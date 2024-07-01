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Tam Boyutta Gör Windows 11 işletim sistemi 2021’in sonbahar döneminde piyasaya çıkmış olsa da aradan geçen yaklaşık üç yılda benimsenme sorunlarıyla karşılaşmaya devam ediyor. Microsoft, kullanıcıları Windows 11’e geçirmekte zorlanırken işletim sistemi, Statcounter'ın verilerine göre ilk defa yüzde 30 sınırına dayandı.

Windows 11, yüzde 30'a ulaştı

Windows 11, tüm zamanların en yüksek pazar payı ile yüzde 29,71’e ulaşırken iki aylık düşüşe dur dedi. Windows işletim sistemleri arasındaki pazar payını haziran ayında yüzde 2,14 artıran Windows 11’in bu ivmeyi koruyup koruyamayacağını ise zaman gösterecek.

Tam Boyutta Gör Öte yandan lider Windows 10 ise yüzde 2,23 puan düşerek yüzde 66,1’lik pazar payına geriledi. Düşüşe rağmen Windows 11’in kapatması gereken fark çok büyük ve esasında Windows 12 çıkana kadar bu farkın kapanması pek gerçekçi görünmüyor. Bununla birlikte Ekim 2025'te desteğin sona erecek olması nedeniyle Windows 10'dan 11'e yükseltmelerin zamanla arması bekleniyor.

Statcounter'a göre Windows işletim sistemindeki tüm sürümlerin payları şu şekilde.

Windows 10: %66,1 (-2,23)

Windows 11:%29,7 (+2,14)

Windows 7: %2,95 (+0,09)

Windows 8.1: 0.4% (-0.03)

Windows XP: 0.39% (+0.02)

Bununla birlikte Statcounter'ın verilerinin kendi analitiklerine dayandığını belirtmek gerekiyor. Firma bu çıkarımı küçük bir örneklem grubunu temel alarak yapıyor. Dolayısıyla en kesin sonuçları sadece Microsoft biliyor ve firma bunları açıklamaktan kaçınıyor.

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Windows 11’in pazar payı ilk defa yüzde 30’a ulaştı