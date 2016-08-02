Surface Book 2 için gelecek yıl başları işaret ediliyor

Microsoft’un geçen yıl teknoloji dünyasına bir sürpriz yaparak piyasaya sürdüğü Surface Book, yüksek fiyat etiketine rağmen beğenilen bir ürün olmuştu. Microsoft’un, bilgisayar pazarında yükselişe geçen ikisi bir arada dizüstü sınıfına önem verdiğinin en önemli göstergesi olan Surface Book devam modeli için çalışmalar sürüyor.

Surface Book hatırlanacağı üzere esasında bir tablet modeli ancak klavye ile bir araya geldiğinde güçlü bir profil çiziyor zira klavyenin içerisinde harici bir Nvidia ekran kartı yer alıyordu. Ekran kalemi desteği ile birlikte, özellikle kurumlara yönelik işlevsel bir cihaz ortaya çıkıyordu.

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Surface Book 2 için aslında bu yıl bir hareketlilik bekleniyordu ancak tasarım tarafında yaşanan bazı problemler nedeniyle, modelin gelecek yıla bırakıldığı gündeme gelmişti. Bu bakımdan, gelecek yılın ilk aylarında yeni modeli görme ihtimalimiz yüksek.

Oldukça geniş bir zaman olduğu için, Microsoft’un yeni modelini en iyi özelliklerle donatması bekleniyor. Örneğin 13 inçlik 3840x2160 piksel çözünürlüğünde bir ekran, Intel’in Kaby Lake tabanlı Core i5 veya Core i7 seçenekleri, Nvidia’nın Pascal tabanlı mobil ekran kartları en önemli kozlar arasında olacak. Modelin yine 1500$ üzerinde fiyat etiketlerine sahip olacağı tahmin ediliyor.