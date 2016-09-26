Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Zen+ mimarisi 7nm ile geliyor

AMD’nin büyük yatırım yaptığı yeni Zen işlemci mimarisi gelecek yıl itibariyle piyasada boy gösterecek. Bununla birlikte Zen mimarisi firmanın önümüzdeki 5 yılına temel olacak.
2 yıl
5,7b
1
62
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD’nin üzerinde uzun yıllar çalıştığı yeni Zen mimarisi henüz piyasada değil ancak firmanın gelecek planları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Önümüzdeki 5 yıla damga vurması beklenen Zen mimarisi önemli sıçramaları da beraberinde getiriyor.

AMD Zen

AMD, Zen mimarisine 14nm süreci ile başlıyor. Döngü başına önceki nesle göre yüzde 40 daha iyi performans sunan AMD Zen mimarisi, 14nm sürecinin etkisiyle enerji verimliliğinde çıtayı daha da yükseltiyor. Zen çekirdekleri 4 adet tamsayı ünitesi, 2 adresleme ünitesi ve 4 kayar nokta ünitesi barındırıyor. Çekirdekler döngü başına 4 komut seti çözebiliyor.

Çekirdek başına Seviye 1 önbellek 32KB iken Seviye 2 önbellek miktarı ise 512KB. Zen mimarisi, AMD’nin iddiasına göre 3D render işlemlerinde 3GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Intel Broadwell-E Core i7 işlemcilerden bir miktar daha hızlı.

AMD Zen mimarisini temel alan ilk FX işlemciler Şubat 2017 dolaylarında piyasada olacak. İlk APU’ların ise Computex 2017 fuarında görücüye çıkması bekleniyor. Sonra ise sırada sunucu işlemcileri var. Bunların da 2018 yılına kadar yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

Kısacası 2017-2018 döneminde AMD Zen mimarisini konuşacağız. 2019 yılı ise AMD’nin gerçek atılım yapacağı tarih olacak zira firmanın doğrudan 7nm sürecine geçiş yapacağı ifade ediliyor. 14nm mimarisinden sonra herkes 10nm sürecinin sırada olduğunu düşünürken AMD büyük bir sıçrama yapmış olacak.

AMD ve döküm ortağı GlobalFoundries, 7nm süreci için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor. Bu noktada AMD rakibi Intel’e de fark atmış olacak zira Intel’in 7nm sürecine geçişi için 2020 sonrasını beklemesi gerekiyor. Eğer işler istendiği gibi giderse 2019 yılında AMD bombası patlayabilir.

AMD Zen+

AMD Zen+ olarak yoluna devam edecek yeni mimaride Gray Hawk APU serisi yer alacak. Enerji tüketimi konusunda rekor seviyelere ulaşması beklenen yeni APU’larda ayrıca Vega veya Navi tabanlı ve HBM 2 bellekli grafik birimleri de yer alacak. İşlemci tarafı ise en fazla 4 Zen çekirdeğine ev sahipliği yapacak.

APU’ların yanında sunuculara hitap eden Zen işlemciler de dikkat çekici. Amiral gemisi olacak işlemcinin 48 çekirdek ve 96 izlek birimine sahip olacağı ifade ediliyor. Starship kod adlı işlemci, 32 çekirdekli ve Zen tabanlı Naples amiral gemisinin devamı olacak. AMD Zen+ mimarisinin 2020 yılı başlarında piyasada olması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "AMD, MacBook ailesine göz kırpıyor"

Elbette uzmanlar üretim süreçlerinin tamamen bir biri ile aynı olmadığı ve arada farklar olabileceğini ifade ediyor. Örneğin bir döküm firmasının 22nm süreci, diğer bir firmanın 20nm süreci ile yakın sonuçlar verebiliyor. GlobalFoundries’in 7nm süreci ise tahminlere göre Intel’in 10nm sürecinden biraz daha önde olacak. Yani arada çok büyük farklar oluşmayacak. 

