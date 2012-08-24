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Wild Blood'tan ilk izlenimler

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
24
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft tarafından Unreal Engine grafik motoru kullanılarak geliştirilen Wild Blood'u deneme fırsatı bulan ''SlidetoPlay'' oyun hakkındaki bazı detayları ve gözlemlerini paylaştı.

Çeşitli yaratıklar ve düşmanlar ile mücadele verdiğimiz ''Wild Blood'' bir Hack-and-Slash oyunu olarak karşımıza çıkıyor. God of War serisine benzerliği ile dikkat çeken yapımın İngiliz efsanelerinden Kral Arthur'a dayandırıldığı belirtiliyor. Yuvarlak masa şövalyelerinden ''Lancelot'' adlı karakteri kontrol ettiğimiz oyunda Arthur, Lancelot ile Kraliçe Guinere arasındaki ilişkiyi öğrenir ve öfkesine yenik düşerek, Lancelot'u yok etme isteğine kapılır. Büyücü Morgana'yı kullanarak Albion'da(eski İngiltere) bir cehennem kapısının açılmasına sebep olan Arthur'u yaptığı yanlıştan döndürmek, cehennemden gelen yaratıkları geldikleri yere geri göndermek ve kasaba halkını korumak Lancelot'a düşecektir.

Wild Blood, başlangıçta sakin ilerleyen bir yapı sunarken, ilerledikçe farklı saldırı yeteneklerini kullanabildiğiniz ve daha fazla aksiyon içine girdiğiniz bir hâl alıyor. Çeşitli silah ve ekipmanların da yer edindiği oyunda yakın mesafe saldırılar için savaş baltası, kılıç gibi silah çeşitleri bulunurken, uzun mesafe saldırılar için de ok ve yay kullanılabiliyor. Bunların dışında özel saldırılar ve büyü yeteneklerine de yer verilen yapımda buz, ateş ve benzeri özellikte büyülerde unutulmamış. Ayrıca, yeteneklerinizi ve silahlarınızı geliştirebildiğiniz bir gelişim sistemi de sunulurken, hızlı bir gelişim göstermek isteyen oyuncular için paralı içeriklerde bulunuyor.

Unreal Engine grafik motoru ile etkileyici bir çevre yapısını oyuncular ile buluşturan Wild Blood, sahip olduğu fantastik mekanlarda oyunculara serbestçe dolaşma imkanı da veriyor. Hack-and-Slash tarzı bir dövüş sistemine sahip olduğu belirtilen oyunda, kontrol sanal butonlar ile sağlanıyor. Ayrıca, Wild Blood'ta nadir de olsa, mücadele anlarının dışında ufak tefek bulmacalar ile karşılaşılabiliyor. 

Wild Blood, her ne kadar Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen en iyi yapım olmasa da, mobil platformlar için geliştirilen başarılı aksiyon oyunları arasında yer alacak gibi görünüyor. Henüz ilk seviyesinin oynanabilir demo olarak sunulduğu Wild Blood'ta yer alan devasa yapıların ve fantastik mekanların Infinity Blade'teki yapıları anımsattığı belirtiliyor. Tek oyuncu modunun yanı sıra, çoklu oyuncu modununda oyun içerisinde yer aldığı fakat demo sürümünde deneme fırsatının olmadığı da dile getiriliyor. Wild Blood için kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de önümüzdeki ay içerisinde Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca, oyunun 7$'lık bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.    

http://www.slidetoplay.com/story/wild-blood-hands-on-preview Yorum Yaz
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fatality-one 7 yıl
Harbiden ne iğrenç bir senaryosu var. Baş roldeki karakter adamın karısı ile ilişki yaşıyormuş da sonra kral intikam için bi işler çevirmiş (burada güya haklıyken haksız duruma düşmüş) Baş roldeki şahsiyette durumu kurtarmak için olaya dahil olmuş. Böyle bol grafik ve eğlenceyle nelere dahil oluyoruz.. Gel de yapımcıların ahlaki anlamda art niyet taşıdığını düşünme.. Bi yandan diğeri müslümanları öldüren oyun yapar (ForntLine Commando) Diğer yandan ötekisi oyunda ırz düşmanlarını ana karakter yapar. Hadi hayırlısı.
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*GameOver* 7 yıl
bakalım
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musti198080 7 yıl
android versiyonu nova 3 de oldugu gibi kirpilmis grafikle gelmez insallah.....
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IceCold 7 yıl
Vallahi ne desem oyun manyak birşeye benziyor
parası kaç para olsa fark etmez jb sagolsun
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DH Misafiri 7 yıl
1000-2400 TL arası bir telefonunuz olacak ama 6.99$ verecek paranız olmayacak.. adamlar 3 yıl da bir film çekecek, siz bir gecede 10 filmi hdd e ğindireceksiniz..bu ferrari alacak parayı bulup da benzinini koyamayıp lpg taktırmaya ya da kaçak benzin kullanmaya benziyor.. biraz elinizi vicdanınıza koyun da öyle bir bakın bu işte mantık var mı diye..aslında söylenecek söz şu; bırakın 6.99 u 0.99 olsa bile biz korsan kullanırız.. çünkü beleş y... bulsak yine de kaçırmayız..ne de olsa alışmışız ağlamaya..saygılar
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oventumer 7 yıl
Bence wild bloodtan önce beklenen oyun infinity blade dungeon bence




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cevapveren62 7 yıl
6.99 $ mı ondan sonra neden korsan oyun oranı artıyor diyorlar.
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Mulsanne 7 yıl cevapveren62
metin2017
6.99 $ mı ondan sonra neden korsan oyun oranı artıyor diyorlar.

10 lira sadece.Adam bu oyunu yapmak için yıllarca uğraşsın,bir şirket bu oyun için uğraşsın,telefona 2000 lira verebilen beyimize 10 lira çok gelsin
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OZKNaln 7 yıl
nasi kiskandim
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Vasto Lorde 7 yıl
hemen çıksa yav. oynanış insallah güzeldir
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ichriecheblut 7 yıl
qrighT
6.99 $ demek daha az kisi alcak demek

haklısınız. gameloft ilk çıktığında (ios için) featured'ta görüneceği için ilk 1 hafta çok rahat satışını yapar. featured'tan düştükten bir süre sonra, satış rakamları yeterli doygunluğa ulaşınca 0.99a satar 1-2 hafta. klasik gameloft taktikleri.
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DH Misafiri 7 yıl
senaryoya bakarmısınız arkadaslar .adamın namusuna goz dıken bırını kontrol edecegız.
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wota4 7 yıl
bi Merlin eksik oda olsa tmmdi :)
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LKLC 7 yıl
gameloft iyice abarttı. önceden dandik oyunlar yaparlardı. yeni nesil onların da işine yaradı.
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kpln04 7 yıl LKLC
LKLC
gameloft iyice abarttı. önceden dandik oyunlar yaparlardı. yeni nesil onların da işine yaradı.

dandik mi Allah aşkına gamelofttan başka adam gibi oyun yapan mı vardı eski tellere
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