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'Wikiweb' ile kendi Wikipedia ağınızı oluşturun

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,1b
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3
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 'Friends of the Web' tarafından geliştirilen 'Wikiweb' 4.99$'lık fiyat etiketi ile geçtiğimiz günlerde Appstore'da yayınlandı.

Wikiweb, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın zaman zaman adlığı karmaşık halden şikayetçi olan kullanıcılar için oldukça başarılı bir deneyimi sunuyor. Standart bir 'Wikipedia' uygulamasının yaptıklarını yapabilen ve 45 dil desteği sunan uygulamayı diğerlerinden ayıran özellik ise, kullanıcıların kendilerine ait ilişkili başlıklar ağını yaratabilmesi. Uygulamada kullanıcı herhangi bir terim için arama yaptığı zaman ekranda bir altıgen ikon beliriyor. Oluşan bu altıgen ikon dokunulduğu zaman genişliyor ve kullanıcının konuyla ilgili olduğunu düşündüğü terimlerin de altıgenin çevresine yerleşmesi sağlanıyor. Çevreye yerleştirilmiş diğer ikonlara tıklandığı zaman terim ile ilgili internet ve Wikipedia sonuçları kullanıcının karşısına çıkıyor. 

Wikipedia'nın zaman zaman karmaşık bir hal alan yapısını olabildiğince basite indirgeyen ve sunduğu başlık ağları yaratabilme özelliğiyle de rakiplerinden ayrılan Wikiweb'e 4.99$'lık fiyat etiketi ile buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wikiwebapp.com/ Yorum Yaz
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jovanovic 7 yıl
Wikipedia'nin Kurucusundan Bir Rica...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Illuminn 7 yıl jovanovic
jovanovic

Wikipedia'nin Kurucusundan Bir Rica...

Herkes çok şaşıracak...
1 Yanıt Yanıtla
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