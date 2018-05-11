Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10'u yavaşlatan antivirüs yazılımları açıklandı

Test şirketi AV-Comparatives, Windows 10 işletim sistemi üzerinde çeşitli antivirüs yazılımlarını test ederek, bir performans tablosu yayınladı. Listenin son sırasında Windows Defender yer alıyor.
1 yıl
23,1b
1
92
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bağımsız test şirketi AV-Comparatives tarafından yürütülen bir araştırma, Windows 10'un sistem performansı üzerinde en büyük etkiye sahip antivirüs yazılımlarını belirledi. Performans testleri Intel Core i3 işlemci, 4GB RAM ve Windows 10 Fall Creators Update yüklü bir Lenovo G50 üzerinde gerçekleştirildi.

Sistem kaynaklarını en fazla tüketen Windows Defender

Sırasıyla dosya koypalama, arşivleme, arşivden kaldırma, uygulama yükleme ve kaldırma, programları başlatma, dosya indirme ve web sitelerini tarama gibi işlemlerin yapıldığı testin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Karşılaştırmanın en beklenmedik performansının gösteren Windows Defender son sırada yer alırken, en az sistem kaynağı tüketen antivirüs yazılımının ise K7 olduğu açıklandı.
Antivirüs yazılımlarının büyük çoğunluğunun, web sitelerinde gezinirken, dosyaları kopyalarken ve yeni bir uygulama başlatırken zorlandıkları belirten AV-Comparatives, bu testlerin düşük konfigürasyonlu bir bilgisayarda yapıldığını ve daha iyi donanıma sahip bilgisayarlarda yazılımların sistem üzerinde etkisinin daha düşük olacağını açıkladı. AV-Comparatives'in yayınladığı test sonuçları ise şu şekilde:

https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2018/05/avc_per_201804_en.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 1 yıl en beğenilen
İhtiyacınız olan tek şey güvenlik duvarı ve anti-malware programı. Haftalık ya da aylık tarama yaparak hem sisteminizin sağlıklı olmasını hem de güvenli olmasını sağlayabilirsiniz. Sizi sizden başka kimse koruyamaz. "Evliyim, azgınım, kocam gitti gelsene" yazan o yanıp sönen bennerlara tıklamayın. Yalan onlar hep.
İhtiyacınız olan tek şey güvenlik duvarı ve anti-malware programı. Haftalık ya da aylık tarama yaparak hem sisteminizin sağlıklı olmasını hem de güvenli olmasın...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +85
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neronidas 1 yıl
Antivirus lobisinin program satmak için yaptırdığı test!
2 Yanıt Yanıtla +60
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ömerayhan 1 yıl
Antivirüs pc den anlamayanlar içindir. Bilmediğin e postaları açma, abuk sabuk sitelere girme bu kadar basit.
Çok kullanasın varsa işletim sisteminde yerleşik olarak gelen defender'ı kullan. Bu test de bir şey ifade etmiyor bence. Bir os da yerleşik gelen uygulama neredeyse her zaman en verimli çalışandır.
Antivirüs pc den anlamayanlar içindir. Bilmediğin e postaları açma, abuk sabuk sitelere girme bu kadar basit.Çok kullanasın varsa işletim sisteminde yerle...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Nikmartina 1 hf. yeni yorumcu
Thanks for shring your views. It resolve my issue.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vozer 11 ay
Antivirüse hiç gerek yok yavaşlaması için, bence windows 10 kendi başına kağnı zaten. İ5 işlemcili 6 gb ramlı ortalama bir laptopta resmen sıkılıyorum açılmasını beklerken. O yüzden güncellemeler hariç kapatmaz oldum. Aylardır sadece hazırda beklet yapıyorum.
Arkadaş bir güncelleme bile gereksiz saçma sapan beklemelerle yarım saati buluyor, hele büyük güncellemeler 1 saati aşıyor. Çekilecek dert değil.
Bence windows 10 mekanik diskler için uygun değil. 8 hiç kullanmadım ama daha düşük donanımlı bir laptop ile windows 7 çok daha akıcı.
