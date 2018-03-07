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İstanbul'da taksiciler, müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförüne dayak attı

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul'da bir grup taksici müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförünü darp etti. Bu önemli olayın tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
10,3b
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161
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Taksicilerin, dünyanın en büyük ulaşım şirketlerinden Uber'e nefreti gittikçe büyüyor. Öyle ki taksicilerin bu nefreti artık şiddet boyutuna ulaşmış durumda. Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul'da bir grup taksici, müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförünü darp etti.
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Uber'in Türkiye'de faaliyet göstermesinden bu yana taksi esnafının nefretini kazanması, gittikçe artan popülaritesiyle doğru orantılı. Taksiciler müşterilerinin Uberi tercih etmesinin işlerini azalttığını savunurken, müşteriler ise daha ucuz ve konforlu hizmet almak için Uber'i tercih ettiklerini belirtiyorlar. Geçtiğimiz hafta bu konu mecliste tartışılmış ve birkaç milletvekili taksicilerin mağduriyetinin giderilmesi için Uber'in Türkiye'de yasaklanması için çalışmalar yapılması önerisinde bulunmuştu.

Taksiciler çağırdıkları Uber sürücüsünü darp etti

Haberimize konu olan olay İstanbul'da yaşandı. Oğuz Usta adındaki Uber sürücüsünün iddialarına göre, bir grup taksi şoförü kendilerini müşteri olarak tanıtıp araç istediklerini belirttiler. Usta, sözde müşterileri almaya gittiğinde ise olayın hiç de göründüğü gibi olmadığını anladı. Aracı bekleyen taksiciler Uber sürücüsüne hakaretler edip, darp etmeye başladı. Usta neye uğradığını şaşırdığını ve hemen polise haber verdiğini belirterek olayın yargıya intikal ettiğini söyledi.
Uber sürücüleri bu olayları sıklıkla yaşadıklarını ve taksicilerden şiddet, hakaret, tehdit aldıklarını belirtiyorlar. İstanbul'da hizmet veren 3 bin Uber sürücüsü yaşanan bu olaylardan dolayı oldukça tedirgin. Kaliforniya menşeli şirketin merkezinden ise henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Eğer olaylar bu ivmeyle yükselmeye devam ederse yakında bir dünya devinin daha ülkemizden ayrıldığını görebiliriz. 

