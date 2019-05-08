Windows 10 bu yaz dâhili Linux kerneline sahip olacak

Teknoloji Editörü
Linux ve Windows arasındaki sıcak ilişki yeni bir seviyeye ulaştı. Bir blog gönderisinde Microsoft tarafından paylaşılana göre yakında Windows, tam Linux kerneli ile gelecek. İlk olarak Haziran sonunda Insider, yani beta kullanıcılarına sunulacak özellik, Linux kernel 4.19 versiyonu üzerine kurulu olacak. Bu sürüm, uzun dönem destekli (LTS) son Linux kerneli.
Şimdiki emülatörün yerine geçecek sistem, performansı fark edilir ölçüde arttıracaktır. Sistem kaynaklarına daha direkt erişim sağlayabilecek kernel, Linux uygulamalarının daha hızlı açılmasını ve daha verimli hafıza kullanımını sağlayacak. Kullanıcılar kernel ile ya Microsoft Store’dan bir dağıtım kurarak ya da dışarıdan indirip kurulum yaparak etkileşebilecek.
https://devblogs.microsoft.com/commandline/shipping-a-linux-kernel-with-windows/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberin kaynağında diyor ki, linux programları windows içinden direkt kullanılabilecek, iyi de MSYS2 ile o zaten yapılabiliyordu; benim Windows'taki MSYS2'den örnek:
haberdeki videoda da yeni özellikler eklenmiş Yeni Windows Terminali diyor fakat oradaki yeni özellik dediği şeylerin coğunu eski CMD.exe'de de Emacs kurarak da yapabiliyoruz:
Öte yandan bir sıkıntı var; Eğer microsoft, linux kernelini windowsun içine koyarsa, GNU-GPL kuralları gereği windowsu da açıkkaynak yamak zorunda kalabilir. Yanlışsam düzeltin: Bir açıkkaynaklı yazılımı, yazılımın bir kısmını, açıkkaynak bir kütüphaneyi... sonradan kapalı kaynak yapamazsın. Açık-kaynaklı yukarıdaki parçaları yazılımında kullanırsan, başkalarının içini açıp kurcalamasına müsaade etmiş olursun. İşte bu son cümleyi yanlışsam düzeltin. Eğer ilerde windowsu açıkkaynak kodlu yapmayacaksa, kendi bacağına sıkmış demektir.
Ahahaha. Ne kadar da sevimli bir terminal bu böyle. Ayy yerim onu ben.
zaten ortaya çıkan yazılım linux sözleşmesi icabı "gnu" olur !
macos unix çekirdeğini çekirdek olarak kullanıyor
ama bunu "w" yapamaz ! çünkü w nin kendi çekirdeği var !
bu konuda uzman görüşümü şu linkte belirtmiştim. forum.donanimhaber.com/...
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