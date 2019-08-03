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Windows 10 artık internetten kurulabilecek

Yazılım devi Microsoft, Windows 10'a buluttan yükleme özelliği getiriyor. Eğer işletim sisteminizi yeniden kurmanız gerekirse artık bu işlemi internet üzerinden yapabileceksiniz.
4 gün
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41
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İnternetin en büyük avantajlarından biri de yazılımları dijital olarak indirebilmemiz. Yeniden kurmak istediğimizde, eski dönemde olduğu gibi CD veya diskete ihtiyaç duymadan internet üzerinden indirip, yükleyebiliyoruz. Bu da büyük bir avantaj diyebiliriz. Microsoft bu kolaylığı Windows 10 işletim sistemine de getirmeye hazırlanıyor.

Şimdilik test aşamasında

Konu işletim sistemi olunca bu tür bir işlemin, diğer yazılımlara oranla zor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Microsoft sonunda bu işe de el attı ve Windows 10 işletim sistemini yeniden kurmak isteyen kullanıcılar için buluttan yükleme özelliği üzerinde çalışıyor. Microsoft bu özelliği halihazırda Surface cihazlar için kullanıma sunmuştu.
Yazılım devi şimdilik bu özelliği test ediyor ve Insider sürümünde bile kullanıma sunulmuş değil. Yani, Insider programına dahilseniz bile şimdilik deneme şansınız yok. Apple'ın Mac kullanıcılarına yıllardır sunduğu bu özelliğin Windows'a geç de olsa gelmesi ise kullanıcılar açısından iyi bir gelişme diyebiliriz. Ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsiz.


https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/07/31/announcing-windows-10-insider-preview-build-18950/#cP1hKaKzhskYR5Aw.97 Yorum Yaz
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partyboy 4 gün en beğenilen
Akşam kurmaya başlarsın artık sabaha bi bakmışsın internet gitmiş gelmiş:DDDDD Çıldır
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Paroksetin 19 sa.
Ben her zaman ki gibi güncel iso kalıbını indirip, ardından usb belleğime yazıp, çevrimdışı kurulum yapmaya devam edeceğim.
Yenilik, alternatif farklı imkân ve yöntemler olması tabii güzel bir gelişme..
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sakarboy 1 gün
mac os da yıllardır var ... çok geç kalınmış bir proje...
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ipli jeton 2 gün
Windows'un içinde Windows RE adında bir mini bir Windows imajı bulunur. Normalde asıl Windows kiritik bir sorun nedeniyle açılamadığında, bootloader burayı boot eder. Windows RE'nin içine network setup desteği eklenerek 200 MB'lık iso indirmeden kurtulunabilir.
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ipli jeton 2 gün
Asıl sorun network sürücülerinde çıkar. Kullanılan network arabirim kartını setup.exe tanımazsa sürücüyü usb bellekle f6 yapıp göstermek gerekebilir. En büyük sıkıntı burada çıkar.
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samilce 2 gün
Oo microsoft hoşgeldin, internet bağlatmışsın :)
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efec 2 gün yeni yorumcu
GNU/Linux dağıtımlarının çoğunda bu özellik var. Trashdows'a gelse ne olur...
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Want to 2 gün SEO-Uzmanı
Bu dediğinizi Samsung'un ssd programıda yapıyor. Avantajli bir yanı yok bunun. Hdd den okuyup ram'e dosya atacak olduktan sonra ne avantajı var bunun 😂 SQL işlemlerinde ramden çalışıyor direk zaten. Hdd den okunan dosya ramde onbellekte tutuluyor. Siz takmissiniz ramdisk e😂
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SEO-Uzmanı 2 gün Want to
youtube girip ultra düşük sistemler anlamıyla ARM tabanlı Pi bile şu an neler yapabildiğini görebiliyorsanız
aslında ortada sadece ürün satmaya yönelik kaslı PC sistemlerin var olan potansiyellerinin işletim sisteminin
masa üstü show yapma uğruna ne kadar işlemci ve ram ayırdığı ortada !
tüketim piyasası cpu yu daha güçlü rami daha güçlü yapıyor. ama nedense verim anlamıyla ciddi bir artış yok gibi !
çünkü tüketim için sistemin sömürülmesi ve verimin düşürülmesi şart !
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Want to 2 gün SEO-Uzmanı
O işleri aştınız madem bununla ilgili güzel bir makale hazırla okuyalım bilgilenelim. Bu gün forumda baktık yazdığınız yazılara rdd yi övüyorsun tiny core Linux u övüyorsun tamam. Ama bir tane bilgilendiren nasıl çalıştığı açıklayan veya neden kullanmamız gerektiğini söyleyen bir tane birseye rastlamadım. Genellikle kendi fikrini kabul ettirmeye çalışıyorsun. Fakat bunu yaparken + - nasıl kullanıldığı vs hiç bir bilgiye erişmek mümkün değil. Anladığım kadarıyla bir proje üzerinde çalışıyorsun fakat proje bile bitmeden herkesin birgun rdd kullanacağını söylüyorsun. Yap kardeşim çıkar şu projeyi kullanan kullansın kullanmayan kullanmasın. Sen en iyisini yaotinda biz kötü mü dedik. Evde workstation var ve 47.000 mb s okuma hızı olan ramlerim var bende denemek isterim
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SEO-Uzmanı 2 gün Want to
öncelikle ram diski herkes biliyor !
fark anlamıyla özellikle programlarda ve veri tabanlarında sıralı olmayan karışık içeriklerde çok güzel çalışıyor
sıralı veri anlamıyla atıyorum ; mp4 sıkıştırma saniyede belli bir veri istiyor. bu açıdan eski teknoloji hdd bile bu işler için yeterli.
ram disk program ve save sorunları 2 şekilde çözümlene bilinir.
1. olarak program nereye auto save yapılabileceğini belirtebiliyorsun.
login dosyaları sabit dizinlerde olan öyle istediğin yere dosya kaydedemediğin şeyler içinde
sanal klasör dizinleri oluşturabilirsin sistem açılınca Ram disk alanındaki x klasörünü
senin belirleyeceğin yere yönlendiriyorsun bu iş bu kadar basit,
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ipli jeton 2 gün
Şimdiye kadar olmaması hataydı zaten.
Normal bir windows kurulumu şöyle işliyor.
Kurulum ortamında boot.wim dosyasından Windows PE ortamına boot edilerek setup.exe çalıştırılır.
Kurulumun yapılacağı diske setup.exe tarafından boot dosyaları yazılır.
Ardından kurulum medyası içindeki imaj dosyası(install.wim, install.esd) açılarak içindekiler diske kopyalanır. Bu imaj dosya tabanlıdır.
Şimdi install.wim dosyası yerine dosyanın içindeki veriler direkt buluttan indirilip kopyalanabilir. Sonuçta kullanılan imaj dosya tabanlı bir imaj, sektör tabanlı değil, dolayısıyla bire bir yazım gerektirmiyor.
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DH Misafiri 2 gün
gereksiz iş, zaten birçok bilgi topluyor windows biosa kadar onlara mı verek:D
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