Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11’in pazar payı ilk defa yüzde 30’a ulaştı

    Microsoft’un güncel işletim sistemi pazar payı kazanmakta zorlanıyor. Windows 11, yaklaşık üç yıllık ömrü sonucunda yüzde 30 barajına yeni ulaştı. Windows 10 ise halen çok uzakta.
    Windows 11’in pazar payı ilk defa yüzde 30’a ulaştı Tam Boyutta Gör
    Windows 11 işletim sistemi 2021’in sonbahar döneminde piyasaya çıkmış olsa da aradan geçen yaklaşık üç yılda benimsenme sorunlarıyla karşılaşmaya devam ediyor. Microsoft, kullanıcıları Windows 11’e geçirmekte zorlanırken işletim sistemi, Statcounter'ın verilerine göre ilk defa yüzde 30 sınırına dayandı.

    Windows 11, yüzde 30'a ulaştı

    Windows 11, tüm zamanların en yüksek pazar payı ile yüzde 29,71’e ulaşırken iki aylık düşüşe dur dedi. Windows işletim sistemleri arasındaki pazar payını haziran ayında yüzde 2,14 artıran Windows 11’in bu ivmeyi koruyup koruyamayacağını ise zaman gösterecek.

    Windows 11’in pazar payı ilk defa yüzde 30’a ulaştı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan lider Windows 10 ise yüzde 2,23 puan düşerek yüzde 66,1’lik pazar payına geriledi. Düşüşe rağmen Windows 11’in kapatması gereken fark çok büyük ve esasında Windows 12 çıkana kadar bu farkın kapanması pek gerçekçi görünmüyor. Bununla birlikte Ekim 2025'te desteğin sona erecek olması nedeniyle Windows 10'dan 11'e yükseltmelerin zamanla arması bekleniyor.

    Statcounter'a göre Windows işletim sistemindeki tüm sürümlerin payları şu şekilde.

    • Windows 10: %66,1 (-2,23)
    • Windows 11:%29,7 (+2,14)
    • Windows 7: %2,95 (+0,09)
    • Windows 8.1: 0.4% (-0.03)
    • Windows XP: 0.39% (+0.02)

    Bununla birlikte Statcounter'ın verilerinin kendi analitiklerine dayandığını belirtmek gerekiyor. Firma bu çıkarımı küçük bir örneklem grubunu temel alarak yapıyor. Dolayısıyla en kesin sonuçları sadece Microsoft biliyor ve firma bunları açıklamaktan kaçınıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi kartı kullanılabilir limit eksi olması jbl clip 3 batarya haftada 3 gün spor yeterli mi 2 zamanlı motor nedir kişiye özel aradığınız numara kullanılmamaktadır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M13
    Samsung Galaxy M13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5 V23.3.2
    Monster Tulpar T5 V23.3.2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız