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Whatsapp'ta yazılan mesajların silinebilme süresi uzatıldı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yazılan mesajların silinebilme süresini uzattı. Artık pişman olduğunuz mesajları silmek için daha fazla süreniz var. Yeni özellik güncelleme ile gelecek.
1 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçtiğimiz aylarda mesajlara silinebilme özelliği getirmişti. Mesaj yazan kişi eğer yazdıklarını yanlış bir kişiye gönderdiyse veya yazdıklarından pişmanlık duyup silmek istiyorsa, bu işlemi 7 dakika içinde gerçekleştirebiliyordu. Yeni güncellemeyle bu süre çok daha uzatıldı.
Ayrıca Bkz. "İstanbul'da taksiciler, müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförüne dayak attı"

Artık mesajları silmek için çok daha uzun bir süreniz var 

Bundan böyle WhatsApp'ta yazdığınız mesajları silebilme süreniz 4 bin 96 saniyeye çıkarıldı. Bu süre 1 saat 8 dakika 16 saniyeye denk geliyor. Bu da yazdıklarını silmek isteyenler için gayet uzun bir süre. Henüz test aşamasında olan bu özelliğin, önümüzdeki güncellemelerde uygulamanın iOS ve Android versiyonlarına gelmesi bekleniyor.
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/whatsapp-unsend-delete-for-everyone-how-to-long-time-minutes-hour-show-chat-a8241981.html Yorum Yaz
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Mrmikda 1 yıl en beğenilen
Sildiğin zaman karşı tarafta "bu mesaj silinmiş" diye görünüyor,onuda kaldırsalar da tam olarak işe yarasa (en son 5 ay önce görmüştüm değişmiş olabilir)
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Tem_Mus 1 yıl
İyi oldu uzatulması bence
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Her isi ters giden adam 1 yıl
İyi oluyor arada kıza atarlanıp baya şey yazıyorum silmesek durum vahim
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interwap 1 yıl
4096 saniye = 4 kilosaniye
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Das Boot 1 yıl
Saçma salak iş yeri gruplarına dahilseniz çok kullanışlı oluyor.
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alemburda34 1 yıl
Valla su mesaj silme ozelligi hayat kurtariyor.
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King Stannis 1 yıl
4 bin 96 ne alaka, 4 cigolayt gibi.
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Mrmikda 1 yıl en beğenilen
Sildiğin zaman karşı tarafta "bu mesaj silinmiş" diye görünüyor,onuda kaldırsalar da tam olarak işe yarasa (en son 5 ay önce görmüştüm değişmiş olabilir)
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Schrödinger Kedisi 1 yıl
Gruplarda çok işe yarıyor hoştur.
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Silent Guardian 1 yıl
Bu özellikten nefret ediyorum
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