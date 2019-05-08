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Windows 10 bu yaz dâhili Linux kerneline sahip olacak

Bugün başka bir haberde Terminal'i son derece sevimli hale getiren Microsoft, yeni habere göre tam Linux kernelini de yakında Windows 10 ile sunacak. Bu kernel, uygulamaları hızlandıracak.
2 hf.
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İşletim Sistemleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Linux ve Windows arasındaki sıcak ilişki yeni bir seviyeye ulaştı. Bir blog gönderisinde Microsoft tarafından paylaşılana göre yakında Windows, tam Linux kerneli ile gelecek. İlk olarak Haziran sonunda Insider, yani beta kullanıcılarına sunulacak özellik, Linux kernel 4.19 versiyonu üzerine kurulu olacak. Bu sürüm, uzun dönem destekli (LTS) son Linux kerneli. 
Şimdiki emülatörün yerine geçecek sistem, performansı fark edilir ölçüde arttıracaktır. Sistem kaynaklarına daha direkt erişim sağlayabilecek kernel, Linux uygulamalarının daha hızlı açılmasını ve daha verimli hafıza kullanımını sağlayacak. Kullanıcılar kernel ile ya Microsoft Store’dan bir dağıtım kurarak ya da dışarıdan indirip kurulum yaparak etkileşebilecek.
Kernelin kendisi de tam olarak açık kaynaklı olacak ve tüm yönergeler kullanıcılara sunulacak. Microsoft, Satya Nadella’nın liderliğinde açık kaynaklı yazılımlara olan sevgisini göstermeye devam ediyor. Bugün çıkan diğer habere göre Terminal de baştan yapılıp güzel görünüm kazanmıştı.


https://devblogs.microsoft.com/commandline/shipping-a-linux-kernel-with-windows/ Yorum Yaz
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kurumuz 2 hf. en beğenilen yimmasabi
Bu haberi kim yazmış bilmiyorum ama çok aldatıcı ve yanlış olmuş. Windows WSL adı verilen bir çeşit linux kernelinin kopyasına sahipti, bunun ile windows içinde vm vs kullanmadan linux programlarını çalıştırabiliyordun, şimdi ise bir adım ileriye gidip direk linux kernelini kullanacaklar WSL2 ile. Kısaca windowsun kendisi linux kerneli ile çalışmayacak.
Bu haberi kim yazmış bilmiyorum ama çok aldatıcı ve yanlış olmuş. Windows WSL adı verilen bir çeşit linux kernelinin kopyasına sahipti, bunun ile windows içind...
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AREryilmaz 1 hf. kurumuz
hocam haber çeviri (biraz çeviri biraz editöryel muhtemelen, okumadım kaynak metni aslında). Aynı arkadaşın başka çevirilerini de gördüm daha önce, birkaç kez uyardım da ama iyi bir tercüman değil mamafih tercüme yapmakta ısrarlı.
hocam haber çeviri (biraz çeviri biraz editöryel muhtemelen, okumadım kaynak metni aslında). Aynı arkadaşın başka çevirilerini de gördüm daha önce, birkaç kez u...
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DH Misafiri 1 hf.
editör doğru anlatmış. siz yanlış anlamışsınız. windows artı linux kernel ile gelicek , şu anki emülatörün yerine geçicek denmiş.
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smart1978 1 hf.
MTP modua mahkum edilmemiz kotuydu anlasilan buna da bir cozum gelecek :) .
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vonderplanitz 1 hf.
﻿Bu bidiğiniz emulatör ha cekirdek kısmını emu kapsamından çıkarılmış daha verimli çalışan bir emu fakat sonuçta bir emu.
Haberin kaynağında diyor ki, linux programları windows içinden direkt kullanılabilecek, iyi de MSYS2 ile o zaten yapılabiliyordu; benim Windows'taki MSYS2'den örnek:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

haberdeki videoda da yeni özellikler eklenmiş Yeni Windows Terminali diyor fakat oradaki yeni özellik dediği şeylerin coğunu eski CMD.exe'de de Emacs kurarak da yapabiliyoruz:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bersgurs 1 hf.
Docker ın daha performanslı çalışmasını sağlayabilir iyi bir gelişme olur.
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90numaraşanzumanyağı 1 hf.
Uzaktan iyi birşey gibi görünüyor olabilir ama, linuxcuları kendi tarafına çekmeye zorluyormuş gibi geldi. Eğer başarılı olabilirse, ki bilinmez, yıllardır dişini sıktığı GNU'culardan intikamını da almış olacak.
Öte yandan bir sıkıntı var; Eğer microsoft, linux kernelini windowsun içine koyarsa, GNU-GPL kuralları gereği windowsu da açıkkaynak yamak zorunda kalabilir. Yanlışsam düzeltin: Bir açıkkaynaklı yazılımı, yazılımın bir kısmını, açıkkaynak bir kütüphaneyi... sonradan kapalı kaynak yapamazsın. Açık-kaynaklı yukarıdaki parçaları yazılımında kullanırsan, başkalarının içini açıp kurcalamasına müsaade etmiş olursun. İşte bu son cümleyi yanlışsam düzeltin. Eğer ilerde windowsu açıkkaynak kodlu yapmayacaksa, kendi bacağına sıkmış demektir.
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OverClocK1ng 1 hf.
"Bugün başka bir haberde Terminal'i son derece sevimli hale getiren Microsoft"
Ahahaha. Ne kadar da sevimli bir terminal bu böyle. Ayy yerim onu ben.
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Algorithmus 1 hf. yeni yorumcu
Microsoft son zamanlarda geliştiricilerin kalbini kazanmaya başladı.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
linux kernelini "w" ye eklese
zaten ortaya çıkan yazılım linux sözleşmesi icabı "gnu" olur !
macos unix çekirdeğini çekirdek olarak kullanıyor
ama bunu "w" yapamaz ! çünkü w nin kendi çekirdeği var !
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SEO-Uzmanı 1 hf.
aynı şeyleri tekrar yazmayacağım !
bu konuda uzman görüşümü şu linkte belirtmiştim. forum.donanimhaber.com/...
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yonex78 1 hf.
windows içine gömülen bir linux kerneli üstüne sanal linux kurulabilecek yani .Anladıgım bu
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windows 10, windows 10 terminal ve
7 etiket daha windows 10 linux linux kernel 4.19 İşletim Sistemleri Yazılım Çağrı Babuçcuoğlu Popüler MPopüler
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