AMD Zen+ mimarisi 7nm ile geliyor

AMD’nin üzerinde uzun yıllar çalıştığı yeni Zen mimarisi henüz piyasada değil ancak firmanın gelecek planları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Önümüzdeki 5 yıla damga vurması beklenen Zen mimarisi önemli sıçramaları da beraberinde getiriyor.

AMD Zen

AMD, Zen mimarisine 14nm süreci ile başlıyor. Döngü başına önceki nesle göre yüzde 40 daha iyi performans sunan AMD Zen mimarisi, 14nm sürecinin etkisiyle enerji verimliliğinde çıtayı daha da yükseltiyor. Zen çekirdekleri 4 adet tamsayı ünitesi, 2 adresleme ünitesi ve 4 kayar nokta ünitesi barındırıyor. Çekirdekler döngü başına 4 komut seti çözebiliyor.

Çekirdek başına Seviye 1 önbellek 32KB iken Seviye 2 önbellek miktarı ise 512KB. Zen mimarisi, AMD’nin iddiasına göre 3D render işlemlerinde 3GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Intel Broadwell-E Core i7 işlemcilerden bir miktar daha hızlı.

AMD Zen mimarisini temel alan ilk FX işlemciler Şubat 2017 dolaylarında piyasada olacak. İlk APU’ların ise Computex 2017 fuarında görücüye çıkması bekleniyor. Sonra ise sırada sunucu işlemcileri var. Bunların da 2018 yılına kadar yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

Kısacası 2017-2018 döneminde AMD Zen mimarisini konuşacağız. 2019 yılı ise AMD’nin gerçek atılım yapacağı tarih olacak zira firmanın doğrudan 7nm sürecine geçiş yapacağı ifade ediliyor. 14nm mimarisinden sonra herkes 10nm sürecinin sırada olduğunu düşünürken AMD büyük bir sıçrama yapmış olacak.

AMD ve döküm ortağı GlobalFoundries, 7nm süreci için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor. Bu noktada AMD rakibi Intel’e de fark atmış olacak zira Intel’in 7nm sürecine geçişi için 2020 sonrasını beklemesi gerekiyor. Eğer işler istendiği gibi giderse 2019 yılında AMD bombası patlayabilir.

AMD Zen+

AMD Zen+ olarak yoluna devam edecek yeni mimaride Gray Hawk APU serisi yer alacak. Enerji tüketimi konusunda rekor seviyelere ulaşması beklenen yeni APU’larda ayrıca Vega veya Navi tabanlı ve HBM 2 bellekli grafik birimleri de yer alacak. İşlemci tarafı ise en fazla 4 Zen çekirdeğine ev sahipliği yapacak.

APU’ların yanında sunuculara hitap eden Zen işlemciler de dikkat çekici. Amiral gemisi olacak işlemcinin 48 çekirdek ve 96 izlek birimine sahip olacağı ifade ediliyor. Starship kod adlı işlemci, 32 çekirdekli ve Zen tabanlı Naples amiral gemisinin devamı olacak. AMD Zen+ mimarisinin 2020 yılı başlarında piyasada olması bekleniyor.

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Elbette uzmanlar üretim süreçlerinin tamamen bir biri ile aynı olmadığı ve arada farklar olabileceğini ifade ediyor. Örneğin bir döküm firmasının 22nm süreci, diğer bir firmanın 20nm süreci ile yakın sonuçlar verebiliyor. GlobalFoundries’in 7nm süreci ise tahminlere göre Intel’in 10nm sürecinden biraz daha önde olacak. Yani arada çok büyük farklar oluşmayacak.