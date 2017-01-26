Microsoft bir videoyla Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı

Windows 10 Creators Update'te yer alan özelliklerden biri de Oyun Modu (Game Mode) olarak ön plana çıkmış durumda. Bu özellik, oyunlarda kullanılan işlemlere öncelik vererek işletim sisteminin oyun performansını iyileştirecek. Microsoft, nihayet bugün yayınlanan bir videoyla yakında gelmesi beklenen Oyun Modu hakkında daha fazla ayrıntı sunmuş durumda. Ancak pek fazla detaya girmediğini belirtelim.

Yeni özellik bir sonraki Windows 10 Creators Update yapısında daha fazla seçenekle birlikte Insider katılımcılarına sunulacak. Microsoft, Oyun Modu'nun kare hızını (frame rate) iyileştirmek için "CPU ve GPU kaynaklarının oyununuza öncelik vermesini" sağlayacağını söylüyor ancak şirket tam olarak bunun nasıl yapılacağını açıklamış değil.

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Öte yandan kullanıcılar ilk aşamada başlattıkları her oyun için Oyun Modu'nu manuel olarak etkinleştirmesi gerekecek. Ancak gelişme aşamasında otomatik başlatma özelliğinin de eklenmesi bekleniyor. Microsoft, hepsinin olmasa da bazı oyunların bu otomatik devreye girme işlevini destekleyeceğini söylüyor. Dolayısıyla kullanıcıların bazı durumlarda Oyun Modu'nu manuel olarak aktif duruma getirmeleri gerekebilir.

Yapı 10514 zaten Oyun Modu ile geldi

Oyun Modu, Oyun Çubuğu (Game Bar) olarak adlandırılan özelliğin içinde yer alıyor. Bu nedenle Oyun Modu'na erişmek için klavyenizden Windows + G'ye basıp ve Ayarlar > Genel bölümünü ekrana getirmeniz gerekiyor. Oyun Çubuğu'nu başlattıktan sonra uygulama, çalıştırmakta olduğunuz işlemin bir oyun olup olmadığını soruyor. Böylece Windows 10'da Oyun Modu'nu etkinleştirmiş oluyorsunuz.

Bununla birlikte, mevcut "Oyun Modu" erken test sürecinde ve bu nedenle kullanılamıyor. Ancak Insider'lar için bir sonraki Windows 10 yapısıyla birlikte bu durum değişecek. Microsoft ayrıca, Beam'e akış aktarma da dahil olmak üzere oyuncular için bazı yeni özellikler ekliyor. Tüm gelişmeler hakkında ancak yeni yapı yayınlandığı zaman bilgi sahibi olabileceğiz. Eğer geliştirme süreci plana göre ilerliyorsa Oyun Modu'nun Nisan ayında yayınlanması beklenen Creators Update güncellemesiyle genel kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=Zc-ka42BMls