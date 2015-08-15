Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 kullanıcı sayısının 50 milyona yükseldiği iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
28
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 kullanıcı sayısının 50 milyona yükseldiği iddia ediliyor

29 Temmuz itibariyle teknoloji dünyasının beğenisine sunulan Microsoft'un çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 10, firmaya Windows 8 dönemindeki hayal kırıklıklarını unutturacak gibi görünüyor. 

İlk gün sonunda 14 milyon kullanıcı ile rekor kıran platform, on gün sonrasında da 25 milyon kullanıcı elde etmişti. İddialara göre aradan geçen 17 günün sonunda Windows 10 kullanıcı sayısı 50 milyon rakamını yakaladı.

Gün başına ortalama 3 milyon kullanıcı kazanan Windows 10 etki alanını da giderek artırıyor. Sadece bilgisayar tarafında değil Raspberry Pi gibi geliştirici kartları için de IoT sürümü geliştirildi ve bu sürüm de dağıtıma başladı. Sadece 7 günde yeni eklenen 25 milyon kullanıcının ekseriyetinin buradan geldiği belirtiliyor.  

Kullanıcı sayısını artıran diğer bir etken de Windows 10 mobil sürümü olacak. Ekim-Kasım döneminde piyasada olması beklenen Windows 10 mobil sürümü ile ilk etapta 10 Lumia telefonu güncellenecek ve iki yeni amiral gemisi de piyasaya çıkacak. Bu gelişme de kullanıcı sayısını tırmandıracak.  

Microsoft yeni işletim sistemi ile 2 veya 3 yıl içerisinde bir milyar kullanıcı sayısını hedefliyor. Ancak Windows 10 ivmesini korursa 2015 yılını 500 milyon kullanıcı ile tamamlayabilir. 1 milyar rakamına ulaşması da 2016 yılı içerisinde mümkün olacaktır.  

http://microsoft-news.com/more-than-50-million-devices-running-windows-10-worldwide/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
onsos1100 4 yıl en beğenilen
Bedava olmasının yanında çok iyi bi işletim sistemi olarak övgüler alıyor güncelleştirmeler gelmeye başladı.
Bence 2 sene içinde teknolojiye yön verecek bir işletim sistemi
Bedava olmasının yanında çok iyi bi işletim sistemi olarak övgüler alıyor güncelleştirmeler gelmeye başladı.Bence 2 sene içinde teknolojiye yön verecek bi...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nu.D.38 4 yıl
Kurup hemen geri win7 ye dönenleri de söyleyin bakem
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Windows 8 başarısız bir işletim sistemi değildi. Sadece insanlar Windows 8'in arayüzünü beğenmiyorlardı ama mesela Windows RT başarısızdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taylanmandaci 4 yıl
İnsanlar başkalarının trol yorum ve haberlerinde neyi okursa ve duyarsa onu düşünüyor
İnsanların çoğu bilmez Microsoft Windows 95 bu yana çıkartığı bütün işletim sistemleri Trol yorumlar sövülmüşlerdir, insanlar yerli yersiz konuşarak milletin görüşünü değiştiriyorlar her zaman yeni güncel sistem kullanmak iyidir. Teknoloji geliştiyor 10-11 senelik işletim sitemi 6 senelik işletim sistemi kullanmayın artık milletin trol yorumlarına kanıp kötülemelerine inanmayın.

------------------
Windows 10 ücretsiz bir işletim sistemi olasada sadece eski lisansınız(Windows 7, 8, 8.1) varsa çalışır korsan kullanıcılar windows 10 yükseltmesi yapsa bile sonunda tekrardan KMS aktivatörle aktive etmesi gerekir.

