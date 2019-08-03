Windows 10 artık internetten kurulabilecek

İnternetin en büyük avantajlarından biri de yazılımları dijital olarak indirebilmemiz. Yeniden kurmak istediğimizde, eski dönemde olduğu gibi CD veya diskete ihtiyaç duymadan internet üzerinden indirip, yükleyebiliyoruz. Bu da büyük bir avantaj diyebiliriz. Microsoft bu kolaylığı Windows 10 işletim sistemine de getirmeye hazırlanıyor.

Şimdilik test aşamasında

Konu işletim sistemi olunca bu tür bir işlemin, diğer yazılımlara oranla zor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Microsoft sonunda bu işe de el attı ve Windows 10 işletim sistemini yeniden kurmak isteyen kullanıcılar için buluttan yükleme özelliği üzerinde çalışıyor. Microsoft bu özelliği halihazırda Surface cihazlar için kullanıma sunmuştu.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/07/31/announcing-windows-10-insider-preview-build-18950/#cP1hKaKzhskYR5Aw.97

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yazılım devi şimdilik bu özelliğive Insider sürümünde bile kullanıma sunulmuş değil. Yani,programına dahilseniz bile şimdilik deneme şansınız yok.'ın Mac kullanıcılarına yıllardır sunduğu bu özelliğin Windows'a geç de olsa gelmesi ise kullanıcılar açısından iyi bir gelişme diyebiliriz. Ne zaman kullanıma sunulacağı isebelirsiz.