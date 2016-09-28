Windows 10 kullanıcı sayısı 400 milyonu aştı

Microsoft’un geçen yıl itibariyle piyasaya sürdüğü ve radikal kampanyalarla desteklediği Windows 10 işletim sistemi büyümeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar platformun yarım milyar kullanıcıyı devirme ihtimali ortaya çıktı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Windows 10 işletim sistemi toplamda 400 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı. İndirmeye sunulduğu ilk hafta 75 milyon kullanıcı kazanan Windows 10, sonrasında hızlı bir düşüş trendine girdi. İlk 10 hafta sonunda 110 milyon cihaz sayısına ulaşan platform, Mart ayı sonunda da 270 milyon olmuştu.

Aradan geçen 6 aylık bir aman diliminde platformun 130 milyon daha kullanıcı kazandığı görülüyor. Bu yıl bitiminde ise platformun 500 milyon rakamını yakalaması veya çok az bir miktar geride bırakması bekleniyor. Microsoft’un 2 veya 3 yıl içerisinde 1 milyar rakamını geçme hedefi bulunuyor. Bununla birlikte yıllık 150 milyon civarında büyüme hızına gerileyen platform, bu hedefe en erken 2019 yılında varabilecek.

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Windows 10 ile birlikte tek platform stratejisine geçiş yapan Microsoft, tüm ürünlerini tek çatı altında topladı. Uygulamaları da tüm platformlarda çalışacak şekilde optimize eden firma, böylece kullanıcı deneyimini daha basitleştirmeyi ve kullanıcı sayısını da arttırmayı hedefliyor. Toplam rakamın içerisine tüm platformlar dahil.