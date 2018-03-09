Windows 10 S artık bir mod oldu

Microsoft’un geçen yıl eğitim kurumlarına yönelik olarak geliştirdiği ve Windows 10 işletim sisteminin kısıtlanmış bir versiyonu olarak gösterilen Windows 10 S önemli bir strateji değişikliğine gidiyor.

Windows 10 S Mode neler sunuyor?

Sadece Microsoft Store üzerinden uygulama kurulmasına izin verilen Windows 10 S böylece performans konusunda zorlanmayacak ayrıca mağazanın genişlemesine de katkıda bulunacaktı.

Ne var ki işler beklendiği gibi gitmedi. Özellikle Microsoft Store sayı bakımından büyüyemeyince Windows 10 S işlevini yitirmeye başladı. Hamle yapmak zorunda kalan Microsoft, belirli bir süre diğer Windows 10 sürümlerine ücretsiz yükseltme imkanı sundu. Şimdi ise sürüm bir mod haline geldi ve tamamen ücretsiz yükseltme imkanı verildi.

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Microsoft başkan yardımcısı Joe Belfiore yaptığı açıklamada Windows 10 S sürümünün standart Windows 10 içerisinde S Mode şeklinde bir özellik haline getirildiğini ve ücretsiz bir şekilde kapatılabileceğini belirtti.

Yani artık Windows 10 S modu ile gelen bilgisayarlarda Windows 10 Home, Enterprise ve Pro sürümlerinden hangisi varsa ona geçiş yapmak mümkün hale geldi. Sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde S Mode kullanıma sunulmuş olacak.

Henüz bilgisayarlarda S Mode moduna geri dönüş olacak mı bilinmiyor. Eğer kolay bir geçiş imkanı olursa sadece öğrenciler değil çocuklarının bilgisayar deneyimini kontrol etmek isteyen ebeveynler için de iyi bir alternatif olabilir.