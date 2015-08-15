Windows 10 kullanıcı sayısının 50 milyona yükseldiği iddia ediliyor

29 Temmuz itibariyle teknoloji dünyasının beğenisine sunulan Microsoft'un çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 10, firmaya Windows 8 dönemindeki hayal kırıklıklarını unutturacak gibi görünüyor.





İlk gün sonunda 14 milyon kullanıcı ile rekor kıran platform, on gün sonrasında da 25 milyon kullanıcı elde etmişti. İddialara göre aradan geçen 17 günün sonunda Windows 10 kullanıcı sayısı 50 milyon rakamını yakaladı.





Gün başına ortalama 3 milyon kullanıcı kazanan Windows 10 etki alanını da giderek artırıyor. Sadece bilgisayar tarafında değil Raspberry Pi gibi geliştirici kartları için de IoT sürümü geliştirildi ve bu sürüm de dağıtıma başladı. Sadece 7 günde yeni eklenen 25 milyon kullanıcının ekseriyetinin buradan geldiği belirtiliyor.





Kullanıcı sayısını artıran diğer bir etken de Windows 10 mobil sürümü olacak. Ekim-Kasım döneminde piyasada olması beklenen Windows 10 mobil sürümü ile ilk etapta 10 Lumia telefonu güncellenecek ve iki yeni amiral gemisi de piyasaya çıkacak. Bu gelişme de kullanıcı sayısını tırmandıracak.





Microsoft yeni işletim sistemi ile 2 veya 3 yıl içerisinde bir milyar kullanıcı sayısını hedefliyor. Ancak Windows 10 ivmesini korursa 2015 yılını 500 milyon kullanıcı ile tamamlayabilir. 1 milyar rakamına ulaşması da 2016 yılı içerisinde mümkün olacaktır.

http://microsoft-news.com/more-than-50-million-devices-running-windows-10-worldwide/