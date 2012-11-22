Haber Editörü
Kısa bir süre önce yurt dışında satışa sunulan Nitendo'nun yeni oyun konsolu Wii U için YouTube uygulaması yayınlandı.
Wii U için hazırlanan diğer uygulamalar gibi kontrolcü ekranını da kullanmaya imkan veren uygulama sayesinde; arama yapma, 1080p video oynatma ve video ile ilgili detaylarını görüntülemeye gibi işlevler yerine getirilebiliyor. Uygulama mevcut YouTube uygulamalarından farklı bir tasarım ile geliyor.
Wii U için yayınlanan YouTube uygulamasına eShop üzerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor.
http://youtube-global.blogspot.co.uk/2012/11/just-for-u-youtube-arrives-on-wii-u.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kullanan hâlâ var mı derken? daha 1 hafta önce çıkan bi konsoldan bahsediyoruz
Genelinden bahsetmiştim ben ama yeniymiş gibi algılanmış, bende yazdığımı tekrardan okusam öyle anlardım.
Nintendo Dsi'yi baz alarak bu yorumu attım. Artık bu konsolun eskidiğini düşünmekteyim.
Her ne kadar kişisel yorumum olsa da diğer kişilerin aklı çelinmesin, firmayı baltalamak gibi bir düşüncem yok sadece günümüzde bu konsolun canlı bir vaziyette durması şaşırtıyor.
Hayır, amacım çamur atmak değil ama Nintendo Dsi'den sonra ben daha fazla atağa geçeceklerini hiç düşünmezdim. Şaşırdım doğrusu.