Windows 10 otomatik güncelleme başlamazsa ne yapmalı?

Nihayet uzun süredir beklenen Microsoft'un Windows 10 masaüstü işletim sistemi bugün itibariyle uyumlu tüm cihazlar için güncelleme olarak ve yeni cihazlar üzerinde satılmak suretiyle piyasaya çıktı. Rezervasyon yaptırmış olan Windows 7 ve Windows 8/8.1 sahipleri bugünden itibaren otomatik olarak güncellemeleri almaya başlıyor. Ancak güncellemesi otomatik başlamayanlar için de bir yöntem mevcut.





Halen rezervasyon yaptırmayanlar için ekranın sağ alt tarafındaki Windows ikonuna tıkladıktan sonra kayıt yaptırarak güncellemenin cihaza otomatik olarak indirilmesini ve kurulmasını sağlamak mümkün.





Windows Update uygulamasını çalıştırdıktan ve tüm güncellemeleri otomatik olarak aldığınıza emin olduktan sonra halen güncelleme olmadıysa bir kaç adımda problemi çözmek mümkün.





1- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download klasörüne gidin ve klasördeki herşeyi silin.





2- Komut penceresini Admin modunda açtıktan sonra wuauclt.exe /updatenow komutunu çalıştırın.





3- Birkaç dakika sonra Windows Update güncellemelerini kontrol edin. Windows 10 güncellemesinin indirilmeye başlamış olması gerekiyor. Sonrasında ise kurabilirsiniz.

http://www.redmondpie.com/force-download-windows-10-free-upgrade-right-now-heres-how-tutorial/