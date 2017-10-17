Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OLED ekranlar LCD ekranlardan daha popüler hale gelecek

Bugün pek çok akıllı telefon üreticisinin ürün gamında en az bir tane OLED ekranlı model yer alıyor. Gelecekte OLED ekranlara olan talep LCD ekranları geride bırakacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon dünyasının yükselen trendi OLED ekran teknolojileri her geçen gün daha fazla üretici tarafından benimseniyor. Bu doğrultuda yatırımların da arttığı OLED ekranlar yakında LCD ekranların popülaritesini geride bırakacak.

Talep artıyor

Daha canlı renkler, daha derin siyahlar gibi avantajları olan OLED ekranlar enerji verimliliği bakımından da öne çıkıyor. Yine esnekliği sayesinde kavisli telefonlara hayat veriyor. Bu bakımdan LCD teknolojisine göre avantajları daha fazla.

Yapılan analizlere göre bu yıl akıllı telefon pazarında OLED ekran kullanım oranı yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı. Pek çok üretici ürün gamında en az bir adet kavisli OLED veya standart OLED ekrana yer veriyor. Apple da iPhone serisini yavaş yavaş OLED ekranlara doğru götürüyor.

Bu yükseliş hızlı bir şekilde artacak. 2019 yılının sonlarına geldiğimizde artık oranların tersine döndüğünü göreceğiz. Yani OLED ekran kullanımı yüzde 55 seviyesinin üzerine çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 10 yine Porsche Design"

OLED ekran konusunda elbette öncü Samsung durumunda. Galaxy S döneminden bu yana firma OLED ekran kullanıyor ve ilk yıllardaki eleştirilere rağmen firma ısrarla yatırımlarını arttırdı. Bugün kavisli OLED ekran trendi Samsung sayesinde popülerlik kazandı. Samsung halen OLED ekranlara büyük yatırımlar yapıyor.

LG ise yükselen trendi gördü ve bazı önemli LCD tesislerini OLED üretimine dönüştürdü. Firma gelecekte daha fazla OLED üretimi yapmak için yatırımlarını arttırıyor.

LCD ekranlar ise halen maliyeti düşük ve bazı önemli teknolojilerle canlılık konusunda ilerleme kaydetti. Bu bakımdan daha uzun süre kullanmaya devam edeceğiz. Ne var ki OLED ekranların maliyetleri neredeyse LCD seviyesine kadar inmiş durumda. Gelecekte LCD ekranların azınlıkta kalması şaşırtıcı olmayacaktır. 

 

https://www.phonearena.com/news/Report-OLED-smartphone-panels-to-become-more-popular-than-LCD-by-2020_id98968 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 2 yıl
Ne hikmetse benim ips lcd monitörümde aynı görmem gerekirken birini parlak diğerini soluk görüyorum. Lan siz ne çakalsınız. Rüzgar nereden eserse. Şimdiye kadar Apple ips kullanıyordu lcd candı, gerçekti, uff iphone ne kadar canlı ve netti oled'e geçince üff kaka oldu.
Ne hikmetse benim ips lcd monitörümde aynı görmem gerekirken birini parlak diğerini soluk görüyorum. Lan siz ne çakalsınız. Rüzgar nereden eserse. Şimdiye kadar...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F30ED544B 2 yıl
Zamanında Appleboy söz yazar arkadaşlar vardı. İphone LCD kullandığı için Oled kullanan cihazlara giydiren giydireneydi. Teknolojinin ilerlediğini, oledin geliştiğini görseler bile bu arkadaşlar aynı şekilde muhalif olmaya devam ettiler. İş bugün Apple X modelinde Oled kullandı. Merak ettiğim bu bahsi geçen söz yazar arkadaşlar nerde çok merak ediyorum. Tükürdüklerini yalamazlar. Fakat şu bir gerçek oled halen kusursuz bir teknoloji değil griy tonlarda ve beyaz fonda kırmızı Pembe gözükme sıkıntıları var onlarında bir an önce düzeltilmesini umuyorum.
Zamanında Appleboy söz yazar arkadaşlar vardı. İphone LCD kullandığı için Oled kullanan cihazlara giydiren giydireneydi. Teknolojinin ilerlediğini, oledin geliş...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 2 yıl
Haberi okur okumaz tam bir Ekrem71 lik haber diyecektim. Ne de olsa Apple iPhone X ile oled e geçiyor.



