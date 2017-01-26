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Microsoft bir videoyla Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı

Yazılım devi Microsoft, Creators Update güncellemesiyle birlikte Windows 10'a eklenecek yeni Oyun Modu özelliğinin oyunlardaki kare hızını nasıl artıracağını gösteren bir video yayınladı.
2 yıl
13,5b
1
22
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft bir videoyla Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı
Windows 10 Creators Update'te yer alan özelliklerden biri de Oyun Modu (Game Mode) olarak ön plana çıkmış durumda. Bu  özellik, oyunlarda kullanılan işlemlere öncelik vererek işletim sisteminin oyun performansını iyileştirecek. Microsoft, nihayet bugün yayınlanan bir videoyla yakında gelmesi beklenen Oyun Modu hakkında daha fazla ayrıntı sunmuş durumda. Ancak pek fazla detaya girmediğini belirtelim.
Yeni özellik bir sonraki Windows 10 Creators Update yapısında daha fazla seçenekle birlikte Insider katılımcılarına sunulacak. Microsoft, Oyun Modu'nun kare hızını (frame rate) iyileştirmek için "CPU ve GPU kaynaklarının oyununuza öncelik vermesini" sağlayacağını söylüyor ancak şirket tam olarak bunun nasıl yapılacağını açıklamış değil.
Ayrıca Bkz. "Apple nihayet kayıp AirPod meselesine çözüm getirdi"
Öte yandan kullanıcılar ilk aşamada başlattıkları her oyun için Oyun Modu'nu manuel olarak etkinleştirmesi gerekecek. Ancak gelişme aşamasında otomatik başlatma özelliğinin de eklenmesi bekleniyor. Microsoft, hepsinin olmasa da bazı oyunların bu otomatik devreye girme işlevini destekleyeceğini söylüyor. Dolayısıyla kullanıcıların bazı durumlarda Oyun Modu'nu manuel olarak aktif duruma getirmeleri gerekebilir.

Yapı 10514 zaten Oyun Modu ile geldi

Oyun Modu, Oyun Çubuğu (Game Bar) olarak adlandırılan özelliğin içinde yer alıyor. Bu nedenle Oyun Modu'na erişmek için klavyenizden Windows + G'ye basıp ve Ayarlar > Genel bölümünü ekrana getirmeniz gerekiyor. Oyun Çubuğu'nu başlattıktan sonra uygulama, çalıştırmakta olduğunuz işlemin bir oyun olup olmadığını soruyor. Böylece Windows 10'da Oyun Modu'nu etkinleştirmiş oluyorsunuz.
Bununla birlikte, mevcut "Oyun Modu" erken test sürecinde ve bu nedenle kullanılamıyor. Ancak Insider'lar için bir sonraki Windows 10 yapısıyla birlikte bu durum değişecek. Microsoft ayrıca, Beam'e akış aktarma da dahil olmak üzere oyuncular için bazı yeni özellikler ekliyor. Tüm gelişmeler hakkında ancak yeni yapı yayınlandığı zaman bilgi sahibi olabileceğiz. Eğer geliştirme süreci plana göre ilerliyorsa Oyun Modu'nun Nisan ayında yayınlanması beklenen Creators Update güncellemesiyle genel kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=Zc-ka42BMls Yorum Yaz
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soneday 2 yıl en beğenilen
Arkaplanda zırt bırt güncelleme yapp interneti felç etmesini seçilebilir yapsalar yeter. Pingden bişi yaplmıyor
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Shovel Knight 2 yıl
bana nedense böyle şeyler çok fasa fiso geliyor ne kadarlık bir fps artışı olacak ki 1-3 arasında mı ?
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MAXSTAR 2 yıl
Öntanımlı olarak GameDVR'ı açan Microsoft'a burdan bir BAN! Neyse ki Steam uyardı da kapattım yoksa saçma sapan fps düşüşleri oluyordu.
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1 Avatar
DH Misafiri 11 ay
merhaba benim bilgisayarımda win10 ve ben oyun çubuğunu kullanıyodum. ayarlara girdim ve orda arka planı kapata tıkladım. artık oyun çubuğunu açamıyorum win+alt+g yaptığımda arkaplanı açın diyor ben ama oyun çubuğunu bulamıyorum hiçbir yerden. nasıl arkaplanı aktif hal getiririm? bir yardımcı olurmusunuz.
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DH Misafiri 2 yıl
Ben windows 10 kullanırken çoğu eski oyunları doğru düzgün oynuyamıyordum şimdi durmadan güncellendi haberleri felan gelip duruyor kullanan arkadaşlar varmı dx12 için geçmeyi düşünüyorum şu an windows 8.1 pro kullanıyorum önerirmisiniz bu arada rx460 ekran kartı :)
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DH Misafiri 2 yıl
Bu arada recep.ali diye yazdığıma ilave yapmak istiyorum. Oyunun çözünürlüğünü sistemden farklı hale getirirseniz ve Win + G tuşuna basarsanız ekranın göremeyeceğiniz bir kenarında çıkıyor. Sistemle aynı çözünürlüğü seçip, Game Modu aktif hale getirin, yeniden başlatınca oyun Game Modunda başlayacağından, bir daha ihtiyacınız kalmaz. Ayrıca en son Watch Dog 2 üzerinde denedim. Sürücü Nvidia 378.X... Ayarları otomatik seç deyince Mod açık olmadığında seçtiği ayarlardan daha yükseğini seçti. Demek birşeyler fark ediyor, oyun ise gayet güzel ve akıcı. Tek sorun yaklaşık bir saat kadar sonra oyundan birden atıyor.
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fuujitsu 2 yıl
Ben de İnspiron N5010 laptop var . Alet düşük ayarlarda Mount&Blade Witcher2 oynarken bile baya zorlanıyor. Şimdi bu oyun modu benim cihazda az da olsa bir işe yarar mı yoksa göz boyamadan mı ibaret?
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neden_acıklanmıyor 2 yıl
Merhabalar
zamundaya 2 şubatta düşmüş "Windows 10 Client Insider Previewer build 15025 EN-US x64" diye aratırsanız buluyorsunuz
şuan indiriyorum belki takılma sorunuma yardımcı olur.
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MRT_ 2 yıl neden_acıklanmıyor
Zamunda dan indirmene gerek yok buradan türkçesini indirebilirsin.
s1.rg-adguard.net/...
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drjacob 2 yıl
gerçeğe dönerse süper olur
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recep.ali 2 yıl
Hitman'de DirectX11, 12 ve MultiGPU olarak test ettim. Bir cacık yok. Birkaç oyunda daha test ettim. Ciddi bir performans artışı şimdilik yok. 15019 nolu sürümü kullanıyorum. En kötü tarafı oyun modunu etkin hale getiriyorsunuz, hemen etkin olmuyor, oyun yeniden başlayınca oluyor. Diğer taraftan en önemli şey şu. Microsoft ve İntel, Nvidia artık yazılımda tehlikeli hale gelmeye başladı. Özellikle Microsoft ne deyse her sürümde yeni servis eklemeye başladı. 15019 nolu sürümde de veri alışverişi yapan bir sürü yeni gizli-açık servis ekledi. Misal: TimeBrokerSVC, WalletService.... Aralıklarla açılıp veri alıp verenler var. Resmen servisleri gözlüyorum.Her yeni İnsider sürümünde birşeyler ekliyorlar. Oyun modu eklediler ama oyunlar hakkında arkaplanda veri akışı yapıyorlar mı. İkinci en tehlikeli İntel sürücüleri. Eskiden sürücü veri akışı sağlamazken, şimdi aynı ürünün yeni yazılımına servis entegre etmişler, intelle veri akışı sağlıyor. Ekran kartının sürücüsü neyin veri alışverişini sağlıyor? Daha mı hızlı çalışacak, güncellemeyi yapacak ki ne deyse yılda bir güncelliyor. Nvidia'da telemetri yazılımı ekledi, Game Experience artık oyun verilerini sunucuya aktarıyor... Autoruns gibi uygulamalarla makinenizi kontrol edin. Artık devir değişti, herkes veri çalmaya başladı. Facebook bile sürekli eklenti veriyor. Arama geçmişinizi görebileceksiniz diyor... -Cep tel. için- oysa gerçekte ona arama geçmişinizi açıyorsunuz.
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djcool 2 yıl recep.ali
Ciddi ciddi linux'un bir dağıtımını kurmayı düşünüyorum bazen. Telemetry servislerini kapattım, ya da ben öyle sanıyorum. Nvidia'nın telemetry'sini aynı şekilde araştırarak bulduklarımı uyguladım ve kapattım. Intel'e ne yaparım bilemiyorum. Çift işletim sistemi kullanıp her şeyi linux ile yapıp sadece oyun (aslında oynamıyorum doğru dürüst, çok nadir) ve ofis vs. windows gerektiren hallerde win10'u açmalı diye düşünüyorum. Daha önce 1 seneye yakın kullandım Linux ama eski alışkanlıklardan kurtulmak zor. Çift işletim sistemi olursa istediğim zaman windows'a ulaşabileceğimi bilmek daha rahat olur sanırım. Sürekli gözlendiğini düşünmek kötü.
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Turtle7 2 yıl
iyi bir şey olur die umut ediyorum çünkü windows 10 gerçekten kendi kendine çalışırken bile kaynakları sömüren bir sistem oldu özellikle ram tarafından boşta çalışırken bile 50% civarında ram tüketimi yapmakta Oyun modu en azından oyunlara girdiğimizde bu kaynakları doğru bir biçimde optimize edip oyunu sağlıklı bir biçimde çalıştıra bilir.
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GetSomeRest 2 yıl
bu uygulama açılınca zaten arkaplanda sistem kaynaklarını kullanıyor oyun modunda da ancak kendi kullandığı sistem kaynaklarını serbest bırakır. belki de xbox oyunları haricinde çalışmaz
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metebyr 2 yıl
benim aklıma ilk gelen faydası istem dışı veya işe yarar ümidi ile yüklenen system optimizer/bilmem ne cleaner/cart curt defrag gibi bol reklam içeren vs arkada sistem tüketen uygulamaları kapaması oldu.
malum herkes sistem kaynaklarını ney ne kadar kullanıyor bir terslik var mı diye kontrol etmeyi bilmiyor veya etmiyor, bu moda girince arka planda çalışan virüs veya benzeri yazılımlar kapanacaksa zaten faydası olacaktır. sistem potansiyelini bile kullansa oyunlarda bir çok kullanıcı rahatlar eminim.
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