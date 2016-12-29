Huawei 140 milyon akıllı telefon sattı

Bu yılın en çok dikkat çeken akıllı telefon üreticisi şüphesiz Huawei oldu. P9 ve Mate 9 gibi iddialı akıllı telefonların yanında Leica ile uzun soluklu işbirliği, firmanın çıtayı yukarı çekmek istediğini gösteriyor. Bu yıl akıllı telefon satışlarında da firma çok başarılı.

Her Yıl Kendisini Geliştiriyor

Yapılan açıklamaya göre Huawei bu yıl toplam 140 milyon akıllı telefon satışına ulaştı. Firma daha önce 120 milyon hedefi koymuş ancak özellikle Huawei P9 modelinin performansı sonrasında tahminlerini 140 milyona çekmişti.

Huawei’nin başarısındaki en büyük pay P9 modeline ait. Leica ile işbirliği içerisinde geliştirilen Huawei P9, tanıtıldığı dönemde büyük ilgi gördü. Özellikle fotoğrafçılıktan hoşlananların çok beğendiği Huawei P9 toplamda 10 milyon satış rakamına ulaştı. Firma kullanım ömrü sonuna kadar modelin 12 milyona ulaşmasını bekliyor.

Huawei P9 yanında Honor 8 serisi de bu yıl iyi işler yaptı. Toplamda 5 milyon satış rakamını geride bıraktığı tahmin edilen Honor 8 serisinden sonra Honor 6X, Honor 5X, Enjoy gibi modeller de bu yıl ilgi gördü.

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Her yıl kendisini geliştiren Huawei için bir sonraki yıl elbette büyük baskılar oluşturuyor. Geçen yıl 108 milyon telefon satan firmanın bu yıl ne yapacağı çok merak ediliyordu. Huawei beklentileri boşa çıkarmadı ve yüzde 30 civarında artış yakaladı. Bakalım 2017 yılı firmaya neler getirecek.