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Windows 10 kullanım oranı ABD’de Windows 7’yi geçti

Son gelen raporlara göre güncel işletim sisteminin kullanım oranı Amerika Birleşik Devleri’nde Windows 7’yi geçti. Dünya genelinde ise durum halen Windows 7’nin lehine devam ediyor.
2 yıl
3,2b
1
42
Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Windows 10 kullanım oranı ABD’de Windows 7’yi geçti
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Microsoft’un son işletim sisteminin kullanım oranları ağabeyini ABD’de geçti. Gelen bilgilere göre firmanın yeni gözbebeği, geçtiğimiz aralık ayında en çok kullanılan Windows sürümü olmayı başarmış. %31.33’lük kullanım oranına ulaşan Windows 10, %0.06 pay farkı ile Windows 7’nin önüne geçti. İki büyük oyuncuyu Windows tarafında 8.1 sürüm %6.76’lık oranla takip ederken MacOS ise %19.32 pazar payına sahip. Windows XP ise %2.26’lık oldukça düşük bir pazar payıa düşmüş.
Kuzey Amerika'da işletim sistemi kullanım oranları

Avrupa'da Kullanım Oranları

Avrupa’da ise aynı dönemde Windows 10 benzer başarıyı yakalayabilmiş değil. Zira Windows 7’nin %34.87’lik payını Windows 10 %32.46’lık oranla takip ediyor. MacOS ise Amerika’daki oranını Avrupa’da koruyamamış. Windows XP’nin kullanım oranlarında ise ufak bir artış görülüyor.


 Avrupa'da işletim sistemi kullanım oranları

Dünyada Kullanım Oranları

Dünya genelinde ise halen Windows 7 tüm bilgisayar pazarını domine etmeye devam ediyor. %40.23’lük oranını en yakın takipçisi %27.15’lik payıyla Windows 10 takip ediyor. Windows XP ise %5'lik kullanım oranında seyrediyor.

Dünya genelinde işletim sistemi kullanım oranları

Türkiye'de Kullanım Oranları 

Çoğumuzun da tahmin edeceği üzere ülkemizde Windows 7 halen sevilerek kullanılmaya devam ediliyor. Öyle ki Windows 7’nin kullanım oranı saydığımız bölgelere kıyasla en yüksek orana Türkiye’de ulaşıyor. Öte yandan ilginç bir şekilde aynı durum Microsoft’un genişletilmiş desteğini dahi 2014’ün Nisan ayında sona erdirdiği XP sürümü için de geçerli. Yılların işletim sistemi, %5.83 oranıyla ülkemizde dünya geneline kıyasla daha yüksek bir kullanım oranına sahip.
 Türkiye'de işletim sistemi kullanım oranları 

Büyüme Oldukça Yavaşladı

Son olarak Windows 10 cephesinde durumlar ilk zamanlardaki kadar parlak değil zira işletim sistemine Microsoft tarafından sunulan ücretsiz yükseltme imkanı sona erdi. O tarihten sonra Windows 10’a geçişler ve haliyle sistemin büyüme oranı adeta bir dip yaşadı ve büyümesi geçtiğimiz eylül ayında eksi değerleri gördükten sonra ekim ayında % 0’ı gördü ve tekrardan hareketlenmeye başladı.
Microsoft, yeni ürününün 2-3 yıl içerisinde milyarlarca cihazda çalışacağını tahmin etmiş, bu sürenin yarısına ulaşıldığında ise yalnızca 500 milyon cihaza ulaşılabilmişti. Son olarak nisan ayında gelecek büyük güncelleme ile yeni özelliklere, güvenliğinizi arttıracak düzeltmelere ve performans bazında da iyileşmelerin olması beklenen Windows 10’un kullanım oranının da bununla birlikte artışı bekleniyor.

