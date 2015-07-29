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Windows 10 otomatik güncelleme başlamazsa ne yapmalı?

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
67,1b
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126
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 otomatik güncelleme başlamazsa ne yapmalı?

Nihayet uzun süredir beklenen Microsoft'un Windows 10 masaüstü işletim sistemi bugün itibariyle uyumlu tüm cihazlar için güncelleme olarak ve yeni cihazlar üzerinde satılmak suretiyle piyasaya çıktı. Rezervasyon yaptırmış olan Windows 7 ve Windows 8/8.1 sahipleri bugünden itibaren otomatik olarak güncellemeleri almaya başlıyor. Ancak güncellemesi otomatik başlamayanlar için de bir yöntem mevcut. 

Halen rezervasyon yaptırmayanlar için ekranın sağ alt tarafındaki Windows ikonuna tıkladıktan sonra kayıt yaptırarak güncellemenin cihaza otomatik olarak indirilmesini ve kurulmasını sağlamak mümkün.

Windows Update uygulamasını çalıştırdıktan ve tüm güncellemeleri otomatik olarak aldığınıza emin olduktan sonra halen güncelleme olmadıysa bir kaç adımda problemi çözmek mümkün.

1- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download klasörüne gidin ve klasördeki herşeyi silin. 

2- Komut penceresini Admin modunda açtıktan sonra wuauclt.exe /updatenow komutunu çalıştırın.

3- Birkaç dakika sonra Windows Update güncellemelerini kontrol edin. Windows 10 güncellemesinin indirilmeye başlamış olması gerekiyor. Sonrasında ise kurabilirsiniz.  

http://www.redmondpie.com/force-download-windows-10-free-upgrade-right-now-heres-how-tutorial/ Yorum Yaz
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aydnksvl 4 yıl en beğenilen
Bende hala yükseltme hazır değil hazır oldugunda haber verecegiz diyor. Çok kibar adamlar
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LGSalesB 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yaw bu windows işid e çalışıyor böyle teknolojiler felan filan almayın etmeyin bedava değil sizi sömürüorlar kapitalist sistemin köleleri olmayıp kendiniz kurtarın sonra ayağınızı yorganınıza göre uzatırsınız kardeşler vatandaşlar.

İnternette kapitalist düzen
neden kullanıyorsun müslüman kardeş?
DH Misafiriyaw bu windows işid e çalışıyor böyle teknolojiler felan filan almayın etmeyin bedava değil sizi sömürüorlar kapitalist sistemin kö...
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aspirin_00 4 yıl
ekstradan 20 gb dosya çekiyorum 3 mbit internetlen win10 24 saate iner :D sağol TTNET
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Sarper 77 2 yıl
Takip...
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Red-Label 3 yıl
arkadaşlar biri yardımcı olsun nolur kafayı yicem. w10 yükseltmeyi başlatıyorum c'ye windows10upgrade olarak bi klasör açıp oraya indiriyo 2.4 gb kadar. %100 olunca siliyo tekrardan indirmeye başlıyo bu neden böyle yapıyo
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DH Misafiri 3 yıl
http://i.hizliresim.com/ZkE9Oo.png böylece kalıyor :(
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DreamSoLdier25 4 yıl
arkadaşlar banada güncelleme gelmedi arkadaşlar ekran kartını güncelledim sonra bildirim geldi. windows 8 yüklüydü bende ...
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MassiveDeviL 4 yıl
Arkadaşlar en son sürüm güncel olan bi win 10 x64bit pro kürekli linki paylaşabilir misiniz?
Satin almadan önce bi denemek istiyorum. Ben şuan 8.1 64bit pro kullanıyorum çok da memnunum. Sadece key olarak 50tl civarında satılıyor win10.
Almayi planlıyorum ama önce denemek istiyorum stabil mj?
Lütfen yardımcı olun. Saygılarımla
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DH Misafiri 4 yıl
Valla çalıştı hll
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Relaxingle 4 yıl
cmd exe ye admin olarak çalıştırdım o komutu yazdım yinede olmuyor bilen biri yardımcı olursa sevinirim
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar yukarida yazilanlari uyguladiktan sonra hala yukleme gerceklesmezse, antivirus programinizi devre disi birakip deneyin. Herseyi yapmama ragmen update basarisiz oldu yaziyordu. Yabanci bir sitede gordum ve uyguladim. Deneyin...
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scorpio1 4 yıl
Hala inatla güncellemenin otomatik olarak gelmesini bekliyorum ama güncelleme hala gelmedi.Microsoft gibi büyük bir firmaya bu politika hiç yakışmıyor.Kullanıcıların illa ki bilgisayarlarında bazı işlemleri mi yapması gerekiyor?Zamanında Apple'ın grafikesel arayüzünü çalan bir firmadan bu beklenir zaten.
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DH Misafiri 4 yıl
Selam arkadaşlar benim pc de windows 7 ultimate 32 bit kurulu idi orjinal degildi. Ben de microsoftun sitesinden 32 bitlik windows 10 u direk bu pcye kur dedim 6 saat falan sürdü ama ne key istedi nede başka bir şey sadece bilgisayarımı sağ tıklayıp özellikler dediğimde versiyonda windows 10 yazıyor fakat 10240 diye sürüm falan yazmıyor nedendir anlamadım.fakat açılış hızı çok yavaşladı
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar Windows 8 çıktğı zaman yükseltme ile Windows 8 pro ya geçmiştim, şu an sıra beklemek yerine yapmanız gereken işlemler temiz bir işletim sistemi için
format atarak sıfırdan Windows 8 kurun elinizde anahtar var ise, sonra 1,3gb kadar genel güncelleştirme istiyor ama işte önce 8,1 e yükselt falan diye zorunlu bir adım yok.Güncellemeler bittikten sonra
aşağıdaki linkten oluşturduğunuz Windows 10 iso yu virtual clone drive gibi bir sana sürücü ile açıp yükselt seçeneğine tıklayın o herşeyi yapıyor.
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