 

http://wccftech.com/amd-zen-gray-hawk-7nm-apu/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
qrolica 2 yıl en beğenilen
benim pcde fx6100 takılı, ayaklarım üşüyünce ayaklarımı kasanın üstüne koyup ısıtıyorum
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eXteras 2 yıl
İyi güzel, bu kışta üşümem. Fx 6100 kullanıcısı.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 2 yıl
Zen+ daha beklemesi duruyor benim için. Tabi oda anca 2018den önce çıkmaz.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
boss06 2 yıl
Amd single core performansını yukseltmedigi sürece 16 çekirdek işlemci çıkarsın genede 2500k seviyesinde olamayacaktir. Fx 8x serisi örnek. 8 çekirdek ama ici boş 8 çekirdek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl boss06
Sen çok geride kalmışsın eskidendi o performans değerleri:
forum.donanimhaber.com/...
Amd 8 çekirdek 16 thread işlemcisiyle İntelin 8 çekirdek 16 thread işlemcisini geçiyor,yani intel daha boş o zaman geçildiğine göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Arkadaşlar kimse alınmasın gücenmesin lakin bir kaç şey söylemek istiyorum hiçbir markanın fanı değilim. Intel'den de zerre hazzetmiyorum lakin bir gerçek var. Amd Intel'in pahalı işlemciler üretmesini ve şaka gibi fiyatlardan satmasını sağlayan şirket.

Başka hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Zira bilindiği üzere bu x86,x64 lisansları intele ait. Yani bu alanda Intel bir dev holding gibi bir şey. Basit bir şekilde işlemci üreticisi olarak tanımlamamak gerek. Amd bu holdingin yan şirketi konumunda.

Amd'nin kuruluş amacı bilindiği üzere geçmişte Intel'e bir şey olursa diye IBM'nin Intel'e zoraki kurdurduğu hatta destek verdirttiği bir şirket. Intel çok ucuz işlemciler üretmeyip hem şirket değerini düşünmüyor,marka değerini yüksek tutuyor. Hemde maliyetlerine çok ciddi oranlarda kâr marjı koyuyor. Tabiki de her şirket yüksek kâr marjı koymak ister ama Amd ile yapılan danışıklı dövüş yüzünden Intel bakın benden başka kimse beceremiyor böyle performanslı işlemci deyip fiyatlarını daha da arttırıyor.

Boşuna Amd'den medet beklemeyin.

Bu açıklamalar,haberlerde ne yazık ki Amd'nin her zaman yaptığı delikanlı çocukların olum seni ne yaparım var ya demesi gibi bir şey. 3 senedir haber çıkıyor ortada 1 halt yok. Intel'in şuan piyasaya sürdüğü teknolojiler geliştirdiklerinin yarısıdır en fazla. Zira olurda Amd gerçekten bir şey yaparsa diye elinin altında ne kozlar tutuyorlar.

Grafik bölümünde de Amd aynı başarısını istikrarla sürdürüyor. Nvidia'da orada Amd sayesinde parayı götürüyor. Amd'yi hayatta tutan tek şey konsollar. Yatıp kalkıp dua etsin Sony ile MS'ye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 2 yıl
zen gelsede piyasadaki cop islemcileri bi kalksa.6000 ve 8000 serisi coplerden zen e gecenlerin yorumlarini simdiden merak ediyorum.feci malzeme cikacak bize : )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthyrr1976fy 2 yıl
bekle bekle amd bekle
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ewarrr 2 yıl
onceleri ne kadar çok merakla beklerdim amd haberlerini.
şimdi ise