Programların açılması, oyunların oynanmasında sorun yaşamıyorum ama dediğim gibi ilk açılış ve güncellemeler beni çileden çıkartıyor. Aynı uygulamaları kullandığım halde windows 7'ye göre sistemin tamamen kendine gelmesi ortalama 3 kat yavaş yeniden başlat dediğimde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hopeyoung 8 ay vozer
Bana biraz önyargılı bir tutumunuz olduğunu düşündürdü yorumunuz. Win7 win10 arasında herhangi bir fark yok zira. Fakat bilgisayarınızı her seferinde kapatıp açmanızı öneririm. Birkaç seferden sonra hızlandığını göreceksiniz. Yapılan her güncellemeyi takiben yavaşlama söz konusu olacaktır elbet ama düzelecektir. Ek olarak: Artık güncellemelerin boyutları da ciddi bir artış gösteriyor. Dolayısıyla yüklenmesi elbette daha yavaş olacaktır. Win8 ve win8.1 de bu bakımdan uzun zamanları harcatmıştı zamanında. Ama zamanınız gerçek anlamda kıymetli ise sdd tedarik etmenizi öneririm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creator-WindowsTutkusu 11 ay
Windows eskiden beri hep .exe programlarını DOS'da bile kullanıyor yani .exe programları gittikçe Visual Basic gibi programlarla kolay yapılabiliyor fakat .exe nin bazıları bir virüs olarak biliniyor o ise bilinmiyor.
Antivirüs çok gerekli bir şey o yüzden önemsiz saymayın bence.
Linux ve MacOS'un Windows'dan kat kat özgür olduğunu söyleyebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 11 ay
Çoğu uygulama sistemi yavaşlatıyor zaten, eğer güvenlik konusunda pek bilginiz yoksa antivirüs şart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vista2000 11 ay
Uzun zamandır Windows 10 için ekstra bir virüs programı kurmadım. Ekstra programa pek ihtiyaç duymuyorum ama Defender için sonucun böyle çıkması şaşırttı beni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaxKitten 11 ay
Hocam diğer antivirüs programlarını pek kullanmadığım için bilmiyorum fakat Eset'te var bu özellik. ESET'in üç versiyonu var: NOD32, Internet Security, Smart Security. Bu üç versiyondan NOD32 hariç diğer iki modelde oyun modu olduğunu kesin olarak biliyorum. NOD32'den emin değilim. Bu oyun modu elle de aktif/pasif hale getirilebiliyor veya tam ekran uygulama/oyun açıldığı vakit kendisi otomatik olarak tam ekrandan çıkıncaya kadar açık kalıyor. Oyun modu açık iken antivirüs güncelleme yapmıyor ve bildirim göstermiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gaikokujin 11 ay WaxKitten
Teşekkürler hocam avastta da oyun modu varmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gaikokujin 11 ay
Oyundayken güncelleme yapmayacak bir şey önerebilir misiniz AVG kullanıyorum elle güncellemeyi seçmeme rağmen kendi kendine güncelliyor hep de oyuna denk geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babasininoglu 11 ay
Programı devre dışı bırak oyuna girerken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avatar 1 yıl
norton internet security kullanıyorum lisanslı... hiç uyarı almadım norton yada windows10dan. ilginç .....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.CEMİL 1 yıl
defender aynı zamanda başka antivirüs kullanmaya kalktığınızda dahi sorunlar çıkartabiliyor
özellikle norton kullanımında çok problemler gördüm ,adamlar sorunu çözmek için verdikleri güncellemeler dahi sorun çıkarttı
hele ki defenderi komple kapatırsanız sürekli uyarı veriyor ,gevenlik bölümüne girmeye çalıştığınızda ,sanki hiç korumanız yok gibi insanı korkutuyor
her büyük windows güncellemesinden sonra sorun yaşıyorum ,neyse ki artık sorun çözmeyi öğrendim ,bir sonra ki güncellemeye hazır gibiyim ,tabi yine bir cinslik çıkartmazsa :)
