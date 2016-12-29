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Huawei 140 milyon akıllı telefon sattı

Akıllı telefon pazarında üçüncülüğü garantileyen ve Apple’ın yerine göz diken Huawei, adım adım hedeflerine doğru ilerliyor. Firma bu yıl 140 milyon telefon sattı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın en çok dikkat çeken akıllı telefon üreticisi şüphesiz Huawei oldu. P9 ve Mate 9 gibi iddialı akıllı telefonların yanında Leica ile uzun soluklu işbirliği, firmanın çıtayı yukarı çekmek istediğini gösteriyor. Bu yıl akıllı telefon satışlarında da firma çok başarılı.

Her Yıl Kendisini Geliştiriyor

Yapılan açıklamaya göre Huawei bu yıl toplam 140 milyon akıllı telefon satışına ulaştı. Firma daha önce 120 milyon hedefi koymuş ancak özellikle Huawei P9 modelinin performansı sonrasında tahminlerini 140 milyona çekmişti.

Huawei’nin başarısındaki en büyük pay P9 modeline ait. Leica ile işbirliği içerisinde geliştirilen Huawei P9, tanıtıldığı dönemde büyük ilgi gördü. Özellikle fotoğrafçılıktan hoşlananların çok beğendiği Huawei P9 toplamda 10 milyon satış rakamına ulaştı. Firma kullanım ömrü sonuna kadar modelin 12 milyona ulaşmasını bekliyor.

Huawei P9 yanında Honor 8 serisi de bu yıl iyi işler yaptı. Toplamda 5 milyon satış rakamını geride bıraktığı tahmin edilen Honor 8 serisinden sonra Honor 6X, Honor 5X, Enjoy gibi modeller de bu yıl ilgi gördü.

Ayrıca Bkz. "Intel Core ailesi gidiyor yerine yeni bir mimari geliyor"

Her yıl kendisini geliştiren Huawei için bir sonraki yıl elbette büyük baskılar oluşturuyor. Geçen yıl 108 milyon telefon satan firmanın bu yıl ne yapacağı çok merak ediliyordu. Huawei beklentileri boşa çıkarmadı ve yüzde 30 civarında artış yakaladı. Bakalım 2017 yılı firmaya neler getirecek.

 

http://www.phonearena.com/news/They-grow-up-so-fast-Huawei-ships-10-million-P9-and-P9-Plus-phones-reaches-its-yearly-goal_id89451 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nightsoldier 2 yıl en beğenilen
adamlar müşteri memnuniyeti ve teknik destek ekibine de önem gösteriyorlar. Mate 9 konusunda okudum, bir arkadaşımız telefonun ekranını kırmış. Tamamen kullanıcı hatasından kaynaklanan hasasrı huawei ücretsiz onarmış, telefonun satın alınma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kırılırsa ücretsiz değişim yapıyormuş.
Üstelik evden alıyor, tamir ediyor ve yine eve teslim ediyormuş.
Teknik servisin müşteri memnuniyeti de iyi.
Telefonlarının malzeme kalitesi üst düzey ve kronik sorunları yok.
Sadece zamana ihiyaçları var. Zamanla marka algısı da daha iyi oturur ve pazarda daha iyi yer edinir.
rekabet iyidir
adamlar müşteri memnuniyeti ve teknik destek ekibine de önem gösteriyorlar. Mate 9 konusunda okudum, bir arkadaşımız telefonun ekranını kırmış. Tamamen kullanı...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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-Sniper- 2 yıl
Huawei Mate 9 ile çektiğim şu kedi burda dursun, taht hak ediyo Huawei