http://www.haberturk.com/tv/gundem/haber/1866600-haberturk-taksici-uberci-terorunun-pesinde Yorum Yaz
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arrivederci 1 yıl
kısa mesafe müşteri almazlar
lobileri sayesinde her yıl faiş zamlar alırlar
trafikte terör estirirler
taksiciler bir kavim olsa kesin helak olurlardı.
kısa mesafe müşteri almazlarlobileri sayesinde her yıl faiş zamlar alırlartrafikte terör estirirlertaksiciler bir kavim olsa kesin helak olurlardı....
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a_y_k_u_t 1 yıl
Keşke taxiler tamamen kalksa meydan ubere kalsa :/
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fuckulteli 1 yıl
Uber sürücüleri de toplanıp taksi çağırıp taksiciyi mi dövsün. Bu ne böyle gücü yeten yetene! Varsa hoşuna gitmeyen bir şey hakkını yargıda ara.
Yorumlama/puanlama sistemi bile yeter Uber'in..
Uber sürücüleri de toplanıp taksi çağırıp taksiciyi mi dövsün. Bu ne böyle gücü yeten yetene! Varsa hoşuna gitmeyen bir şey hakkını yargıda ara.Yorumlama/...
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DH Misafiri 1 yıl
Über i çağırın bi alt sokağa hisn bakalım günde 4 sefer gitsin bak gör bakalım yaşadık gördük ;)
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DH Misafiri 1 yıl
Esenyurt dada basliycak yakinda uber dayaklari az kaldi
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DH Misafiri 1 yıl
Zamanında gasp edilen taksici haberleri izlerdik.Şimdi gasp eden taksiciler.Elalem Viber da kullanır istediğini de yapar adam olan taksicinin müşterisi her zaman hazırdır müşteri bulamıyoruz deyip insanlara saldıranlar bu bahanenin altına gizlenen mahlûklar dönüp kendilerine bakmaya korkan zavallılardır....
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DH Misafiri 1 yıl
asil taksicileri dovmek lazim adres bilmiyor ayagi yapip saatlerce dolandirirlar navigasyon yokmus gibi kisa mesafede surat yaparlar bagajin varsa em kum yaparlar suratlar hep 5 karis soforun ne sucu var gidin gucunuz yetiyosa kurucusunu bulun dovun siz nasil ekmek kazaniyosaniz onlarda ekmeginin pesinde
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DH Misafiri 1 yıl
Gerçekten de taksicilik yapan çoğu kişi arızalı tiplerden oluşmaktadır.
Otçusundan hapçısına ne ararsan var.
Elbet adam gibi olanlar vardır ama o kadar az ki şu yorumlarda bir tane iyi diyen çıkmadı yani binde 1 misali.
Uber ve uber gibi oluşumları desteklemek gerekiyor.
Hem maddi hemde konfor açısından daha iyiler ve eli yüzü düzgün insanlar çalışıyor.
İnşallah uber taksicileri ya yola getirir ya da bu sektörde en çok kullanılan taraf olur. Zaten şu plaka olayı da taksicilerin elinde patlarsa uber yüzünden o zaman bir tane taksici kalmaz.
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DH Misafiri 1 yıl
uber bu eşkiyalardan kurtardı bizi. uber lütfen bu köpekler tarafından saldırıya uğramış arkadaş adına bağış hesabı açın biz yolcular olarak arkadaşa yardım etmek isteriz
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DH Misafiri 1 yıl
1. Uber bu ülkeye vergi vermiyor.
2. Taksicilik için gerekli yasal şartları taşımıyor.
Konuya böyle bakın.
Taksicilerin iyi kötü olması da başka mesele ve konuyla ilgili değil.
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DH Misafiri 1 yıl
Taksicilerin nasil insanlar olduğunu göz önüne seren bir haber keşke ölseler
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firtinax 1 yıl
Bu haberler Uber'in PR çalışmasına döndü gibi.
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largo21 1 yıl
Yöntem basit hazır ohal varken devlet diyecek ki.Tamam kardeşim siz bu işi beceremediniz.Ben size bu hatları sattım ama siz halka düzgün hizmet sunamadınız ben de sizin elinizden o plakaları alıyorum.
Sonra ihaleye çıkacak.Diyecek ki
1.Ben şoförlerin seçiminde kurul kurucam öyle kafana göre adam alamazsın.Bu kişileri süzgeçten geçiricez.
2.Kullanacağın araçlar şu şu olabilir.Bunun dışında araç alamazsın diyecek
3.Kaza oranı hesaplanacak şirket olarak atıyorum aylık 100 kazaya karışırken 1 milyon tl 200 kazaya karışırsan 2 milyon tl 300 cezaya karışırsan da lisansını elinden alırım diyecek.
4.Her platformda kullanılabilecek,denetimlerden geçmiş uygulaması olacak,bu uygulama kredi kartından ödeme,önceden tahmini ücreti hesaplama gibi özellikleri kapsayacak
Bunu diyeceksin bak bakalım nasıl düzeliyor.Hepsi Uber'den bile süper olur ama nerede bu vizyon
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ali_ihsan21 1 yıl largo21
largo21
Yöntem basit hazır ohal varken devlet diyecek ki.Tamam kardeşim siz bu işi beceremediniz.Ben size bu hatları sattım ama siz halka düzgün hizmet sunamadınız ben de sizin elinizden o plakaları alıyorum.
Sonra ihaleye çıkacak.Diyecek ki
1.Ben şoförlerin seçiminde kurul kurucam öyle kafana göre adam alamazsın.Bu kişileri süzgeçten geçiricez.
2.Kullanacağın araçlar şu şu olabilir.Bunun dışında araç alamazsın diyecek
3.Kaza oranı hesaplanacak şirket olarak atıyorum aylık 100 kazaya karışırken 1 milyon tl 200 kazaya karışırsan 2 milyon tl 300 cezaya karışırsan da lisansını elinden alırım diyecek.
4.Her platformda kullanılabilecek,denetimlerden geçmiş uygulaması olacak,bu uygulama kredi kartından ödeme,önceden tahmini ücreti hesaplama gibi özellikleri kapsayacak
Bunu diyeceksin bak bakalım nasıl düzeliyor.Hepsi Uber'den bile süper olur ama nerede bu vizyon

Zeytindalı harekatı konu başlığında bir arkadaş vardı "genelkurmay başkanı ben olacağım ki Afrin'de taş taş üstünde bırakmam, sivilmiş falanmış dinlemem on günde dümdüz ederim orayı" diyordu acaba bir yakınlık olabilir mi ?

Kaç kişi taksicilikten evine ekmek götürüyor, sizin getireceğini bu yeni kurallarla onlar para kazanamadığından seçim sonuçlarına nasıl yansır hiç umurunuzda değil değil mi ?

Keşke her şey böyle klavye başından yazmakla kolay olsaydı.
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