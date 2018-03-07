İstanbul'da taksiciler, müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförüne dayak attı

Taksicilerin, dünyanın en büyük ulaşım şirketlerinden Uber'e nefreti gittikçe büyüyor. Öyle ki taksicilerin bu nefreti artık şiddet boyutuna ulaşmış durumda. Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul'da bir grup taksici, müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförünü darp etti.

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Uber'in Türkiye'de faaliyet göstermesinden bu yana taksi esnafının nefretini kazanması, gittikçe artan popülaritesiyle doğru orantılı. Taksiciler müşterilerinin Uberi tercih etmesinin işlerini azalttığını savunurken, müşteriler ise daha ucuz ve konforlu hizmet almak için Uber'i tercih ettiklerini belirtiyorlar. Geçtiğimiz hafta bu konu mecliste tartışılmış ve birkaç milletvekili taksicilerin mağduriyetinin giderilmesi için Uber'in Türkiye'de yasaklanması için çalışmalar yapılması önerisinde bulunmuştu.

Taksiciler çağırdıkları Uber sürücüsünü darp etti

Haberimize konu olan olay İstanbul'da yaşandı. Oğuz Usta adındaki Uber sürücüsünün iddialarına göre, bir grup taksi şoförü kendilerini müşteri olarak tanıtıp araç istediklerini belirttiler. Usta, sözde müşterileri almaya gittiğinde ise olayın hiç de göründüğü gibi olmadığını anladı. Aracı bekleyen taksiciler Uber sürücüsüne hakaretler edip, darp etmeye başladı. Usta neye uğradığını şaşırdığını ve hemen polise haber verdiğini belirterek olayın yargıya intikal ettiğini söyledi.

Uber sürücüleri bu olayları sıklıkla yaşadıklarını ve taksicilerden şiddet, hakaret, tehdit aldıklarını belirtiyorlar. İstanbul'da hizmet veren 3 bin Uber sürücüsü yaşanan bu olaylardan dolayı oldukça tedirgin. Kaliforniya menşeli şirketin merkezinden ise henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Eğer olaylar bu ivmeyle yükselmeye devam ederse yakında bir dünya devinin daha ülkemizden ayrıldığını görebiliriz.

http://www.haberturk.com/tv/gundem/haber/1866600-haberturk-taksici-uberci-terorunun-pesinde