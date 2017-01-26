Windows 10 kullanım oranı ABD’de Windows 7’yi geçti

Microsoft’un son işletim sisteminin kullanım oranları ağabeyini ABD’de geçti. Gelen bilgilere göre firmanın yeni gözbebeği, geçtiğimiz aralık ayında en çok kullanılan Windows sürümü olmayı başarmış. %31.33’lük kullanım oranına ulaşan Windows 10, %0.06 pay farkı ile Windows 7’nin önüne geçti. İki büyük oyuncuyu Windows tarafında 8.1 sürüm %6.76’lık oranla takip ederken MacOS ise %19.32 pazar payına sahip. Windows XP ise %2.26’lık oldukça düşük bir pazar payıa düşmüş.

Kuzey Amerika'da işletim sistemi kullanım oranları

Avrupa'da Kullanım Oranları

Avrupa’da ise aynı dönemde Windows 10 benzer başarıyı yakalayabilmiş değil. Zira Windows 7’nin %34.87’lik payını Windows 10 %32.46’lık oranla takip ediyor. MacOS ise Amerika’daki oranını Avrupa’da koruyamamış. Windows XP’nin kullanım oranlarında ise ufak bir artış görülüyor.

Avrupa'da işletim sistemi kullanım oranları

Dünyada Kullanım Oranları

Dünya genelinde ise halen Windows 7 tüm bilgisayar pazarını domine etmeye devam ediyor. %40.23’lük oranını en yakın takipçisi %27.15’lik payıyla Windows 10 takip ediyor. Windows XP ise %5'lik kullanım oranında seyrediyor.

Dünya genelinde işletim sistemi kullanım oranları

Türkiye'de Kullanım Oranları

Çoğumuzun da tahmin edeceği üzere ülkemizde Windows 7 halen sevilerek kullanılmaya devam ediliyor. Öyle ki Windows 7’nin kullanım oranı saydığımız bölgelere kıyasla en yüksek orana Türkiye’de ulaşıyor. Öte yandan ilginç bir şekilde aynı durum Microsoft’un genişletilmiş desteğini dahi 2014’ün Nisan ayında sona erdirdiği XP sürümü için de geçerli. Yılların işletim sistemi, %5.83 oranıyla ülkemizde dünya geneline kıyasla daha yüksek bir kullanım oranına sahip.

Türkiye'de işletim sistemi kullanım oranları

Büyüme Oldukça Yavaşladı

Son olarak Windows 10 cephesinde durumlar ilk zamanlardaki kadar parlak değil zira işletim sistemine Microsoft tarafından sunulan ücretsiz yükseltme imkanı sona erdi. O tarihten sonra Windows 10’a geçişler ve haliyle sistemin büyüme oranı adeta bir dip yaşadı ve büyümesi geçtiğimiz eylül ayında eksi değerleri gördükten sonra ekim ayında % 0’ı gördü ve tekrardan hareketlenmeye başladı.

Microsoft, yeni ürününün 2-3 yıl içerisinde milyarlarca cihazda çalışacağını tahmin etmiş, bu sürenin yarısına ulaşıldığında ise yalnızca 500 milyon cihaza ulaşılabilmişti. Son olarak nisan ayında gelecek büyük güncelleme ile yeni özelliklere, güvenliğinizi arttıracak düzeltmelere ve performans bazında da iyileşmelerin olması beklenen Windows 10’un kullanım oranının da bununla birlikte artışı bekleniyor.

http://wccftech.com/windows-10-overtake-windows-7/