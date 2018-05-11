Windows 10'u yavaşlatan antivirüs yazılımları açıklandı

Bağımsız test şirketi AV-Comparatives tarafından yürütülen bir araştırma, Windows 10'un sistem performansı üzerinde en büyük etkiye sahip antivirüs yazılımlarını belirledi. Performans testleri Intel Core i3 işlemci, 4GB RAM ve Windows 10 Fall Creators Update yüklü bir Lenovo G50 üzerinde gerçekleştirildi.

Sistem kaynaklarını en fazla tüketen Windows Defender

Sırasıyla dosya koypalama, arşivleme, arşivden kaldırma, uygulama yükleme ve kaldırma, programları başlatma, dosya indirme ve web sitelerini tarama gibi işlemlerin yapıldığı testin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Karşılaştırmanın en beklenmedik performansının gösteren Windows Defender son sırada yer alırken, en az sistem kaynağı tüketen antivirüs yazılımının ise K7 olduğu açıklandı.

Antivirüs yazılımlarının büyük çoğunluğunun, web sitelerinde gezinirken, dosyaları kopyalarken ve yeni bir uygulama başlatırken zorlandıkları belirten AV-Comparatives, bu testlerin düşük konfigürasyonlu bir bilgisayarda yapıldığını ve daha iyi donanıma sahip bilgisayarlarda yazılımların sistem üzerinde etkisinin daha düşük olacağını açıkladı. AV-Comparatives'in yayınladığı test sonuçları ise şu şekilde:

https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2018/05/avc_per_201804_en.pdf