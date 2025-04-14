Sony, Avrupa genelinde PS5 fiyatlarına zam yaptı

Zammın gerekçesi zorlu ekonomik ortam
Sony'nin pazar günü yayımladığı resmi blog gönderisine göre, Avrupa'da PS5 Dijital Sürüm’ün yeni tavsiye edilen satış fiyatı 499,99 euro oldu. Bu fiyat, önceki 449,99 euro seviyesinden yaklaşık 50 euroluk bir artışa işaret ediyor. İngiltere’de ise aynı modelin fiyatı 389,99 pounddan 429,99 pounda yükseldi.
Sony, yaptığı açıklamada yüksek enflasyon ve dalgalı döviz piyasalarının kendilerini bu kararı almaya zorladığını ifade etti. Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan çalkantıların arka planında ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ayın başlarında 180’den fazla ülkeye yönelik ‘karşılıklı gümrük tarifeleri’ açıklaması yer alıyor. Trump, sonrasında bazı ürünleri muaf tutarak müzakerelere zaman tanımıştı. Akıllı telefonlar gibi bazı teknoloji ürünleri bu tarifelerden şimdilik etkilenmeyecek.
Türkiye'de PS5 fiyatları artacak mı?
Bununla birlikte Sony’nin blog gönderisinde yeni fiyatların 14 Nisan itibariyle geçerli olacağı belirtiliyor. Ayrıca Sony, gönderide belirtilmemiş ancak EMEA bölgesindeki belirli pazarlarda da fiyat artışlarının olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla Türkiye’deki fiyatların da etkilenme olasılığı mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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