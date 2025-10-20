Giriş
    Windows 11 25H2 güncellemesi kritik sorunla birlikte geldi

    Windows 11 25H2 güncellemesi, WinRE’de USB klavye ve fareleri devre dışı bırakarak sistem kurtarmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Microsoft çözümü önümüzdeki günlerde sunacak.

    Windows 11 25H2 güncellemesi kritik sorunla birlikte geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kısa süre önce tüm kullanıcılar için yayınladığı Windows 11 25H2 güncellemesinde ciddi sorunlara yol açtı. KB5066835 sürümüyle yayınlanan güncelleme, çeşitli iyileştirmeler sunsa da Windows Recovery Environment (WinRE, Kurtarma) üzerinde beklenmedik bir hataya yol açıyor.

    Büyük güncelleme “bug” ile birlikte çıktı

    WinRE, işletim sistemi açılmadığında veya sorun yaşandığında sistem onarımı, sıfırlama, BIOS erişimi ve geri yükleme gibi kritik işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan araç seti olarak Windows’un temel parçalarından biri.

    Windows 11 25H2 güncellemesi kritik sorunla birlikte geldi Tam Boyutta Gör
    Ancak yeni güncelleme ile birlikte USB klavye ve fareler WinRE’de çalışmaz hale geldi, bu da kullanıcıların sistemi kurtarma veya sorun giderme işlemlerini neredeyse imkansız kılıyor. Microsoft, Windows 11 25H2 için bilinen sorunlar sayfasında hatayı doğruladı. Microsoft, bu sorunun, 14 Ekim 2025'te yayınlanan Windows güncellemelerini yükledikten sonra yalnızca WinRE içindeki USB cihazlarını etkilediğini belirtirken çözümün önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağı açıkladı.

    Bu durum, bilgisayarın pratikte kullanılamaz hale gelmesine neden olabilecek bir risk yaratıyor. WinRE, işletim sistemi dışında çalışan ve kullanıcıların sistem hatalarını güvenli bir ortamda çözmesine imkan tanıyan bir platform olduğundan bu tür bir hatanın bir güncelleme ile ortaya çıkması özellikle dikkat çekici.

    Sonuç olarak Windows 11 25H2’ye henüz geçiş yapmamış kullanıcıların güncellemeyi beklemeleri tavsiye ediliyor. Veya halen PS/2 bağlantılı klavye ve fare kullanıyorsanız çözümü beklemenize gerek yok...

    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