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erenfb1907 2 yıl
Arkadaşlar zen mimarili bi işlemci alacağımız zaman anakartıda değiştirmeniz gerecekmi ? Fx 6300 ve gigabyte 970a ud3p var şuan
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolwes 2 yıl
zeni skylake e rakip olarak çıkaracaktı güya skylake yıllandı üzerine yeni mimari gelecek amd hala zeni çıkaracak zen+ da intele rakip olarak çıkaracağı mimarinin 2 nesil sonrasına çıkar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnNka-tr 2 yıl erenfb1907
erenfb1907
Arkadaşlar zen mimarili bi işlemci alacağımız zaman anakartıda değiştirmeniz gerecekmi ? Fx 6300 ve gigabyte 970a ud3p var şuan

Anakart ve ram de değişecek hocam am4 anakart olacak ddr4 ram olacak zorunlu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JaReD22 2 yıl
7 nm mi yok artık :O
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağrı kaya1903 2 yıl
Sıfır pc toplayım diyorum acelem yok bu işlemci cıkana kadar 3 4 ay sonra cıkacagını var sayarsak anakart ekran kartı ram i şimdiden alıp ödemeye baslasam parça uyuşmama sorunu olabilirmi ki acaba fazla bir bilgim yok bu konuda. İzlediğim bir videoda eski amd kullanıcıları yeni anakart Vs alması gerekiyor diye duymuştum cevap vereceklere teşekkür ederım şimdiden
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 yıl Çağrı kaya1903
Çağrı kaya1903

Sıfır pc toplayım diyorum acelem yok bu işlemci cıkana kadar 3 4 ay sonra cıkacagını var sayarsak anakart ekran kartı ram i şimdiden alıp ödemeye baslasam parça uyuşmama sorunu olabilirmi ki acaba fazla bir bilgim yok bu konuda. İzlediğim bir videoda eski amd kullanıcıları yeni anakart Vs alması gerekiyor diye duymuştum cevap vereceklere teşekkür ederım şimdiden

