    Phil Spencer Xbox oyuncularını kızdırdı: Game Pass kâr eden bir bölüm

    Microsoft Gaming patronu Phil Spencer’ın Xbox Game Pass platformunun önemli gelirler elde ettiğini açıklamasının ardından oyun severler tepkilerini dile getirdi. 

    Xbox Game Pass Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Xbox Game Pass abonelik fiyatlarında yüzde 50’ye varan oranlarda zam yapılması oyun dünyasını kızdırdı. Oyun severler 75 milyar dolarlık Activision Blizzard ve 7.5 milyar dolarlık Bethesda satın alımlarının acısının oyunculardan çıkarıldığını düşünürken Phil Spencer ilginç bir açıklama yaptı. 

    Xbox Game Pass kâr ediyorsa zam neden var?

    Henüz zam haberi açıklanmadan bir iki gün önce bir panelde konuşan Phil Spencer, Xbox Game Pass bölümünün 5 milyar dolar gelire ulaştığını ve oyun geliştiricilerine önemli bir destek sağladığını kaydetti.

    Ne var ki bu açıklama oyun severleri kızdırdı. Sayısız kullanıcı böylesine gelir elde eden bir bölümün nasıl olur da yüzde 50 zam yapmaya ihtiyacı olur sorusunun cevabını arıyor. Uzmanlar ise Game Pass abonelerine sunulan Activison ve Bethesda yapımlarının Microsoft’un beklediği kadar abone getirmediğini ve sonrasında fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. 
     

