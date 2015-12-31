Windows 10 kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti





Masaüstü tarafında 29 Temmuz 2015 itibariyle kullanıma sunulan Windows 10 işletim sistemi, farklı stratejiler sayesinde yılı 200 milyon kullanıcı sayısı ile kapatmayı başardı. Gelinen nokta, firmanın 1 milyar cihaz hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.





Son olarak Ekim ayında Windows 10 kullanıcı sayısı 110 milyon civarındaydı. Aradan geçen yaklaşık 3 aylık süre içerisinde platform 90 milyon kullanıcı daha kazandı ve 200 milyon oldu. Platformun aylık kullanıcı kazanımı ise ortalama 40 milyon civarında seyrediyor.





Windows 10, firma tarihindeki en hızlı yükseliş gösteren işletim sistemi oldu. İlk günden itibaren Windows 7 ve sonrası için sunulan ücretsiz güncelleme stratejisi kullanıcı tarafında karşılık buldu. Windows 10, bilgisayar piyasasını çok fazla hareketlendiremedi ancak kullanıcı sayısını artırmayı bildi. Ayrıca Surface Pro 4 ve Surface Book gibi beğenilen ürünler ilgiyi artırdı.





Gelecek yıl bilgisayar piyasasında gerilemenin devam etmesi bekleniyor ancak üreticilerin yüzünü güldürecek iki segment var. Bunlar; oyuncu bilgisayarları ve 2'si 1 arada melez Windows tablet bilgisayarlar. Analizler, bu segmentteki bilgisayar satışlarının artacağını öngörüyor. Üreticiler de bu iki segmente sürekli yatırım yapıyor.





Bunun yanında henüz Windows 10 mobil güncellemesi başlamadı ve Lumia 950 serisi ile mobil tarafa yavaş yavaş giriş yapılıyor. HP gibi diğer firmaların ekosisteme katılımı ile Windows 10 kullanıcı sayıları gelecek yıl daha yüksek bir ortalama tutturma imkanına sahip.

http://hexus.net/tech/news/software/89198-windows-10-installed-200-million-devices-says-report/