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surfcasting 2 yıl
Adamlar lider olmak istiyor gidişat onu gösteriyor, Huawei bu gidişle daha da çok satar.
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Canqiri 2 yıl
Türkiyede biraz daha ucuza satmalı ancak o zaman aamsung apple ı geçebilir
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2runn 2 yıl
Yorumlara bakıyorum da -mışlı -mişli anlatımlar, şu firma şöyle, bu firma böyle... :D Promotör arkadaşlar hakkını veriyorlar maaşlarının. Mağazalarda yetmiyorlar buradada karşımıza çıkıyorlar. Telefonu satarken İphone'la aynı arayüzü kullanıyor, menü yok, emui diye satarak mı geçeceklermiş Apple ı :D
Kötü cihaz değil Huawei. Malzeme kalitesi oldukça güzel. Ama beklentiyi fazla yükseltmeyin. mate9 kamera konusunda p9 un kamerasından geride. İkisini de yanyana inceleme fırsatım oldu. Hatta muadillerinin de gerisinde diyebilirim. Sırf kamera bazlı bakanlar için alternatif olmaktan çıkıyor fiyatı da böyle iken.
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ogzhnakcy90 2 yıl 2runn
piki ^^
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CRoSSBoNeSS 2 yıl
Mate 9'u almayı çok isterdim de, tik oluştu sanırım sanal tuşu olan telefonları kullanamıyorum, aşırı itici geliyor. Huawei'nin arayüzü çok güzel görünüyor videolardan falan. E teknik özellikler de malum zaten konuşmaya bile gerek yok. Umarım günün birinde şu sanal tuşlardan vazgeçerler ve Mate 9'un Porsche Desing modelinde olduğu gibi ön tarafa parmak izi ve harici tuşlar koyma işini tüm telefonlarına yayarlar. İşte o zaman bir müşterileri daha hazır diyebilirim :)
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Crazy Goat 2 yıl CRoSSBoNeSS
5 aydir p8 kullaniyorum ilk andorid telefonum ve deneyim olarak cok memwnunu,cok sade,karisik bir yeri yok,diger ureticiler gibi reklam uygulamalari yok icinde gayet memnunum
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coke019 2 yıl
Ah birde su sar değeri dusuk olsaydi
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nightsoldier 2 yıl coke019
çift anten teknolojisi kullanıldığı için yüksek gibi duruyor. "gibi duruyor" diyorum çünkü 2. anten, ancak şebeke çekim gücü aşırı zayıfladığında devreye giriyor ve çekim kuvveti normale döndüğünde devreden çıkıyor. Yani bu 1.43lük değer, cihazın iki anteninin birden çalıştığı zamanlarda çıkacağı max. değer. Bu değeri ancak kırsal alanlarda alırsınız, şehirde iki antenin birden devrede olması olasılığı oldukça düşüktür diye düşünüyorum
teknohaber.tc/...
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kadirirdem 2 yıl
Helal Olsun, Buradan LG ,SONY VE HTC ders çıkartsın.
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nightsoldier 2 yıl kadirirdem
Lg g2den sonra fiyasko uzerine fiyasko yasadi. G3te kasa catlamasi, bootlop ve hayalet ekran sorunu, g4te bootlop sorunu g5te de benzer sorunlar ve v20de de bootlop sorunu olduguna dair yorumlar ve videolar var.

Htc cop donanima dunyanin parasini istiyor, utanmadan...

Sony desen,kamerayi bir turlu duzeltemedi ve xaultra modelinde meydana gelen sebeke sorunu...

Bu markalar artik adam olmaz, o ytuzden xiaomi,huawei,zte gibi cinli firmalarin onu acik. Adamlar kaliteyi ucuza vermeyi basarmaya basladi. Huawei ayri tabi, islemcisini kendi tasarlayan ender firmalardan. Fiyati da ona gore yuksek. Zira arge calismasi var, malzeme kalitesi var,işçilik var...
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Glorfindel1907 2 yıl
Bu şekilde giderse önümüzdeki yıllarda samsungu zirveden edecek sanırım.
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ogzhnakcy90 2 yıl
bu başarıyı p9'a borçlu. gerçekten de çok iyi iş çıkardılar belki şimdiye dek memnuniyet oranı en fazla en çok beğenilen telefon oldu. yani p9, mate 8, mate 9 gibi telefonlarını bir kez kullanıp da bir daha başka markaya bulaşacağına sanmıyorum pek insanların. bundan sonra kemikleşmiş kitlesi oluşur artık yavaş yavaş. apple ve samsung tabusunu yıkma potansiyeli olan tek marka olarak görüyorum çünkü cihazları gerçekten aşırı kaliteli. malzeme olsun, yazılım, stabilite, sorunsuzluk, tasarım, herşey çok iyi.
kendi ürettiği Kirin işlemcisi de oldukça güçlü fakat grafik birimini biraz daha yükseltmeleri lazım.
kısaca geleceğin (hemde oldukça yakın bir geleceğin) yükselen yıldızı bana göre.

yıllardır iPhone kullanmış ve ios'dan şaşmam diyen ben bile artık iphone'a karşı tüm iyi düşüncelerimi yitirip Android'e yeniden olumlu bakmaya başlamışsam Huawei hakkaten başarılı demektir
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Whippoorwill 2 yıl
Tasarım olarak her seviyede güzel cihazları var. Performans konusunda rakipleri ile benzer veya daha iyi çözümlerde ortaya koymaya başladılar. Bu satışlar gayet iyi.
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konyaturk42 2 yıl
500 milyon satsa ne fark eder. 2015 yilinda amiral gemi olarak tabir edilen telefonu mate s hala kutusundan cikan android 5.1 le calisiyor. Adamlar avrupara 6.0 verdi bizde yok. Tr ofisini ariyorum suan planlanan guncelleme yok diyor. Bu kadar reziller iste.
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-Sniper- 2 yıl
Huawei Mate 9 ile çektiğim şu kedi burda dursun, taht hak ediyo Huawei

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tom_bombadil 2 yıl -Sniper-
-Sniper-
Huawei Mate 9 ile çektiğim şu kedi burda dursun, taht hak ediyo Huawei

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Hocam öncelikle hayırlı olsun mate 8 kullanmaktaydım önceki cihazımda Huawei g7 idi kesinlikle bana göre diyeyim çok şık kullanımı rahat kasmayan ara yüz tabiri caiz ise bitmeyen batarya kamera çok iyi olmasa da bana yetecek kadar iyi daha ne olsun bir sonraki cihazımda kesinlikle Huawei olacaktır başka markaya cihaza para vereceğimi sanmıyorum
Konu ile alakası yok ama resim çektiğiniz yer çorlulu ali paşa mı mekan dikkatimi çekti de
Tekrar hayırlı olsun cihazınız iyi günlerde kullanın
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