Kısa bir süre önce yurt dışında satışa sunulan Nitendo'nun yeni oyun konsolu Wii U için YouTube uygulaması yayınlandı.





Wii U için hazırlanan diğer uygulamalar gibi kontrolcü ekranını da kullanmaya imkan veren uygulama sayesinde; arama yapma, 1080p video oynatma ve video ile ilgili detaylarını görüntülemeye gibi işlevler yerine getirilebiliyor. Uygulama mevcut YouTube uygulamalarından farklı bir tasarım ile geliyor.





Wii U için yayınlanan YouTube uygulamasına eShop üzerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor.

http://youtube-global.blogspot.co.uk/2012/11/just-for-u-youtube-arrives-on-wii-u.html