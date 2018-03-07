Whatsapp'ta yazılan mesajların silinebilme süresi uzatıldı

Teknoloji Editörü
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçtiğimiz aylarda mesajlara silinebilme özelliği getirmişti. Mesaj yazan kişi eğer yazdıklarını yanlış bir kişiye gönderdiyse veya yazdıklarından pişmanlık duyup silmek istiyorsa, bu işlemi 7 dakika içinde gerçekleştirebiliyordu. Yeni güncellemeyle bu süre çok daha uzatıldı.Ayrıca Bkz. "İstanbul'da taksiciler, müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförüne dayak attı"
Artık mesajları silmek için çok daha uzun bir süreniz varBundan böyle WhatsApp'ta yazdığınız mesajları silebilme süreniz 4 bin 96 saniyeye çıkarıldı. Bu süre 1 saat 8 dakika 16 saniyeye denk geliyor. Bu da yazdıklarını silmek isteyenler için gayet uzun bir süre. Henüz test aşamasında olan bu özelliğin, önümüzdeki güncellemelerde uygulamanın iOS ve Android versiyonlarına gelmesi bekleniyor.
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/whatsapp-unsend-delete-for-everyone-how-to-long-time-minutes-hour-show-chat-a8241981.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle