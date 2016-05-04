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Windows 10 Redstone güncellemesiyle gelecek yeni Başlat menüsü eleştiriliyor

Microsoft ne zaman Başlat menüsüne bir dokunuş yapsa eleştirilerin hedefi haline geliyor. Redstone güncellemesi ile gelmesi beklenen yeni Windows 10 Başlat menüsü çoğu kullanıcı tarafından beğenilmedi
3 yıl
17,4b
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56
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft şu anda Redstone olarak da bilinen Yıldönümü Güncellemesi için yeni bir Başlat menüsü test ediyor ancak görünen o ki yeni tasarım tüm kullanıcıların beğenisi kazanmayı başaramamış durumda. Windows 10 yapı 14332, kullanıcıların uygulamalara kolayca erişmesini sağlayan, elden geçirilmiş bir Başlat menüsü ile geliyor. Yeni tasarımda ayrıca kullanıcı hesabı seçeneklerinin yanı sıra güç kontrolleri ve PC ayarları kısayollarını gruplandıran yeni bir hamburger menü var.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 artık Cortana'dan Google aramasına izin vermiyor"
Windows 10 Feedback uygulamasında yer alan geribildirimler, Microsoft'un yeni Başlat menüsü tasarımını herkese beğendirmeyi başaramadığını gösteriyor. Çoğu kullanıcı mevcut orijinal tasarıma dönülmesini isterken, bazı mesajlarda yeni Başlat menüsünün gerçekten de "korkunç" olduğu vurgulanıyor. Şirket aynı eleştirilere Windows 10'da yeni canlı karo tabanlı tasarıma geçiş yaptığında da maruz kalmıştı. Microsoft, Windows Başlat menüsüne ne zaman bir dokunuş yapsa benzer geribildirimler alıyor.
Windows 10 Başlat menüsü ilk sahneye çıktığı zaman da yani 2015 yılında, şirket Windows 7'de uygulanan tasarımın değiştirmesi nedeniyle eleştirilmişti. Ancak ister istemez herkes birkaç ay sonra yeni Başlat menüsüne alıştı. Yazılım devi şimdi Başlat menüsünü yeniden güncellemek istiyor ve daha şimdiden birçok kullanıcının hedefi haline gelmiş durumda. Ancak Microsoft'un henüz Başlat menüsünde değişiklik yapmaya tam olarak karar vermediğini ve herşeyin alınacak geribildirimlere göre şekilleneceğini belirtelim.

http://news.softpedia.com/news/windows-10-users-criticize-the-new-start-menu-design-coming-in-redstone-update-503661.shtml Yorum Yaz
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***Leopard*** 3 yıl en beğenilen
İyice yapboz ettiler

Aslinda Windows aliskanligimiz olmasa ve oyun destegide genis olsa Linux surumlerine gecmemek icin bir sebep kalmayacak
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alprkrkmz 3 yıl
İlk önce şu yarım kalmış sistemi bir tamamlasinlar da sonra süslemeye geçerler. Yahu görmüyorlar mı su sistemin yarısından fazlası hala win7 den kalma. Sistemin yarışı başka bir arayüz diğer yarısı bambaşka bir arayüz üzerinden çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamak çok güç maalesef.
İlk önce şu yarım kalmış sistemi bir tamamlasinlar da sonra süslemeye geçerler. Yahu görmüyorlar mı su sistemin yarısından fazlası hala win7 den kalma. Sistemi...
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veleciraptor 3 yıl
Windows'un artık geçmişle bağlarını koparması gerekiyor. Zira sistem 16-32 bit zamanlarından kalma uyumluluğunu korumak adına şiştikçe şişti. Gerekirse eski sürümle köprüleri tamamen atmalı. İster eski programlar tamamen uyumsuz olsun. Yenisi nasılsa yazılır. 64 bit öncesini defterden silsin, 64 bit mimarisinin geldiği tarih ve sonrasının donanımına göre sil baştan ama daha hızlı, daha az kaynak gerektiren bir işletim sistemi yazsın. Apple nasıl PowerPc döneminden köprüleri korkmadan kaldırdıysa Microsof da aynısını yapabilir.
Windows'un artık geçmişle bağlarını koparması gerekiyor. Zira sistem 16-32 bit zamanlarından kalma uyumluluğunu korumak adına şiştikçe şişti. Gerekirse eski sür...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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dr_mrh 2 yıl
Windows o saçma başlat menüsüne birçok şey ekleyip, Windows un açılmasını geciktirmekten bir araba gereksiz internet tabanlı program kullanmaktan vazgeçmeli. Bir sorun çıktığında ya da yeni bir donanım yükleyince zaten o başlat menüsü bir alta yaramıyor xp den kalma denetim masasına ya da komut sekmesiyle uğraşıp duruyoruz. Valla Android de root custom rom yüklemek windows a yeni ses driver I yüklemek ten kolay, bir kamera taksan ya ses ı algılamaz ya sa video çekemez bir çok fonksiyonlu yazıcı taksan yazıcı çalışsa tarayıcı çalışmaz. Valla şuanda oynadığım oyunları Linux da oynama şansı olsa ilk fırsatta elveda diyeceğim. Eski bir xerox yazıcıyı Windows a tanıtamayayip Linux yükleyip dakikasında tanıdığını biliyorum (gerçi Canon diye gördü ama sonuçta yazdırdı)
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.: mds :. 3 yıl
Denetim Masasını düzeltirlerse 7den geçebilirim.
Karmakarışık.
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Tensi 3 yıl
Niye bu kadar itiraz var anlamiyorum? Bir suru baslat dugmesi programi var. Al birini yukle. Classic Start Menu yukle o kadar Win7 istiyorsan. Dert etmeye gerek yok.
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Paroksetin 3 yıl
Yeniliklere açık olmak gerek, zira bunun bedelini tüketici ödüyor.
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MK* 3 yıl
Microsoftun baslat menusuyle ne alip veremedigi var
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BlackBeasT 3 yıl
MS'un Win8 ile gelen başlat menüsü takıntısını anlamak zor. Win10 çekirdeğini geliştirin...
İnsanların yıllardan süre gelen alışkanlığını değiştirmek için neden direniyorsunuz