------------------

Herkes alınmasın ancak yeni bir marka PC almadıkça insanlar birçoğu internet üzerinden korsan ve birçok özelliği eksiltilmiş işletim sistemleri isoları indiriyor.Sonra bilgisayarım neden donuyor,kasıyor, Windowsun yenisi çok kötüymüş gibi yorumlar yazıyo.Biraz insaflı olun
ADAMLAR BAŞKA İŞLETİM SİSTEMLERİNİ ÖVDÜĞÜ YORUMU BİLE, WİNDOWS XP-VİSTA-7-8-8.1 KULLANDIĞI BİLGİSAYARDAN YAZIYOR YAZIK GÜNAHTIR İNSANLARIN EMEK VERİPTE YAPTIKLARI SİSTEMLERE LAF SÖYLÜYORSUNUZ ANCAK HALEN DAHA O İŞLETİM SİSTEMLERİ KULLANIYORSUNUZ.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psicik96 4 yıl
ilk geçtiğim zamanlar çoğu oyun hata alıyordu oyunlarda ses geliyor görüntü 4 5 saniye aralıkla geliyordu . fifa 15 direk hata veriyordu durduk yere . 3 - 4 gün içerisinde ufak bir güncelleme ile sorun 0 . dahada gelişicektir umarım .başlat ikonlarına halandaha alışamadım .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Hiç bir oyun oynayamadım ve kaldırdım. Sorun Nvidia da mı dx 12 de mi anlayamadım. Eğer sorun ekran kartında ise bilen varsa yazsın . Hangi marka ekran kartı uygunsa alıp takalım. Nvidia fos çıktı. Bir de bu dosyalara erişme hikayesi çok sakat. Kurumlar bu w10 nun bu durumundan hoşlanmazlar. 1 milyar kullanıcı hayal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozetto 4 yıl
merakla bekliyordum win 10 u ve Asus vivotab note 8 tabletimde win 10 a geçiş yaptım.
sistem cok stabil durmuyordu edge tarayıcısında anlamsız yavaslık bazı sayfaları acamama falan gibi durumlarla karşılaştım. sorunlar belki temiz kurulumla gecer diye bide fabrika ayarlarına donus yaptım. tabi değişen bir şey olmadı şuan 8.1 e de geri dönüş yapamıyorum :) kısacası benim için şu haliyle hayal kırıklığı oldu. ayarlar bildirim ekranı falan sistem iyice mobil os gibi olmuş iyi mi kotumu suan için karar veremedim acıkcası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Unduli
simbolmina Gizlilikle ilgili kaygıları olan insanları anlamak istiyorum ama kendileri de belirttiği gibi bunlar önerilen ayarlar ve değiştirilebiliyor. Kaldı ki sonradan da kapatılıyor ve forum benzeri yerlerde, basit internet aramalarında rahatlıkla bulunabilecek şeyler. En azından adamlar neyi alıp almacayaklarını vs soruyorlar. Benzer şeyler google, apple tarafından da yapılıyor. Misal google günde insanların kaç defa tuş kilidini kullanarak telefonalrını aktif ettiğini söylemişti en sonki I/Oların birinde. Ben hayret ettim bu bilgiye sahip olmalarına. Gönderilen raporların nevi ve içerdiği ayrıntıları hayal bile edemiyorum. Bir de şu var. Bu bilgiler çoğunlukla reklam-pazarlama ve piyasa araştırmaları amacıyla kullanılan şeyler ve anonim bilgilerdir. MS çalışanı falan değilim, hani alternatif firmalara göre MS en zararsızı demeye getireceğim.
Önerilen ayarların değiştirilebilmesi ve kapatılabilmesi Windows 8.1 de var, Windows 10 EULA sı ise açık açık görülebilecek lüzum üzerine gizli dosyalara dahi erişilebileceğini belirtiyor. ( Finally, we will access, disclose and preserve personal data, including your content (such as the content of your emails, other private communications or files in private folders), when we have a good faith belief that doing so is necessary. ) Windows 10 da Enterprise sürümü dışında normal yollarla Windows Update ve Telemetri (Uzaktan Ölçüm) servisini kapatma şansı yok maalesef. Sorun Windows 10 un artık hiçbirşey paylaşmama şansı vermemesi. Yoksa Windows Phone da sorunum yok şimdilik. Windows 10 , en az Windows 8.1 standardında yerel hesap ile kullanılır hale gelmeden, mümkün olduğunca geç geçiş yapmak en mantıklısı benim için.

microsoft.com/...
Bak bakalım şu yazdığın madde var mıymış EULA'da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsnsln 4 yıl
Standart bir ev kullanıcısı için güzel ancak kurumsal bazı yazılımlarda sıkıntı çıkarıyor. Kurup windows 8.1 e mecburi dönüş yaptık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ffgul 4 yıl
Win-10 pişmanlıktır..
Hızlı bir dönüş yaptım win-7 ye...
Başlattan--sağ klik --gönder--masaüstü kısayolu kaldırmışlar..
2 inci hesaba yerel hesap atanamıyor..
Ayarlar ve denetim masası tam bir muamma olmuş..
Stabiliteden çok uzak..
Tutmayaca kesin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blasterreal 4 yıl
Windows 10 'u abartmayın beyler bence Amiga OS 3.9 hala çok daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nu.D.38 4 yıl
Kurup hemen geri win7 ye dönenleri de söyleyin bakem
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 4 yıl
Gizlilikle ilgili kaygıları olan insanları anlamak istiyorum ama kendileri de belirttiği gibi bunlar önerilen ayarlar ve değiştirilebiliyor. Kaldı ki sonradan da kapatılıyor ve forum benzeri yerlerde, basit internet aramalarında rahatlıkla bulunabilecek şeyler. En azından adamlar neyi alıp almacayaklarını vs soruyorlar. Benzer şeyler google, apple tarafından da yapılıyor. Misal google günde insanların kaç defa tuş kilidini kullanarak telefonalrını aktif ettiğini söylemişti en sonki I/O'ların birinde. Ben hayret ettim bu bilgiye sahip olmalarına. Gönderilen raporların nevi ve içerdiği ayrıntıları hayal bile edemiyorum. Bir de şu var. Bu bilgiler çoğunlukla reklam-pazarlama ve piyasa araştırmaları amacıyla kullanılan şeyler ve anonim bilgilerdir. MS çalışanı falan değilim, hani alternatif firmalara göre MS en zararsızı demeye getireceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkykadir 4 yıl
Ben Windows 8'de de hizlanan acilislara filan bayildim. Nedense herkes gorunume vb. takildi ama arkaplanda isletim sistemine ciddi seyler eklemislerdi vista da oldugu gibi. Ama Windows'un o hantal yapisi hala 10 surumunde de devam ediyor ve artik her seyden iki tane var. Denetim masasi+bilgisayar ayarlari vb... fare ve klavye ikilisinin en verimlileri linux distrolari hala. En azindan "masaustu" isletim sistemi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3575 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 10
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony Xperia M5 inceleme videosu "Dünyadaki ilk kapsamlı inceleme karşınızda" 4 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları ve uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim