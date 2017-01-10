Windows 10'a nihayet mavi ışık filtresi geldi

Kısa süre önce yayınlanan Windows 10 yapı 15002, f.lux uygulamasına benzer işlevsellik sunan yepyeni bir mavi ışık filtresi ile birlikte geldi. Bu yeni fonksiyon sadece masaüstlerinde değil aynı zamanda mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.

Basitçe "Mavi Işık Filtresi" olarak adlandırılan yeni Windows 10 özelliği, ekranın gece boyunca gözlerinizi yormaması için monitörünüz tarafından üretilen mavi ışık miktarını otomatik olarak ayarlayabilmenizi sağlıyor. Microsoft yeni özelliğin açıklamasında "Ekranlar, gün boyunca gördüğünüz bir ışık türü olan mavi ışık yayar. Windows, gece uyumayı kolaylaştırmak için daha sıcak renkler gösterebilir" şeklinde bir ifadeye yer vermiş durumda.

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Şu anda Windows 10 gerekli ayarlarla geliyor ve renk sıcaklığını dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ancak istediğiniz zaman otomatik olarak devreye girmesi için zaman ayarı yapmanıza da olanak tanıyor. Buna ek olarak, konum sistemini açık tutarak mavi ışık filtresinin herhangi bir kullanıcı girişi olmadan gün batımında etkinleşmesini de sağlayabiliyorsunuz.

Microsoft'un bu hamle için biraz geç kaldığını söyleyen kullanıcılar var, çünkü bu tür bir özellik sunan platformlar mevcut durumda. Apple, iOS 9'dan bu yana aynı özelliği "Night Shift" (Gece Vardiyası veya Gece Modu) adı altında sunuyor. Yeni Windows 10 mavi ışık filtresi şimdilik yalnızca Fast ring'deki Insider üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Ancak Nisan ayında gelmesi beklenen "Creators Update" güncellemesi ile birlikte genel kullanıma sunularak herkes tarafından kullanılabilir hale gelecek.