Win10 arayüz olarak XP benzese basit arayüz günümüz yazlım ve donanımları ile uyumlu olsa kimse yadırgamaz...
Masaüstü PCleri artık ya oyun yada iş için kullananlar kaldı. Onlarında Windows'dan istediği performans,
Kozmetik değişiklikler değil...

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FreeRun 3 yıl
windows 7 ile yola devam.
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nevrans 3 yıl
Wın 7 kullanıyorum kullanmayada devam edeceğim en stabil işletim sistemi bence wın 7
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Master_Evil 3 yıl
microsoft iyice saçmalamaya başladı, kullanıcıları hiç kaale almıyor
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DH Misafiri 3 yıl
Windows 7 candır gerisi heyecan
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DH Misafiri 3 yıl
Yıllar önce MS'ten birisiyle fuarda tartışmıştık. O zamanlar ME sürümünün Beta testini fuarda gösteriyorlardı. Bende testi önceden incelediğimden gerekli yerleri açtım sistem hemen çöktü. Beta testidir dedi beyefendi. Peki 2 önceki Beta Testte çökmeyen ve bu hataları vermeyen bir sonrakinden nasıl çöker deyince elem külem etti. Bir realite var Beta testi üründe bile daima yeni özellikler genelde hata verir. Bir kere çekirdek hep aynı, değiştirdik diyorlar ama AYNI. Bazı içerikler hep aynı sadece makyajlanmış o kadar. Ben MSDOSundan beri tüm sürümlerini kulandım. Yapılan eklentilerin vb içeriklerine bakınca insana bunlar ordan burdan alınan,çalınan ve üzerine birşey konulamıyan eklentiler hissini veriyor. Çinli büyük firmaya bir Fransız uydu alıcısını göstermiştik. Bir ay sonra çinli numune gönderdi. Aynısı. Patron yüklü sipariş verdi. Ürünler geldi. Sattık, peynir ekmek misali. Bir ay sonra, uydu alıcısında bazı frekanslar değişti, o zamanlar şireler kırılıyordu, şifrelerde değişti. Çinli öyle bir kopyalamış ki, yazılımın kırmızı yerini beyaz yapmış, menüler güzel ama gerisine müdahale yapamıyor. Yani çekirdeğe, içeriğe hiçbirşey yapamıyor. Çoğu windows uygulaması aynı, Directx12 dediler ne oldu ortada kaç oyun var. Fable bile iptal oldu.
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DH Misafiri 3 yıl
En önemlisi w10 casus yazılım olması. O nedenle de bedava. Linux uygulayıcıları oyunlara uygun bir gelişim yapmadığı sürece Microsoft ortalarda dolaşır. Firmanın müşteri istekleri de umurunda değil. Microsoft eski çalışanlarının yazdıklarını okursanız neden çuvalladığını anlarsınız. Programlar acemilere, stajyerlere yazdırılır. Bunu unutmayın.Denetim mekanizması da sağlıklı çalışmazmış.
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