YouTube Premium, yeni özellikler ile güncellendi: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör YouTube Premium, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla dikkat çekici yeniliklerle güncellendi. Platform, yalnızca reklamsız içerik ve çevrimdışı izleme gibi klasik avantajların yanı sıra yüksek kaliteli ses ve daha hızlı oynatma hızlarıyla da öne çıkacak.

İşte yüksek kaliteli ses ve daha hızlı oynatma seçenekleri:

YouTube’un resmi olarak duyurduğu en önemli gelişmelerden biri, oynatma hızları konusundaki esneklik oldu. Premium kullanıcılar artık videoları 4 kata kadar hızlandırma seçeneğine sahip. Bu hız, 0,05’lik küçük artışlarla ayarlanabiliyor ve özellikle eğitim videoları, podcast’ler veya uzun içerikler için büyük kolaylık sağlıyor. Eskiden bu özellik yalnızca deneme sürümlerinden erişilebiliyordu. Artık tüm Premium üyeler için doğrudan kullanılabilir durumda.

Tam Boyutta Gör Bir diğer dikkat çekici yenilik ise yüksek kaliteli ses seçeneği oldu. YouTube, Android ve iOS platformlarındaki ana uygulamasında resmi müzik videoları ve Sanat Parçaları için 256 kbps kalitesinde ses desteği sunuyor. Bu özellik, uzun süredir YouTube Müzik uygulamasında yer alıyordu, ancak artık Premium kullanıcılar için video tarafına da taşınmış durumda.