Olmaz dostum soket değişeceği için, Ekran kartında sorun olmaz lakin diğer parçalarda uyumsuzluk olacak o yüzden hepsini aynı zamanda toplamanı öneririm
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnNka-tr 2 yıl
Zen fiyatları hakkında bilgi varmı? Şuanki fx serisi gibi fiyat olursa gayet iyi olur bide anakart masrafıda olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 yıl
Şu ısınma muhabbetini bırakın artık sadece laf var kanıt yok neyin ne olduğunu kullanıcılar iyi biliyor konuyla hiç alakası olmayab saçma sapan yorumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
İntel fanı aşırı paralar verip herşeyi çözdüğünü zanneden arkadaşlar daha şimdiden siperlerinden çıkıp saldırıya başlamış. Aslinda bunlara mustahak AMD kapatsin firmayi rekabet kalmasin sonrada İ3 hatta pentium ve celeronlari bu kraldan cok kralci intel seven arkadaşlara 1000 tlye satacan en azindan o zaman anlarlar belki bur seyleri. Sirket kimsenin sirketi degil alirsin almazsin. Ama almayacagin birseyede bosu bosuna camur atip yerme kardesim alan aliyor ve memnun kaliyor demekki. Ha memnun kalmazsa bir sonrakinde de almaz bu kadar basit. İlla AMD batsin intelde bizi s......n istiyorsunuz galiba bunun aciklamasi bu olsa gerek..Rekabet olmayan yerde neler olduguna en iyi ornekle hergun ugrasiyoruz zaten. Bknz. TurkTekekom (TTNET)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kill1033 2 yıl
Zen'i çıkardın sanki de Zen+ reklamı yapıyorsun. Önce vadettiğin sürede Zen'i çıkar. Ondan sonra batmazsan Zen+'ı çıkarırsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
daha ben masaüstü pc'm de tek çekirdek sempron 140 kullanıyorum olaya bak sen arkadaş :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Overclockmanyağı 2 yıl DH Misafiri
zen ertelenir durur beklemeyin boşa 2016sonunda 28nm olup atlamayın sakın am4 anakart zen fln diye, 2017 başında ancak 14nmye geçecekler ve alan adam 2019da zen çıkmayacağını bilir onuda erteler 2023fln yaparlar o zaman bir zen daha alınabilir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5670 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, amd zen ve
5 etiket daha amd zen plus İşlemci Donanım Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Digiturk'ün başına gelecek isim belli oldu 2 yıl Super AMOLED ekranlı Galaxy On8 karşınızda 2 yıl Samsung 55KS9500 SUHD Kavisli TV incelemesi "HDR, Quantum dot, zarif tasarım ve fazlası" 2 yıl YouTube Go ile artık videoları indirebilecek ve çevrimdışı izleyebileceksiniz 2 yıl Samsung cihazların ekranlarında "süper hidrofobik" kaplama kullanacak 2 yıl Google'ın sürücüsüz aracı başka bir trafik kazası olayına karıştı 2 yıl Xiaomi Mi 5S ve Mi 5S Plus duyuruldu 2 yıl Değişimi yapılan Galaxy Note 7′lerde ısınma problemi olduğu iddia ediliyor 2 yıl Turkcell'den oyun pazarına yenilikçi bir hamle: Gamecell 2 yıl Yeni BMW 5 Serisinde yarı otonom sürüş seçeneği bulunacak 2 yıl 6GB RAM, çok farklı bir Samsung telefonunda yer alabilir 2 yıl Google Andromeda, başlangıcı iki cihaz ile yapıyor 2 yıl Xiaomi Mi 5s serisinin kutu ve basın görselleri sızdırıldı 2 yıl AMD başkan yardımcısı ile konuştuk: "Özel röportaj" 2 yıl FIFA 17 yardımcı uygulaması indirmeye sunuldu 2 yıl Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobuyla uzaylı aramaya başladı 2 yıl SpaceX, insanları Mars'a götürecek roket motorunu test etti 2 yıl Casio FX-991EX ClassWiz bilimsel hesap makinesi incelemesi "Hızlı Güzel" 2 yıl PTT, drone’lar ile kargo teslimatı yapmaya hazırlanıyor 2 yıl Google Andromeda işletim sistemi iddiaları güçleniyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN AMD Zen+ mimarisi 7nm ile geliyor Sonraki iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın Türkiye çıkış tarihi netlik kazandı 2 yıl Çocuklarımız ve Teknoloji "Uzmanına sorduk cevapları aldık" 2 yıl Facebook'un uydusunu kullanılamaz hale getiren Falcon 9'un patlama nedeni belli oldu 2 yıl Sony, yapay zeka tarafından bestelenen ilk şarkıyı yayınladı 2 yıl Hastanelerde steril robotlar görev yapacak 2 yıl HTC’den bu kez Ocean serisi 2 yıl Apple A10X büyük bir sürpriz yapabilir 2 yıl Türk Telekom’un yeni CEO’su Paul Doany oldu 2 yıl Nintendo NX’in çıkışı gecikmeyecek 2 yıl Mobilite: Taksitle telefon, LG V20, Asus ZenFone 3 Deluxe ve dahası... 2 yıl Bu enteresan bisiklet dünya hız rekoru kırdı 2 yıl HAVELSAN ve TÜBİTAK ortaklığıyla PARDUS’un yaygınlaştırılması sağlanacak 2 yıl Apple üçüncü kez bir yapay zeka firması satın alıyor 2 yıl Uber'in rezervasyon özelliği İstanbul’da başladı 2 yıl Warcraft'ın yönetmeninden yeni bilim kurgu filmi: Mute 2 yıl iPhone 7 su altı ve kamera testi "Kızgın kumlardan serin sulara daldık" 2 yıl Karşınızda Dünya'nın en hızlı elektrikli aracı: Venturi VBB-3 2 yıl AMD, MacBook ailesine göz kırpıyor 2 yıl Snapchat, kameralı gözlüğünü duyurdu 2 yıl SpaceX'in önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planları ortaya çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim