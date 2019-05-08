Windows 10 bu yaz dâhili Linux kerneline sahip olacak

Linux ve Windows arasındaki sıcak ilişki yeni bir seviyeye ulaştı. Bir blog gönderisinde Microsoft tarafından paylaşılana göre yakında Windows, tam Linux kerneli ile gelecek. İlk olarak Haziran sonunda Insider, yani beta kullanıcılarına sunulacak özellik, Linux kernel 4.19 versiyonu üzerine kurulu olacak. Bu sürüm, uzun dönem destekli (LTS) son Linux kerneli.

Şimdiki emülatörün yerine geçecek sistem, performansı fark edilir ölçüde arttıracaktır. Sistem kaynaklarına daha direkt erişim sağlayabilecek kernel, Linux uygulamalarının daha hızlı açılmasını ve daha verimli hafıza kullanımını sağlayacak. Kullanıcılar kernel ile ya Microsoft Store’dan bir dağıtım kurarak ya da dışarıdan indirip kurulum yaparak etkileşebilecek.





https://devblogs.microsoft.com/commandline/shipping-a-linux-kernel-with-windows/

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Kernelin kendisi de tam olarak açık kaynaklı olacak ve tüm yönergeler kullanıcılara sunulacak. Microsoft, Satya Nadella’nın liderliğinde açık kaynaklı yazılımlara olan sevgisini göstermeye devam ediyor. Bugün çıkan diğer habere göre Terminal de baştan yapılıp güzel görünüm kazanmıştı.