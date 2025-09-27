YouTube Premium, yeni özellikler ile güncellendi: İşte yenilikler

İşte yüksek kaliteli ses ve daha hızlı oynatma seçenekleri:
YouTube’un resmi olarak duyurduğu en önemli gelişmelerden biri, oynatma hızları konusundaki esneklik oldu. Premium kullanıcılar artık videoları 4 kata kadar hızlandırma seçeneğine sahip. Bu hız, 0,05’lik küçük artışlarla ayarlanabiliyor ve özellikle eğitim videoları, podcast’ler veya uzun içerikler için büyük kolaylık sağlıyor. Eskiden bu özellik yalnızca deneme sürümlerinden erişilebiliyordu. Artık tüm Premium üyeler için doğrudan kullanılabilir durumda.
