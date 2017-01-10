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Windows 10'a nihayet mavi ışık filtresi geldi

Microsoft, Windows 10'un masaüstü ve mobil sürümlerine kullanıcıların mavi ışık ayarı yapabileceği yeni bir özellik kazandırdı. Mavi ışık filtresi "Creators Update" ile genel kullanıma sunulacak.
2 yıl
26,3b
1
23
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kısa süre önce yayınlanan Windows 10 yapı 15002, f.lux uygulamasına benzer işlevsellik sunan yepyeni bir mavi ışık filtresi ile birlikte geldi. Bu yeni fonksiyon sadece masaüstlerinde değil aynı zamanda mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.
Basitçe "Mavi Işık Filtresi" olarak adlandırılan yeni Windows 10 özelliği, ekranın gece boyunca gözlerinizi yormaması için monitörünüz tarafından üretilen mavi ışık miktarını otomatik olarak ayarlayabilmenizi sağlıyor. Microsoft yeni özelliğin açıklamasında "Ekranlar, gün boyunca gördüğünüz bir ışık türü olan mavi ışık yayar. Windows, gece uyumayı kolaylaştırmak için daha sıcak renkler gösterebilir" şeklinde bir ifadeye yer vermiş durumda.
Ayrıca Bkz. "NASA'nın Mars'taki uzay aracından inanılmaz Dünya ve Ay görüntüsü"
Şu anda Windows 10 gerekli ayarlarla geliyor ve renk sıcaklığını dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ancak istediğiniz zaman otomatik olarak devreye girmesi için zaman ayarı yapmanıza da olanak tanıyor. Buna ek olarak, konum sistemini açık tutarak mavi ışık filtresinin herhangi bir kullanıcı girişi olmadan gün batımında etkinleşmesini de sağlayabiliyorsunuz.
Microsoft'un bu hamle için biraz geç kaldığını söyleyen kullanıcılar var, çünkü bu tür bir özellik sunan platformlar mevcut durumda. Apple, iOS 9'dan bu yana aynı özelliği "Night Shift" (Gece Vardiyası veya Gece Modu) adı altında sunuyor. Yeni Windows 10 mavi ışık filtresi şimdilik yalnızca Fast ring'deki Insider üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Ancak Nisan ayında gelmesi beklenen "Creators Update" güncellemesi ile birlikte genel kullanıma sunularak herkes tarafından kullanılabilir hale gelecek.

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Biyturs_OnSr 2 yıl en beğenilen smart1978
smart1978
Symbian da bile vardi. Hani Nokia nin kullandigi akilli telefonlar donemi ...
Bu ozellik cok eski. Microsoft daha yeni kesfetmis ...

Yaradan kimseyi cahillikle sınamasın.
Bu özellik L920 ile geldi. Haberde bahsedilen durum masaüstü sürümü için.
smart1978Symbian da bile vardi. Hani Nokia nin kullandigi akilli telefonlar donemi ...Bu ozellik cok eski. Microsoft daha yeni kesfetmi...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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FRAPS_TR 2 yıl e-Militarist
Soğukta mavi tonlar daha fazla artar. Sen olayı anlamamışsın
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DH Misafiri 2 ay
arkadaşlar ben fareden sağ tuşa basıp sürünce mavi bi pencere açılırdı şu anda onu kullanamıyorum bununla ilgili bilgisi olan varsa bekliyorum
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DH Misafiri 2 ay
Bazen firmalar birbirlerini izlemediklerini göstermek için onlardan esinleneceği şeyleri hemen gerçekleştirmez fakat tüketici bunu anlamayabilir.
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PrestigeMan 2 yıl
tamam flux iyide kasıyor baya açilişlarda geçişlerde bu bakalım nasıl olacak
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abrenax 2 yıl
Bu hızla giderse birkaç milyon yıl sonra kullanılabilir hale gelir.
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MegaWolt38 2 yıl
f.lux ile gayet mutluyuz.
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Paroksetin 2 yıl
Renk profili her zaman standart ayarda kullanırım. Geceleri ise sadece telefonda monokromasi renk profiline geçiş yaparım. Gün içerisinde herhangi bir yorgunluk ile karşılaşmadım.
Kullananlar için faydalı bir özellik. Standart kullanıcı renk profiline girince ne yapacağını şaşırmakta uygun profilin hangisi olduğunu, mavi ışık filtresini nasıl devre dışı bırakabileceğini bilememektedir. Sadece bu filtrenin standart kullanıcının kolaylıkla kontrol edebilmesine yönelik ayarlara entegre edilmesi güzel olmuş.
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Kerim5100 2 yıl
F.lux'ı silme vakti geldi :D
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kadirirdem 2 yıl
bu güzel olacak gelsin.
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drjacob 2 yıl
macOS'a da bekliyoruz :)
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Guest-28EF548A1 2 yıl
Ekran sıcaklığını artırın , aynı şey
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