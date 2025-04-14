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    Sony, Avrupa genelinde PS5 fiyatlarına zam yaptı

    Sony, zorlu ekonomik şartları gerekçe göstererek Avrupa’da PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı. Fiyat artışı şimdilik belirli pazarları kapsıyor ve Türkiye’deki fiyatlarda bir değişiklik bulunmuyor.
    Sony, Avrupa genelinde PS5 fiyatlarına zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Sony, amiral gemisi oyun konsolu PlayStation 5'in Avrupa, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki fiyatlarını artırdığını duyurdu. Şirket, bu kararı “zorlu ekonomik ortam” ve “dalgalanan döviz kurları” gibi nedenlere dayandırdı.

    Zammın gerekçesi zorlu ekonomik ortam

    Sony'nin pazar günü yayımladığı resmi blog gönderisine göre, Avrupa'da PS5 Dijital Sürüm’ün yeni tavsiye edilen satış fiyatı 499,99 euro oldu. Bu fiyat, önceki 449,99 euro seviyesinden yaklaşık 50 euroluk bir artışa işaret ediyor. İngiltere’de ise aynı modelin fiyatı 389,99 pounddan 429,99 pounda yükseldi.

    Sony, Avrupa genelinde PS5 fiyatlarına zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Buna karşılık, Avrupa ve İngiltere’de optik sürücülü (HD Blu-ray) PS5 modeli ile geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen PS5 Pro’nun fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadı. Aynı şekilde, fiyat artışı Avustralya ve Yeni Zelanda’daki tüketicileri de etkiliyor.

    Sony, yaptığı açıklamada yüksek enflasyon ve dalgalı döviz piyasalarının kendilerini bu kararı almaya zorladığını ifade etti. Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan çalkantıların arka planında ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ayın başlarında 180’den fazla ülkeye yönelik ‘karşılıklı gümrük tarifeleri’ açıklaması yer alıyor. Trump, sonrasında bazı ürünleri muaf tutarak müzakerelere zaman tanımıştı. Akıllı telefonlar gibi bazı teknoloji ürünleri bu tarifelerden şimdilik etkilenmeyecek.

    Türkiye'de PS5 fiyatları artacak mı?

    Bununla birlikte Sony’nin blog gönderisinde yeni fiyatların 14 Nisan itibariyle geçerli olacağı belirtiliyor. Ayrıca Sony, gönderide belirtilmemiş ancak EMEA bölgesindeki belirli pazarlarda da fiyat artışlarının olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla Türkiye’deki fiyatların da etkilenme olasılığı mevcut.

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    T
    turksatkablonet 1 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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