Sonra bir baktım ki editör Ekrem71 çıktı....
Haberi okur okumaz tam bir Ekrem71 lik haber diyecektim. Ne de olsa Apple iPhone X ile oled e geçiyor.Sonra bir baktım ki editör Ekrem7...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
ilerde LCD kalmayacak büyük ihtimalle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
eski sıkıntıları çıkarmayacaksa oled daha iyi tabi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl
Oled vs Lcd fotosu aynı eski directx yeni directx fotoları gibi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F30ED544B 2 yıl
Zamanında Appleboy söz yazar arkadaşlar vardı. İphone LCD kullandığı için Oled kullanan cihazlara giydiren giydireneydi. Teknolojinin ilerlediğini, oledin geliştiğini görseler bile bu arkadaşlar aynı şekilde muhalif olmaya devam ettiler. İş bugün Apple X modelinde Oled kullandı. Merak ettiğim bu bahsi geçen söz yazar arkadaşlar nerde çok merak ediyorum. Tükürdüklerini yalamazlar. Fakat şu bir gerçek oled halen kusursuz bir teknoloji değil griy tonlarda ve beyaz fonda kırmızı Pembe gözükme sıkıntıları var onlarında bir an önce düzeltilmesini umuyorum.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 yıl
Haberin konusuna bak. Daha hızlı olan işlemciler daha yavaş olanlara oranla daha çok tercih edilecek gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
10bit panelde oled ve türevleri çok geride
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Oled varken kim ne yapsın lcd'yi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 2 yıl
Oled ekran fiyatları abartmadan pc monitörlerine de sirayet etse iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BumberShoot 2 yıl
Bundan 1 ay sonra da oled ekran talebi arttı fabrikalar yetişemiyor fiyatlarda %20 artış oldu diye haber gelecek
Bu haber onun ön hazırlığı
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl
Ne hikmetse benim ips lcd monitörümde aynı görmem gerekirken birini parlak diğerini soluk görüyorum. Lan siz ne çakalsınız. Rüzgar nereden eserse. Şimdiye kadar Apple ips kullanıyordu lcd candı, gerçekti, uff iphone ne kadar canlı ve netti oled'e geçince üff kaka oldu.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2534 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
LCD, OLED ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple, Face ID hakkındaki endişelere yanıt verdi 2 yıl Foxconn'dan yenilikçi otomotiv teknolojilerine 1.5 milyar dolarlık destek 2 yıl WhatsApp’a canlı konum paylaşma özelliği geliyor 2 yıl Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor 2 yıl Qualcomm dünyanın ilk mobil 5G veri bağlantısını gerçekleştirdi 2 yıl MediaTek’den düşük maliyetli Helio P40 yonga seti 2 yıl Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu 2 yıl Toyota otomotiv dışında da hayatımızda yer almak istiyor 2 yıl Xbox'a Türkçe oyunlar gelecek mi? | Microsoft'a sorduk 2 yıl iPhone 7, iPhone 8'den daha fazla satıyor 2 yıl Android cihazlar için harici kamera geliyor 2 yıl Greenpeace'den teknoloji devlerine ''çevrecilik'' notu 2 yıl Netflix son çeyrekte 5.3 milyon yeni abone kazandı 2 yıl Karşınızda Microsoft'un yeni bilgisayarı: Surface Book 2 tanıtıldı! 2 yıl Apple sağlık sektöründe önemli bir satın almaya imza atabilir 2 yıl Xbox One X'i beğendik mi? | Enis Kirazoğlu ile değerlendirme 2 yıl Sabit yaz saati uygulaması ilk yılında ne kadar tasarruf sağladı? 2 yıl En tehlikeli Android şantaj yazılımı ortaya çıkarıldı 2 yıl Tepkiler, Google Haritalar'ın ''kalori takip'' özelliğini kaldırttı 2 yıl Çift ekranlı ZTE Axon M tanıtıldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN OLED ekranlar LCD ekranlardan daha popüler hale gelecek Sonraki Otonom araçlar kaza sonrasında nasıl davranacak? 2 yıl Apple'a 440 milyon dolarlık rekor para cezası geldi 2 yıl Age of Empires: Definitive Edition oyunu 2018'e ertelendi 2 yıl VR teknolojisi inme sonrasında kişilere yardımcı olabilir 2 yıl Samsung’dan dünyanın ilk LTE M destekli takip cihazı 2 yıl Elektrikli otomobiller petrolün önlenemez çöküşünü hızlandıracak 2 yıl Tesla, çift bağlantı destekli yeni şarj portunu duyurdu 2 yıl Devler karşı karşıya: iPhone X vs Huawei Mate 10 Pro karşılaştırması 2 yıl Canon PowerShot G1 X Mark III duyuruldu 2 yıl Snapdragon 636 ile özelleştirilmiş çekirdeklere devam 2 yıl Mercedes-Benz 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor! 2 yıl 2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti 2 yıl WhatsApp'a numara değiştirme özelliği eklendi, üç diğer özellik yolda 2 yıl iOS 11.1 Beta 3 yayınlandı! 2 yıl 30 liralık tek bir eğitimle hem Android’e hem iOS’a uygulama geliştirin 2 yıl Kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, App Store'da 2 yıl Oxford dünyanın ilk sıfır emisyon şehri olma yolunda hızla ilerliyor 2 yıl Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) modellerinin görüntüleri sızdı 2 yıl Huawei Mate 10 yine Porsche Design 2 yıl Black Panther detaylı fragmanı geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim