Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 S artık bir mod oldu

Hayatına bir işletim sistemi sürümü olarak başlayan Windows 10 S sonraki büyük güncelleme ile Windows 10 sürümlerinde artık bir mod olarak görev yapmaya devam edecek.
1 yıl
7,4b
1
11
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 S artık bir mod oldu

Microsoft’un geçen yıl eğitim kurumlarına yönelik olarak geliştirdiği ve Windows 10 işletim sisteminin kısıtlanmış bir versiyonu olarak gösterilen Windows 10 S önemli bir strateji değişikliğine gidiyor.

Windows 10 S Mode neler sunuyor?

Sadece Microsoft Store üzerinden uygulama kurulmasına izin verilen Windows 10 S böylece performans konusunda zorlanmayacak ayrıca mağazanın genişlemesine de katkıda bulunacaktı.

Ne var ki işler beklendiği gibi gitmedi. Özellikle Microsoft Store sayı bakımından büyüyemeyince Windows 10 S işlevini yitirmeye başladı. Hamle yapmak zorunda kalan Microsoft, belirli bir süre diğer Windows 10 sürümlerine ücretsiz yükseltme imkanı sundu. Şimdi ise sürüm bir mod haline geldi ve tamamen ücretsiz yükseltme imkanı verildi.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!"

Microsoft başkan yardımcısı Joe Belfiore yaptığı açıklamada Windows 10 S sürümünün standart Windows 10 içerisinde S Mode şeklinde bir özellik haline getirildiğini ve ücretsiz bir şekilde kapatılabileceğini belirtti.

Yani artık Windows 10 S modu ile gelen bilgisayarlarda Windows 10 Home, Enterprise ve Pro sürümlerinden hangisi varsa ona geçiş yapmak mümkün hale geldi. Sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde S Mode kullanıma sunulmuş olacak.

Henüz bilgisayarlarda S Mode moduna geri dönüş olacak mı bilinmiyor. Eğer kolay bir geçiş imkanı olursa sadece öğrenciler değil çocuklarının bilgisayar deneyimini kontrol etmek isteyen ebeveynler için de iyi bir alternatif olabilir.

 

http://www.ubergizmo.com/2018/03/microsoft-confirms-windows-10-s-mode-upgrades-free/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkhair 1 yıl en beğenilen
Win8 zamanında ne kadar beddua yedilerse, adamlar hala toplanamadı. Koskoca yazılım devi gözümüzün önünde çöküyor. Ne eklemeye çalışsalar ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Bence Windows'u üstüne ekleyip gitmek yerine baştan temiz, sağlam bir şekilde yazmalılar. Ve satılırken de " bu işlemci, bu ekran kartı, bu anakarttan eski modelleri kullanıyorsanız kullanmamanız önerilir " gibisinden bir kağıt koymalılar.
Win8 zamanında ne kadar beddua yedilerse, adamlar hala toplanamadı. Koskoca yazılım devi gözümüzün önünde çöküyor. Ne eklemeye çalışsalar ellerine yüzlerine bul...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 1 yıl sosisvesalam
Keşke onunla bitse
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 1 yıl
formattan sonra ilk yaptığım iş windows mağazayı silmek
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ertrk6 1 yıl
Şuan windows 10 kullanıyorum fakat win 7 ve xp candır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 1 yıl
hey gidi win7 günleri hey gidi win xp günleri.ne güzel günlerdi o günler :( ne olduysa win7 den sonra oldu.ilk win xp geldiği zamanları hatırlıyorumda,o zaman kullandığımız win ise şimdiki çöp resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 1 yıl
Boş boş işlerle uğraşıyor Microsoft. Windows 10 kurduktan sonra ilk iş Destroy Windows Spying programını indirip gereksiz araçları ve casus yazılımları silmek. O zaman sistem biraz hafifliyor,ram kullanımı azalıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkhair 1 yıl en beğenilen
Win8 zamanında ne kadar beddua yedilerse, adamlar hala toplanamadı. Koskoca yazılım devi gözümüzün önünde çöküyor. Ne eklemeye çalışsalar ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Bence Windows'u üstüne ekleyip gitmek yerine baştan temiz, sağlam bir şekilde yazmalılar. Ve satılırken de " bu işlemci, bu ekran kartı, bu anakarttan eski modelleri kullanıyorsanız kullanmamanız önerilir " gibisinden bir kağıt koymalılar.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 1 yıl
Microsoft bir türlü şu işi tutturamadı. Bence Apple gibi ilerlemeliydi: Telefon ve tablette Windows Mobile, bilgisayarda Windows. Ancak burada tablet+bilgisayar cihazlar biraz kafa karıştırıyor. Bence bu işin tutmamasının nedeni de bu arada kalmış, anlam veremediğim cihazlar. Bir cihaz ya tablet olmalı ya da bilgisayar. İkisini birden yapmaya kalkınca her şeyi alt üst ediyor. Yani konunun temeline inersek burada asıl suçlu cihaz üreticileri.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semsengineer 1 yıl
bi bitmedin win10. eski driver desteklemiyorsun diye win8.1 e geçtim. buda adam akıllı desteklemiyor win7 ye kadar yolu var. ssd var 2 dakikada açılyır. donuyor kasıyor . ekran kartı driveri destekelemediği için ekran kartı araya girdiği an yada çıktığı an bir süre bekleemek gerekior. adam gibi işletim sistemi yok yada yeni pc almak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 1 yıl
Windowsta herhangi bir program yanıt vermeyi kestiği anda bir süre donma olur, kapatmak için görev yöneticisini açmaya çalışırsın ama açılmaz, ya 3-5 dk sistemin kendine gelmesi için beklersin yada reset atarsın. MacOs'ta hiç bu sorunla karşılaşmadım, işletim sistemi hiçbir zaman programın kontrolü ele almasına izin vermedi, her türlü durumda müdahale edebilirsin. Hatta yanlışlıkla bir program açtın anında ikona uzun tıklayarak açılmadan kapatabilirsin, windowsta açılmadan kapanması için görev yöneticiyi açman gerekir ama program açılma halinde olduğundan oda geç yanıt verir ve program açılınca açılır. Yıllardır bu sorunlar giderilmedi yada sadece ben mi yaşıyorum anlamadım arkadaş.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9E354C1A9 1 yıl
Uygulama ayarları kısmından "Sadece mağaza uygulamaları" seçeneği ile sistemi sadece mağazaya kilitleyebiliyor ve sonra da çıkartabiliyorsunuz. S Mode falan ne...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hareketliperde 1 yıl
Bu S modu korsan kursak oradan yükseltme yapsak orjinal windows 10 elde etmiş olurmuyuz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 1 yıl
formattan sonra ilk yaptığım iş windows mağazayı silmek
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 1 yıl sosisvesalam
Keşke onunla bitse
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7386 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 10 s ve
5 etiket daha windows 10 s mode İşletim Sistemleri Yazılım Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl PACcoin ''yarım saatliğine'' en büyük üçüncü kripto para oldu 1 yıl Indiana eyalet polisi GrayKey adlı iOS kırma aracını kullanmaya başladı 1 yıl 500 milyon doların çalındığı Coincheck müşterilerin zararını karşılayacak 1 yıl Yeni Terminator filminde başrolü üstlenecek isim belli oldu 1 yıl Snapchat, hikayelere kişi etiketleme özelliği getireceğini duyurdu 1 yıl Windows 10 Mobile platformuna son darbe Subway Surfers'tan geldi 1 yıl Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvuru yapılır? Tüketici Haklı 1 yıl Yapay zekâ desteği LG V30S ThinQ fiyatını fırlattı 1 yıl Twitter, hesap doğrulama özelliğini herkese açacak 1 yıl Drone teknolojisi tarımsal verimliliği yüzde 10 arttıracak 1 yıl PlayStation 4'te artık çocuklar için süre kısıtlaması yapılabiliyor 1 yıl Windows 10'un bir sonraki güncellemesi Spring Creators Update ismiyle gelecek 1 yıl Goodyear'dan şaşırtıcı konsept: "Fotosentez yapan lastik" 1 yıl Xiaomi yaklaşan Mi Mix 2s ile çentiği sağ üst köşeye taşıyor 1 yıl British Airways havalimanlarında yüz tanıma sistemi kullanacak 1 yıl Hyperloop hayalinin 5 yıllık serüveni: Gerçeğe dönüşmesine çok az kaldı 1 yıl PUBG’nin en büyük rakibi Fortnite mobil cihazlara geliyor 1 yıl Call of Duty Black Ops 4'ün ilk resmi Teaser videosu yayınlandı 1 yıl İşte Dünyada Yılın Otomobili finalistleri 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Windows 10 S artık bir mod oldu Sonraki Snapdragon 855 yonga seti bazı dökümanlarda göründü 1 yıl Amnesia Collection, Steam’de ücretsiz! 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un teknik özellikleri sızdı 1 yıl 2019 Volvo S60'ın ilk kamuflajsız görseli ortaya çıktı 1 yıl ARM’dan orta seviyeye Mali grafik birimleri 1 yıl Cep telefonu ve internet faturasındaki iade işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak 1 yıl Huawei P Smart akıllı telefonu ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Güneş ışığı ve yağmur damlalarından elektrik üreten hibrit güneş paneli 1 yıl Bu gelişme ekran kartı dünyasını rahatlatabilir 1 yıl Çoklu GPU desteği sunan Vulkan 1.1 yayınlandı 1 yıl G Suite uygulamaları dosyalarınıza kimin baktığını gösteriyor 1 yıl Google, Chrome'a kayıtlı tüm şifrelerin metin dosyasına kaydedilebileceğini duyurdu 1 yıl AMD’nin 2020 yılına kadar işlemci yol haritası belli oldu 1 yıl Ford'dan drone takip sistemi önerisi 1 yıl Face ID'li yeni iPad Pro yolda 1 yıl Netflix'in Çağatay Ulusoy'lu ilk orijinal Türk dizisinin çekimleri başladı 1 yıl YouTube Stüdyosu yaygın kullanıma sunuldu 1 yıl Dubaili W Motors, yeni lüks süper otomobiliyle Cenevre'de 1 yıl Star Wars dizisini hazırlayacak isim belli oldu 1 yıl ASUS DSL-AC88U Modem/Router incelemesi "Broadcom yongalı hız canavarı!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim