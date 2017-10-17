OLED ekranlar LCD ekranlardan daha popüler hale gelecek

Akıllı telefon dünyasının yükselen trendi OLED ekran teknolojileri her geçen gün daha fazla üretici tarafından benimseniyor. Bu doğrultuda yatırımların da arttığı OLED ekranlar yakında LCD ekranların popülaritesini geride bırakacak.

Talep artıyor

Daha canlı renkler, daha derin siyahlar gibi avantajları olan OLED ekranlar enerji verimliliği bakımından da öne çıkıyor. Yine esnekliği sayesinde kavisli telefonlara hayat veriyor. Bu bakımdan LCD teknolojisine göre avantajları daha fazla.

Yapılan analizlere göre bu yıl akıllı telefon pazarında OLED ekran kullanım oranı yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı. Pek çok üretici ürün gamında en az bir adet kavisli OLED veya standart OLED ekrana yer veriyor. Apple da iPhone serisini yavaş yavaş OLED ekranlara doğru götürüyor.

Bu yükseliş hızlı bir şekilde artacak. 2019 yılının sonlarına geldiğimizde artık oranların tersine döndüğünü göreceğiz. Yani OLED ekran kullanımı yüzde 55 seviyesinin üzerine çıkacak.

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OLED ekran konusunda elbette öncü Samsung durumunda. Galaxy S döneminden bu yana firma OLED ekran kullanıyor ve ilk yıllardaki eleştirilere rağmen firma ısrarla yatırımlarını arttırdı. Bugün kavisli OLED ekran trendi Samsung sayesinde popülerlik kazandı. Samsung halen OLED ekranlara büyük yatırımlar yapıyor.

LG ise yükselen trendi gördü ve bazı önemli LCD tesislerini OLED üretimine dönüştürdü. Firma gelecekte daha fazla OLED üretimi yapmak için yatırımlarını arttırıyor.

LCD ekranlar ise halen maliyeti düşük ve bazı önemli teknolojilerle canlılık konusunda ilerleme kaydetti. Bu bakımdan daha uzun süre kullanmaya devam edeceğiz. Ne var ki OLED ekranların maliyetleri neredeyse LCD seviyesine kadar inmiş durumda. Gelecekte LCD ekranların azınlıkta kalması şaşırtıcı olmayacaktır.