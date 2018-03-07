Whatsapp'ta yazılan mesajların silinebilme süresi uzatıldı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçtiğimiz aylarda mesajlara silinebilme özelliği getirmişti. Mesaj yazan kişi eğer yazdıklarını yanlış bir kişiye gönderdiyse veya yazdıklarından pişmanlık duyup silmek istiyorsa, bu işlemi 7 dakika içinde gerçekleştirebiliyordu. Yeni güncellemeyle bu süre çok daha uzatıldı.

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Artık mesajları silmek için çok daha uzun bir süreniz var

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/whatsapp-unsend-delete-for-everyone-how-to-long-time-minutes-hour-show-chat-a8241981.html

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Bundan böyle WhatsApp'ta yazdığınız mesajları silebilme sürenizçıkarıldı. Bu süredenk geliyor. Bu da yazdıklarını silmek isteyenler için gayet uzun bir süre. Henüzolan bu özelliğin, önümüzdeki güncellemelerde uygulamanıngelmesi bekleniyor.