http://wccftech.com/windows-10-overtake-windows-7/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
Ben W10 kullanmadan önce hep önyargıyla yaklaşıyordum Yeni PC alınca Windows 7'nin yüzüne bakmadım. W10 gayet rahat bence.
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myhotyro 2 yıl
Windows 10 kullanım oranı illaki Windows 7'yi geçecek. Sonuçta yeni satılan tüm bilgisayarlarda Windows 10 var.
Çıktıktan sonra bir yıl boyunca Windows 10'a yükseltmek bedava olduğu halde geçememiş hatta yaklaşamamış olması insanların Windows 10'a da, MS'e de güvenmediğinin çok açık kanıtıdır. Oturup bunun üzerinde uzun uzun düşünsünler.
Windows 10 kullanım oranı illaki Windows 7'yi geçecek. Sonuçta yeni satılan tüm bilgisayarlarda Windows 10 var.Çıktıktan sonra bir yıl boyunca Windows 10'a...
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BekirTemel 2 yıl
W10 gerçekten iyi bir sistemde gayet güzel bir kullanım veriyor.
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1 Avatar
El Prezidente 11 ay
hala xp kullanan var
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Fatihvize 11 ay
Genel pazarda 3 yılda Win 7 yi geçemedi ancak Win 10 u sevmeme ve kullanmama rağmen gelmiş geçmiş en stabil en kararlı işletim sistemi win 7 dir açık ve net. Halen de %41,79 la pazarın lideri konumunda.
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BonziBUDDY 11 ay
Windows 10 olsa da Linux hala performanslı şekilde duruyor (Test edildi). Kesin Windows 10 rakip olur Linux'a.
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DH Misafiri 11 ay
Windows 10 2 adet HDD (hard disk) imi bozdu, sürekli hdd yi yorup çiziyor bozuk sektör oluşuyor. SSD satmak için yapıldı ama tuzağa düşersen sen bilirsin.
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Smashed 1 yıl
Windows 10 u ilk çıktığı zamanlarda kurmuş ve beğenmiştim sonra gta 5 için windows 7 ye döndüm ve üzlümüştüm 1.5 senedir windows 10 kullanıyorum ve ilallah ettirdi sürekli update assistant kendi kedine açılıyor siliyorum geri yükleniyor sistem güncellemeleri zaten kapanmıyor windows 7 ye dönüp 2015 den önce çıkan bütün güncellemeleri kurdum ferahladım resmen saçma sapan hatalarla karşılaşmıyorum tavsiye ederim
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expressimo 1 yıl
8.1 in üzerine tanımam.
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dagnomels 1 yıl expressimo
expressimo
8.1 in üzerine tanımam.

8.1'i neden tercih etmeliyim sizce, SSD kullanmıyorum ve bu aralar format atacağım Win 7, 8.1 ve 10 arasında düşünüp duruyorum. Şu an 7 kullanıyorum ancak baya eskidi, 8.1 veya 10'un arayüzü daha çekici geliyor.
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Paroksetin 1 yıl
w10 her yönüyle harika.
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Mr. Jingles 1 yıl
W10 format at sürücüleri otomatik bulup yüklüyor. Bu bile başlı başına yeter.
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pUnduli 1 yıl
Güncelleme ve Defender kapatıldığı zaman Windows 10 fena değil, bu saatten sonra Windows 7 nin zaten yüzüne bakmam, 8.1 belki.
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DH Misafiri 1 yıl
Bence windows 7 süper bir işletim sistemi ancak onuda bozmaya başladılar. sürücüleri microsoftun güncellemesini istemiyorum. zırt pırt güncelleme istemiyorum. bunları microsoft bundan sonra karşılayacak gibi durmuyor ısrarla bilgisayarımda cirit atmak istiyorlar. bende bunu kabul etmiyorum aslada kabul etmeyeceğim. ubuntu deneyimim oldu isteklerime oldukça yakın bir işletim sistemi gibi geldi bana yavaş yavaş linux yolu göründü gibi. yada microsoft adam akıllı internetle güncellemeyle alakasız bir işletim sistemi çıkarırsa değerlendirebilirim. onun haricinde windows 10 a geçmemi beklerlerse ağaç olurlar.
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