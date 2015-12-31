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Windows 10 kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti

Yola 1 milyar cihaz hedefi ile başlayan Windows 10 işletim sistemi, masaüstü tarafında iyi bir ortalama tutturdu ve 2015 yılını 200 milyon kullanıcı sayısı ile geride bıraktı.
3 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti


Masaüstü tarafında 29 Temmuz 2015 itibariyle kullanıma sunulan Windows 10 işletim sistemi, farklı stratejiler sayesinde yılı 200 milyon kullanıcı sayısı ile kapatmayı başardı. Gelinen nokta, firmanın 1 milyar cihaz hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. 

Son olarak Ekim ayında Windows 10 kullanıcı sayısı 110 milyon civarındaydı. Aradan geçen yaklaşık 3 aylık süre içerisinde platform 90 milyon kullanıcı daha kazandı ve 200 milyon oldu. Platformun aylık kullanıcı kazanımı ise ortalama 40 milyon civarında seyrediyor. 

Windows 10, firma tarihindeki en hızlı yükseliş gösteren işletim sistemi oldu. İlk günden itibaren Windows 7 ve sonrası için sunulan ücretsiz güncelleme stratejisi kullanıcı tarafında karşılık buldu. Windows 10, bilgisayar piyasasını çok fazla hareketlendiremedi ancak kullanıcı sayısını artırmayı bildi. Ayrıca Surface Pro 4 ve Surface Book gibi beğenilen ürünler ilgiyi artırdı.

Gelecek yıl bilgisayar piyasasında gerilemenin devam etmesi bekleniyor ancak üreticilerin yüzünü güldürecek iki segment var. Bunlar; oyuncu bilgisayarları ve 2'si 1 arada melez Windows tablet bilgisayarlar. Analizler, bu segmentteki bilgisayar satışlarının artacağını öngörüyor. Üreticiler de bu iki segmente sürekli yatırım yapıyor. 

Bunun yanında henüz Windows 10 mobil güncellemesi başlamadı ve Lumia 950 serisi ile mobil tarafa yavaş yavaş giriş yapılıyor. HP gibi diğer firmaların ekosisteme katılımı ile Windows 10 kullanıcı sayıları gelecek yıl daha yüksek bir ortalama tutturma imkanına sahip.  

http://hexus.net/tech/news/software/89198-windows-10-installed-200-million-devices-says-report/ Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Bu rakamın büyük kısmı eminim ki bildirim alanında sürekli çıkan "geçmeyi düşünür müsün?, bak bir göz at istersen, abime on numara işletim sistemi yaptık" şeklinde gelen bildirimler sonucu "eeeh yeter be, geç hadi ne yapıyorsan yap" diyen insanlardan oluşuyordur.
Bu rakamın büyük kısmı eminim ki bildirim alanında sürekli çıkan "geçmeyi düşünür müsün?, bak bir göz at istersen, abime on numara işletim sistemi yaptık" şekl...
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Gencbeyiin 3 yıl
Bu rakam yükselir, demedi demeyin.
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fthkn 3 yıl
Windows 10 ile birlikte güç planı oluşturma tarih oldu. İşlemci kullanım yüzdesini genelde güç modunda dibe çekerim. Bu sayede video izlerken ya da yazı yazarken pil ömrüne inanılmaz katkı sağlar. Ancak Windows 10 istediğiniz kadar değişiklik yapın işlemci frekansını gerektiğinde yükseltiyor. Güç planının ne olduğu artık önemsiz. Sadece boşta beklerken sizin belirlediğiniz yüzde geçerli oluyor. Doshya sisteminde basit bir aramada bile frekans yükseliyor deneyimi etkilememek adına ama bu da yine popüler Apple zırvalarından birinin microsoft tarafından taklit edilmesinden ibaret. Windows yüksek konfigürasyon seçenekleri ile karakterini belirliyordu ama o da kayboldu. Açıkçası hiçbir Windows 10 cihazının da 10 saat pil ömrü verdiğini görmedim. Yani ne halta yarıyor bu frekansı kendin belirlemen. Taklit edilmiş saçma sapan bir şey. Acaba bunu kapatmanın yolu var mıdır? Bunun farkında olan var mıdır acaba?
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darkdiva 3 yıl
Son gelen güncelleme sonrası birçok programım çalışmamaya ya da hata verip kapanmaya başladı. Adam gibi bir işletim sistemi yapıp çıkaramayacak bunlar anlaşılan.
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kadirirdem 3 yıl
Ben beğendim güzel olmuş w10
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DarkHellKnightX 3 yıl
Led Zeppelin
Ben direk o güncellemeyi kaldırıp gizledim, sadece bir kez bildirim gördüm, kafam rahat bir sonraki formata kadar :)

Ücretsiz yükseltme fırsatı 1 yıl için geçerli. O zamana kadar da yükseltmek isteyen yükseltir zaten. Donanımı yüzünden yükseltemeyenler veya eski sürümü sevenler için bu süre sonunda daha fazla ısrar etmek anlamsız.
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302sino 3 yıl
Bence Microsoft'un kurtuluşu tabletlerde. Ancak orada rekabetçi ürünler ortaya koyabilir. Çünkü android ve ios herkesin mobilde zaten kullandığı işletim sistemleri.
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crazywinner3 3 yıl
Güzel işletim sistemi bence. Aylardır kullanıyorum. Ram kullanımı iyileşmiş, windows 7'den sonra efsane olabilir bence gayet stabil
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huseynalizade 3 yıl
Korsan kullananlar dahilmidir bu 200mln'a?
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smart1978 3 yıl
Kimse windows 8 / 8.1 de kalmak istemez .
Windows 7 li olan da oyle .
Windows 10 son retail guncellemeler ile sorunsuz kullanmaktayim birden fazla bilgisayarimda .
Windows 8.x tam bir fiyasko idi .
Fiyasko Vista sonrasi Windows 7 nasil efsane olmussa fiyasko windows 8.x sonrasi windows 10 da oyle . Ilginc bir tesaduf ...
DirectX 12 gibi donanimlari anca Windows 10 ile kullanilmasi da bir sebebp olsa gerek .
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There goes your life 3 yıl
Windows vista ilk yılında 140 milyon SATMIŞTI.
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umut_baris 3 yıl There goes your life
There goes your life

Windows vista ilk yılında 140 milyon SATMIŞTI.

Bilgisayarı zayıf olanların acısı halen duyuluyor.
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