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Tam Boyutta Gör Yazılım devi Microsoft, Windows 11'e geçişi hızlandırmak için çalışmalarını sürdürürken, Windows 10 işletim sistemine de yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

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Windows 10 kullanıcıları son zamanlarda, tatilleri ve etkinlikleri gösteren güncellenmiş bir takvim kullanmaya başladılar. Popüler işletim sistemi için desteğin sona ermesinden önce geliştiriciler tarafından hazırlanan tüm işlevsel güncellemelerin bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Hatırlatacak olursak Microsoft, Windows 10 desteğini 14 Ekim 2025'te sonlandıracak.

Zorunlu Outlook güncellemesi

Güncellemelerden biri, çevrimiçi toplulukta tartışmalara neden olan Outlook istemcisinin yeni bir sürümü olacak. Uygulama otomatik olarak indirilecek ve işletim sistemine kurulacak. Bu, Windows kullanıcılarının hoşnutsuzluğuna neden olan bir başka karar. Zira kullanıcılar uygulamanın istekleri doğrultusunda Microsoft Store'dan yükleyebilmeyi istiyorlar. Güncellenmiş Outlook, 28 Ocak 2025 tarihli isteğe bağlı güncellemeyi indirdikten sonra kullanılabilecek. Ancak bunu atlasanız bile güncellemeden kaçamayacaksınız ve uygulama Şubat ayında zorla güncellenecek.

Tam Boyutta Gör Windows 10 kullanıcıları ayrıca Paylaş menüsünde Telefonum seçeneğine de sahip olacaklar. Bu işlev, Android çalıştıran bir mobil cihazla içerik paylaşmayı kolaylaştıracak. Üstelik akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi bilgisayarınızla senkronize etmek zorunda olmadan.

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Microsoft, Windows 10'a yeni özellikler eklemeye devam ediyor