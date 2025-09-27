Giriş
    YouTube Premium, yeni özellikler ile güncellendi: İşte yenilikler

    YouTube Premium, yüksek kaliteli ses ve 4 kata kadar hızlı oynatma seçenekleriyle güncellendi. Yeni özellikler Android, iOS ve web kullanıcılarına sunuluyor. İşte detaylar:

    YouTube Premium, yeni özellikler ile güncellendi Tam Boyutta Gör
    YouTube Premium, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla dikkat çekici yeniliklerle güncellendi. Platform, yalnızca reklamsız içerik ve çevrimdışı izleme gibi klasik avantajların yanı sıra yüksek kaliteli ses ve daha hızlı oynatma hızlarıyla da öne çıkacak.

    İşte yüksek kaliteli ses ve daha hızlı oynatma seçenekleri:

    YouTube’un resmi olarak duyurduğu en önemli gelişmelerden biri, oynatma hızları konusundaki esneklik oldu. Premium kullanıcılar artık videoları 4 kata kadar hızlandırma seçeneğine sahip. Bu hız, 0,05’lik küçük artışlarla ayarlanabiliyor ve özellikle eğitim videoları, podcast’ler veya uzun içerikler için büyük kolaylık sağlıyor. Eskiden bu özellik yalnızca deneme sürümlerinden erişilebiliyordu. Artık tüm Premium üyeler için doğrudan kullanılabilir durumda.

    YouTube Premium, yeni özellikler ile güncellendi Tam Boyutta Gör
    Bir diğer dikkat çekici yenilik ise yüksek kaliteli ses seçeneği oldu. YouTube, Android ve iOS platformlarındaki ana uygulamasında resmi müzik videoları ve Sanat Parçaları için 256 kbps kalitesinde ses desteği sunuyor. Bu özellik, uzun süredir YouTube Müzik uygulamasında yer alıyordu, ancak artık Premium kullanıcılar için video tarafına da taşınmış durumda.
