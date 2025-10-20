Windows 11 25H2 güncellemesi kritik sorunla birlikte geldi

Büyük güncelleme “bug” ile birlikte çıktı
WinRE, işletim sistemi açılmadığında veya sorun yaşandığında sistem onarımı, sıfırlama, BIOS erişimi ve geri yükleme gibi kritik işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan araç seti olarak Windows’un temel parçalarından biri.
Bu durum, bilgisayarın pratikte kullanılamaz hale gelmesine neden olabilecek bir risk yaratıyor. WinRE, işletim sistemi dışında çalışan ve kullanıcıların sistem hatalarını güvenli bir ortamda çözmesine imkan tanıyan bir platform olduğundan bu tür bir hatanın bir güncelleme ile ortaya çıkması özellikle dikkat çekici.
Sonuç olarak Windows 11 25H2'ye henüz geçiş yapmamış kullanıcıların güncellemeyi beklemeleri tavsiye ediliyor. Veya halen PS/2 bağlantılı klavye ve fare kullanıyorsanız çözümü beklemenize gerek yok...
