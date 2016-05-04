Windows 10 Redstone güncellemesiyle gelecek yeni Başlat menüsü eleştiriliyor

Microsoft şu anda Redstone olarak da bilinen Yıldönümü Güncellemesi için yeni bir Başlat menüsü test ediyor ancak görünen o ki yeni tasarım tüm kullanıcıların beğenisi kazanmayı başaramamış durumda. Windows 10 yapı 14332, kullanıcıların uygulamalara kolayca erişmesini sağlayan, elden geçirilmiş bir Başlat menüsü ile geliyor. Yeni tasarımda ayrıca kullanıcı hesabı seçeneklerinin yanı sıra güç kontrolleri ve PC ayarları kısayollarını gruplandıran yeni bir hamburger menü var.

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Windows 10 Feedback uygulamasında yer alan geribildirimler, Microsoft'un yeni Başlat menüsü tasarımını herkese beğendirmeyi başaramadığını gösteriyor. Çoğu kullanıcı mevcut orijinal tasarıma dönülmesini isterken, bazı mesajlarda yeni Başlat menüsünün gerçekten de "korkunç" olduğu vurgulanıyor. Şirket aynı eleştirilere Windows 10'da yeni canlı karo tabanlı tasarıma geçiş yaptığında da maruz kalmıştı. Microsoft, Windows Başlat menüsüne ne zaman bir dokunuş yapsa benzer geribildirimler alıyor.

Windows 10 Başlat menüsü ilk sahneye çıktığı zaman da yani 2015 yılında, şirket Windows 7'de uygulanan tasarımın değiştirmesi nedeniyle eleştirilmişti. Ancak ister istemez herkes birkaç ay sonra yeni Başlat menüsüne alıştı. Yazılım devi şimdi Başlat menüsünü yeniden güncellemek istiyor ve daha şimdiden birçok kullanıcının hedefi haline gelmiş durumda. Ancak Microsoft'un henüz Başlat menüsünde değişiklik yapmaya tam olarak karar vermediğini ve herşeyin alınacak geribildirimlere göre şekilleneceğini belirtelim.

http://news.softpedia.com/news/windows-10-users-criticize-the-new-start-menu-design-coming-in-redstone-update-503661.shtml