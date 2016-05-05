Windows 10 hakkında ilgi çekici rakamlar

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Windows’u ücretsiz yükseltme imkanı ile sunan Microsoft, bunun etkisi ile belki de tüm zamanların en hızlı adaptasyon süreçlerinden birini yaşıyor. Bu da bir yıldan kısa bir süre içinde 300 Milyon aktif cihaz rakamı ile ortaya konulmuş.

Kısa sürede bu başarıya ulaşan Windows 10 ile birlikte Microsoft’un imza attığı önemli yazılımlar da ciddi kullanım rakamlarına ulaşmış. Resmi Windows bloğunda yazılı bilgilere göre bazı ilgi çekici istatistikler şöyle:

Kullanıcılar sadece Mart ayında Microsoft Edge’de 63 Milyar dakika zaman geçirmiş. Bu geçen çeyreğe kıyasla %50 daha büyük bir rakam anlamına geliyor.

Microsoft’un dijital asistanı Cortana bugüne kadar 6 Milyar soruya yanıt vermiş.

Windows 10 kullanıcıları bugüne kadar 9 milyar saatten fazla oyun oynamış.

Ayrıca Bkz.

"Steam PC oyuncularının tercihi Windows 10 64 bit"

Photos, Groove Music ve Movies & TV uygulamaları Windows 10’da çok popüler. Örneğin 144 Milyon kullanıcı aktif olarak Photos uygulamasını kullanıyor.

29 Temmuz’dan itibaren ücretsiz yükseltme imkanı son bulacak olan Windows 10’un Home sürümü lisansı 119 Dolar’dan satılacak. Ayrıca Microsoft’un bu yaz yayınlayacağı yıl dönümü güncellemesi önemli yenilikler ile gelecek.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 Redstone güncellemesiyle gelecek yeni Başlat menüsü eleştiriliyor"

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/05/05/windows-10-now-on-300-million-active-devices-free-upgrade-offer-to-end-soon/