu beğendi
Şaka bi yana forma satışı yapanlar wp numarası veriyordu bu sısteme geçerseler iyi olur
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makelele11 1 yıl
WhatsApp'tan veya sosyal medyadan ürün satışı yapan kişiler için çok güzel olmuş
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hindistan, WhatsApp ve
5 etiket daha para transferi whatsapp payments Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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