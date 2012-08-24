Wild Blood'tan ilk izlenimler

Gameloft tarafından Unreal Engine grafik motoru kullanılarak geliştirilen Wild Blood'u deneme fırsatı bulan ''SlidetoPlay'' oyun hakkındaki bazı detayları ve gözlemlerini paylaştı.





Çeşitli yaratıklar ve düşmanlar ile mücadele verdiğimiz ''Wild Blood'' bir Hack-and-Slash oyunu olarak karşımıza çıkıyor. God of War serisine benzerliği ile dikkat çeken yapımın İngiliz efsanelerinden Kral Arthur'a dayandırıldığı belirtiliyor. Yuvarlak masa şövalyelerinden ''Lancelot'' adlı karakteri kontrol ettiğimiz oyunda Arthur, Lancelot ile Kraliçe Guinere arasındaki ilişkiyi öğrenir ve öfkesine yenik düşerek, Lancelot'u yok etme isteğine kapılır. Büyücü Morgana'yı kullanarak Albion'da(eski İngiltere) bir cehennem kapısının açılmasına sebep olan Arthur'u yaptığı yanlıştan döndürmek, cehennemden gelen yaratıkları geldikleri yere geri göndermek ve kasaba halkını korumak Lancelot'a düşecektir.





Wild Blood, başlangıçta sakin ilerleyen bir yapı sunarken, ilerledikçe farklı saldırı yeteneklerini kullanabildiğiniz ve daha fazla aksiyon içine girdiğiniz bir hâl alıyor. Çeşitli silah ve ekipmanların da yer edindiği oyunda yakın mesafe saldırılar için savaş baltası, kılıç gibi silah çeşitleri bulunurken, uzun mesafe saldırılar için de ok ve yay kullanılabiliyor. Bunların dışında özel saldırılar ve büyü yeteneklerine de yer verilen yapımda buz, ateş ve benzeri özellikte büyülerde unutulmamış. Ayrıca, yeteneklerinizi ve silahlarınızı geliştirebildiğiniz bir gelişim sistemi de sunulurken, hızlı bir gelişim göstermek isteyen oyuncular için paralı içeriklerde bulunuyor.





Unreal Engine grafik motoru ile etkileyici bir çevre yapısını oyuncular ile buluşturan Wild Blood, sahip olduğu fantastik mekanlarda oyunculara serbestçe dolaşma imkanı da veriyor. Hack-and-Slash tarzı bir dövüş sistemine sahip olduğu belirtilen oyunda, kontrol sanal butonlar ile sağlanıyor. Ayrıca, Wild Blood'ta nadir de olsa, mücadele anlarının dışında ufak tefek bulmacalar ile karşılaşılabiliyor.





Wild Blood, her ne kadar Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen en iyi yapım olmasa da, mobil platformlar için geliştirilen başarılı aksiyon oyunları arasında yer alacak gibi görünüyor. Henüz ilk seviyesinin oynanabilir demo olarak sunulduğu Wild Blood'ta yer alan devasa yapıların ve fantastik mekanların Infinity Blade'teki yapıları anımsattığı belirtiliyor. Tek oyuncu modunun yanı sıra, çoklu oyuncu modununda oyun içerisinde yer aldığı fakat demo sürümünde deneme fırsatının olmadığı da dile getiriliyor. Wild Blood için kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de önümüzdeki ay içerisinde Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca, oyunun 7$'lık bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

http://www.slidetoplay.com/story/wild-blood-hands-on-preview