bazıları defenderi övmüş ama bence varlığı ile yokluğu arasında pek fark yok (hiç yoktan iyidir ama çok yetersiz)
keşke defenderi komple silme durumunu getirseler yada isteyenler siteye girip ,indirip kurma seçeneği verseler çok daha iyi olurdu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
warchief46 1 yıl C.CEMİL
Ne gibi bir sorun yaşadınız? Ben de Norton kullanıyorum , defenderı kapattığım halde bir problem olmadı bu zamana kadar. Windows 10 yüklü.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haluk Ermiş 1 yıl
ben de bilgisayara çok fazla usb ve harici disk bağladığım için mecburen antivirüs kullanıyorum, bugüne kadar ücretsizler içinde en hafifi avast gibi geldi bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23137 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, test ve
8 etiket daha karşılaştırma antivirüs av-comparatives İşletim Sistemleri Yazılım Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google Duplex yapay zekâ olduğunu karşıdakine mutlaka bildirecek 1 yıl Qualcomm ve Google sıfırdan bir Wear OS yongası tasarlıyor 1 yıl Android Netflix için ön izleme özelliği ekleniyor 1 yıl DJI Phantom 4 Pro V2.0 duyuruldu 1 yıl Renault ve Nissan, Çin'in lider batarya üreticisinden destek alacak 1 yıl Facebook, kendi kripto parasını çıkartabilir 1 yıl Güney Kore’nin en büyük borsasına dolandırıcılık baskını 1 yıl Bir dönemin popüler Neo Geo oyun kabini masanıza geliyor 1 yıl Turkcell’den Diyarbakır’a 450 milyon TL’lik katkı 1 yıl OnePlus 6'nın kamerası iPhone X, Galaxy S9 ve Pixel 2'den iyi mi olacak? 1 yıl Bol ödüllü sevilen oyun Monument Valley kısa süreliğine ücretsiz! 1 yıl Boston Dynamics'in robot köpeği "SpotMini" satışa çıkıyor 1 yıl Nvidia: Kripto para madencilerine üç ayda 289 milyon dolarlık ekran kartı sattık 1 yıl 2si1 | Nvidia yolun sonuna geldi 1 yıl Tesla Model 3'teki anahtarsız giriş özelliği Model S ve Model X'e de geliyor 1 yıl ASRock Mini ITX Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac anakart satışa çıkıyor 1 yıl Facebook güvenilir haber kaynağı testlerine Avrupa’da devam ediyor 1 yıl Porsche Design ekibinden Huawei’ye çentik için özel talep 1 yıl Google'dan çentik modasına destek: Android P'de saat sola taşındı 1 yıl İşte karşınızda Moto Z3 Play 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Windows 10'u yavaşlatan antivirüs yazılımları açıklandı Sonraki Çin, Blockchain standartları çıkartacak 1 yıl Spotify, nefret dolu içerikler ve davranışlara karşı politikasını duyurdu 1 yıl iPhone SE 2 kılıfıyla birlikte görüntülendi 1 yıl Snapchat inadından vazgeçerek kullanıcıların eleştirdiği arayüzü değiştirdi 1 yıl Ford Fiesta Active, crossover esintileriyle Avrupa'da satışta 1 yıl Kosta Rika, fosil yakıtları tamamen yasaklayacak "Dünyada bir ilk" 1 yıl Huawei, cep telefonlarına Bitcoin cüzdanı ekliyor 1 yıl Microsoft, iMessage'ı Windows platformuna getirmek istiyor 1 yıl İşte ASUS'un ROG oyuncu telefonuna dair ilk bilgiler! 1 yıl Apple, Goldman Sachs işbirliğiyle kredi kartı çıkarıyor 1 yıl Volvo, elektrikli çöp kamyonunu tanıttı 1 yıl Microsoft Store'da oyun hediye etme devri başladı 1 yıl Elon Musk'ın ilk "trafikten kaçış tüneli" testlere başlıyor 1 yıl Ethereum'da çatallanma | Kripto Para Günlüğü 1 yıl YouTube, iPhone X için HDR video desteğini kullanıma sundu 1 yıl Lenovo Z5'in resmi olarak paylaşılan "çentiksiz" taslak çizimi heyecan yarattı 1 yıl Kavisli ZTE Nubia Z18 sızdırıldı 1 yıl AMD Ryzen 7 2700X ve X470 anakart inceleme 1 yıl Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas, açık havada egzersiz yapmaya çıktı 1 yıl Uber, sürücüsüz araç testlerine devam etmek istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim