Windows 10 artık internetten kurulabilecek

Teknoloji Editörü
İnternetin en büyük avantajlarından biri de yazılımları dijital olarak indirebilmemiz. Yeniden kurmak istediğimizde, eski dönemde olduğu gibi CD veya diskete ihtiyaç duymadan internet üzerinden indirip, yükleyebiliyoruz. Bu da büyük bir avantaj diyebiliriz. Microsoft bu kolaylığı Windows 10 işletim sistemine de getirmeye hazırlanıyor.
Şimdilik test aşamasında
Konu işletim sistemi olunca bu tür bir işlemin, diğer yazılımlara oranla zor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Microsoft sonunda bu işe de el attı ve Windows 10 işletim sistemini yeniden kurmak isteyen kullanıcılar için buluttan yükleme özelliği üzerinde çalışıyor. Microsoft bu özelliği halihazırda Surface cihazlar için kullanıma sunmuştu.Yazılım devi şimdilik bu özelliği test ediyor ve Insider sürümünde bile kullanıma sunulmuş değil. Yani, Insider programına dahilseniz bile şimdilik deneme şansınız yok. Apple'ın Mac kullanıcılarına yıllardır sunduğu bu özelliğin Windows'a geç de olsa gelmesi ise kullanıcılar açısından iyi bir gelişme diyebiliriz. Ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsiz.
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/07/31/announcing-windows-10-insider-preview-build-18950/#cP1hKaKzhskYR5Aw.97 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yenilik, alternatif farklı imkân ve yöntemler olması tabii güzel bir gelişme..
aslında ortada sadece ürün satmaya yönelik kaslı PC sistemlerin var olan potansiyellerinin işletim sisteminin
masa üstü show yapma uğruna ne kadar işlemci ve ram ayırdığı ortada !
tüketim piyasası cpu yu daha güçlü rami daha güçlü yapıyor. ama nedense verim anlamıyla ciddi bir artış yok gibi !
çünkü tüketim için sistemin sömürülmesi ve verimin düşürülmesi şart !
fark anlamıyla özellikle programlarda ve veri tabanlarında sıralı olmayan karışık içeriklerde çok güzel çalışıyor
sıralı veri anlamıyla atıyorum ; mp4 sıkıştırma saniyede belli bir veri istiyor. bu açıdan eski teknoloji hdd bile bu işler için yeterli.
ram disk program ve save sorunları 2 şekilde çözümlene bilinir.
1. olarak program nereye auto save yapılabileceğini belirtebiliyorsun.
login dosyaları sabit dizinlerde olan öyle istediğin yere dosya kaydedemediğin şeyler içinde
sanal klasör dizinleri oluşturabilirsin sistem açılınca Ram disk alanındaki x klasörünü
senin belirleyeceğin yere yönlendiriyorsun bu iş bu kadar basit,
Normal bir windows kurulumu şöyle işliyor.
Kurulum ortamında boot.wim dosyasından Windows PE ortamına boot edilerek setup.exe çalıştırılır.
Kurulumun yapılacağı diske setup.exe tarafından boot dosyaları yazılır.
Ardından kurulum medyası içindeki imaj dosyası(install.wim, install.esd) açılarak içindekiler diske kopyalanır. Bu imaj dosya tabanlıdır.
Şimdi install.wim dosyası yerine dosyanın içindeki veriler direkt buluttan indirilip kopyalanabilir. Sonuçta kullanılan imaj dosya tabanlı bir imaj, sektör tabanlı değil, dolayısıyla bire bir yazım gerektirmiyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
9305 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 10 ve