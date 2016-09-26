AMD Zen+ mimarisi 7nm ile geliyor

AMD’nin üzerinde uzun yıllar çalıştığı yeni Zen mimarisi henüz piyasada değil ancak firmanın gelecek planları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Önümüzdeki 5 yıla damga vurması beklenen Zen mimarisi önemli sıçramaları da beraberinde getiriyor.
AMD Zen
AMD, Zen mimarisine 14nm süreci ile başlıyor. Döngü başına önceki nesle göre yüzde 40 daha iyi performans sunan AMD Zen mimarisi, 14nm sürecinin etkisiyle enerji verimliliğinde çıtayı daha da yükseltiyor. Zen çekirdekleri 4 adet tamsayı ünitesi, 2 adresleme ünitesi ve 4 kayar nokta ünitesi barındırıyor. Çekirdekler döngü başına 4 komut seti çözebiliyor.
Çekirdek başına Seviye 1 önbellek 32KB iken Seviye 2 önbellek miktarı ise 512KB. Zen mimarisi, AMD’nin iddiasına göre 3D render işlemlerinde 3GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Intel Broadwell-E Core i7 işlemcilerden bir miktar daha hızlı.
AMD Zen mimarisini temel alan ilk FX işlemciler Şubat 2017 dolaylarında piyasada olacak. İlk APU’ların ise Computex 2017 fuarında görücüye çıkması bekleniyor. Sonra ise sırada sunucu işlemcileri var. Bunların da 2018 yılına kadar yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.
Kısacası 2017-2018 döneminde AMD Zen mimarisini konuşacağız. 2019 yılı ise AMD’nin gerçek atılım yapacağı tarih olacak zira firmanın doğrudan 7nm sürecine geçiş yapacağı ifade ediliyor. 14nm mimarisinden sonra herkes 10nm sürecinin sırada olduğunu düşünürken AMD büyük bir sıçrama yapmış olacak.
AMD ve döküm ortağı GlobalFoundries, 7nm süreci için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor. Bu noktada AMD rakibi Intel’e de fark atmış olacak zira Intel’in 7nm sürecine geçişi için 2020 sonrasını beklemesi gerekiyor. Eğer işler istendiği gibi giderse 2019 yılında AMD bombası patlayabilir.
AMD Zen+
AMD Zen+ olarak yoluna devam edecek yeni mimaride Gray Hawk APU serisi yer alacak. Enerji tüketimi konusunda rekor seviyelere ulaşması beklenen yeni APU’larda ayrıca Vega veya Navi tabanlı ve HBM 2 bellekli grafik birimleri de yer alacak. İşlemci tarafı ise en fazla 4 Zen çekirdeğine ev sahipliği yapacak.
APU’ların yanında sunuculara hitap eden Zen işlemciler de dikkat çekici. Amiral gemisi olacak işlemcinin 48 çekirdek ve 96 izlek birimine sahip olacağı ifade ediliyor. Starship kod adlı işlemci, 32 çekirdekli ve Zen tabanlı Naples amiral gemisinin devamı olacak. AMD Zen+ mimarisinin 2020 yılı başlarında piyasada olması bekleniyor.Ayrıca Bkz. "AMD, MacBook ailesine göz kırpıyor"
Elbette uzmanlar üretim süreçlerinin tamamen bir biri ile aynı olmadığı ve arada farklar olabileceğini ifade ediyor. Örneğin bir döküm firmasının 22nm süreci, diğer bir firmanın 20nm süreci ile yakın sonuçlar verebiliyor. GlobalFoundries’in 7nm süreci ise tahminlere göre Intel’in 10nm sürecinden biraz daha önde olacak. Yani arada çok büyük farklar oluşmayacak.
http://wccftech.com/amd-zen-gray-hawk-7nm-apu/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Amd 8 çekirdek 16 thread işlemcisiyle İntelin 8 çekirdek 16 thread işlemcisini geçiyor,yani intel daha boş o zaman geçildiğine göre.
Başka hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Zira bilindiği üzere bu x86,x64 lisansları intele ait. Yani bu alanda Intel bir dev holding gibi bir şey. Basit bir şekilde işlemci üreticisi olarak tanımlamamak gerek. Amd bu holdingin yan şirketi konumunda.
Amd'nin kuruluş amacı bilindiği üzere geçmişte Intel'e bir şey olursa diye IBM'nin Intel'e zoraki kurdurduğu hatta destek verdirttiği bir şirket. Intel çok ucuz işlemciler üretmeyip hem şirket değerini düşünmüyor,marka değerini yüksek tutuyor. Hemde maliyetlerine çok ciddi oranlarda kâr marjı koyuyor. Tabiki de her şirket yüksek kâr marjı koymak ister ama Amd ile yapılan danışıklı dövüş yüzünden Intel bakın benden başka kimse beceremiyor böyle performanslı işlemci deyip fiyatlarını daha da arttırıyor.
Boşuna Amd'den medet beklemeyin.
Bu açıklamalar,haberlerde ne yazık ki Amd'nin her zaman yaptığı delikanlı çocukların olum seni ne yaparım var ya demesi gibi bir şey. 3 senedir haber çıkıyor ortada 1 halt yok. Intel'in şuan piyasaya sürdüğü teknolojiler geliştirdiklerinin yarısıdır en fazla. Zira olurda Amd gerçekten bir şey yaparsa diye elinin altında ne kozlar tutuyorlar.
Grafik bölümünde de Amd aynı başarısını istikrarla sürdürüyor. Nvidia'da orada Amd sayesinde parayı götürüyor. Amd'yi hayatta tutan tek şey konsollar. Yatıp kalkıp dua etsin Sony ile MS'ye.
şimdi ise
Anakart ve ram de değişecek hocam am4 anakart olacak ddr4 ram olacak zorunlu.
Olmaz dostum soket değişeceği için, Ekran kartında sorun olmaz lakin diğer parçalarda uyumsuzluk olacak o yüzden hepsini aynı zamanda toplamanı öneririm
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