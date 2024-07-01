Windows 11’in pazar payı ilk defa yüzde 30’a ulaştı

Windows 11, yüzde 30'a ulaştı
Windows 11, tüm zamanların en yüksek pazar payı ile yüzde 29,71’e ulaşırken iki aylık düşüşe dur dedi. Windows işletim sistemleri arasındaki pazar payını haziran ayında yüzde 2,14 artıran Windows 11’in bu ivmeyi koruyup koruyamayacağını ise zaman gösterecek.
Statcounter'a göre Windows işletim sistemindeki tüm sürümlerin payları şu şekilde.
- Windows 10: %66,1 (-2,23)
- Windows 11:%29,7 (+2,14)
- Windows 7: %2,95 (+0,09)
- Windows 8.1: 0.4% (-0.03)
- Windows XP: 0.39% (+0.02)
Bununla birlikte Statcounter'ın verilerinin kendi analitiklerine dayandığını belirtmek gerekiyor. Firma bu çıkarımı küçük bir örneklem grubunu temel alarak yapıyor. Dolayısıyla en kesin sonuçları sadece Microsoft biliyor ve firma bunları açıklamaktan kaçınıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.