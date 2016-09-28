Windows 10 kullanıcı sayısı 400 milyonu aştı

Microsoft’un geçen yıl itibariyle piyasaya sürdüğü ve radikal kampanyalarla desteklediği Windows 10 işletim sistemi büyümeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar platformun yarım milyar kullanıcıyı devirme ihtimali ortaya çıktı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Windows 10 işletim sistemi toplamda 400 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı. İndirmeye sunulduğu ilk hafta 75 milyon kullanıcı kazanan Windows 10, sonrasında hızlı bir düşüş trendine girdi. İlk 10 hafta sonunda 110 milyon cihaz sayısına ulaşan platform, Mart ayı sonunda da 270 milyon olmuştu.
Aradan geçen 6 aylık bir aman diliminde platformun 130 milyon daha kullanıcı kazandığı görülüyor. Bu yıl bitiminde ise platformun 500 milyon rakamını yakalaması veya çok az bir miktar geride bırakması bekleniyor. Microsoft’un 2 veya 3 yıl içerisinde 1 milyar rakamını geçme hedefi bulunuyor. Bununla birlikte yıllık 150 milyon civarında büyüme hızına gerileyen platform, bu hedefe en erken 2019 yılında varabilecek.Ayrıca Bkz. "AMD Zen+ mimarisi 7nm ile geliyor"
Windows 10 ile birlikte tek platform stratejisine geçiş yapan Microsoft, tüm ürünlerini tek çatı altında topladı. Uygulamaları da tüm platformlarda çalışacak şekilde optimize eden firma, böylece kullanıcı deneyimini daha basitleştirmeyi ve kullanıcı sayısını da arttırmayı hedefliyor. Toplam rakamın içerisine tüm platformlar dahil.
http://wccftech.com/windows-10-400-million-users/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Windows 10'u hiç sevmiyorum.Arayüzü iyi ama başlat menüsü berbat.Classic shell kullanmak zorunda kaldım.Uygulamaların çoğu gereksiz bir de bazılarını kaldıramıyorsun.Dwslite ile kaldırabiliyorsun.Mikrozort denen şirketten böyle sistem beklemezdim.
Görev yöneticisinde arama adlı bir şey ramini yiyor.45 mb civarıydı.Sistem dosyasını bulup o aramayı unlocker ile sildim ve bellek kullanmını %33 civarındayken %30'un da altına indi.
Saçma sapan uygulamalar ön yüklü geliyor.3d builder nedir ya?O kadar dandik uygulama yapmışlar ki herkes autodesk programlarını tercih eder.Groove müzik iyi değil.Bazı özellikleri ülke kısıtlaması nedeniyle kullanamıyorsun.Cortana ülkemizde yok.Varsayılan programları ayarlayamıyordum.Başka yoldan ayarladım.
Telemetry denilen,senin her özelini dahi izleyen bir keylogger var.Dwslite ile silebiliyorsun.
Ses kartımın driverini yükleyemedim.Hiç bir program tanımadı.Microsoftun driveriyle ses alıyorum.
Komut isteminin eski halini daha çok seviyorum.Resmen büyütmüşler ekranı.
Şu an istemediğim bütün özellikleri sildiğimde windows 10 iyi perfomans verdi.Ancak hala ssd olmasına ve başlangıç programı sayısı 3-4 olmasına rağmen sistem açılışında hoşgeldiniz aşamasında çok bekliyorum.
win7 den win 10 kapanmayı ögrensin bi duşunurum
Ben ise Windows 8.1 ile mutluyum ; telemetri , otomatik güncelleştirme ve gizlilik sorunları varken mümkün mertebe kullanmam.
bir güncelleme geliyor bakıyorsunuz her şey süper stabil
bir güncelleme daha geliyor pc kafayı yemiş. touchpad in scrool u 10 saniye geriden geliyor
sonra bir güncelleme tekrar düzelmiş.
güncelleme yapmaya tırsar oldum.
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