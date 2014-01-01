Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8 PC ve tabletler için Cold Alley uçak simülasyonu indirmeye sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,3b
1
1
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 8 PC ve tabletler için Cold Alley uçak simülasyonu indirmeye sunuldu
Microsoft'un Windows 8 ve RT cihazları için konsol kalitesinde oyun sözü vermesinin ardından Cold Alley uçak simülasyonu indirmeye sunuldu.

Hikaye odaklı bir oynanış sunan Cold Alley; it dalaşı, kurtuluş modu, serbest mod, takım olarak ölümcül savaş, bayrak kapma ve üs savunma şeklinde modlara sahip geniş bir tekli oyuncu modu sunuyor.

Microsoft sonraki güncellemelerde daha fazla oyun modu ekleyeceğini belirtiyor. Oyunun tablet üzerindeki grafiklerinin ve özel efektlerinin tatmin edici olduğu belirtiliyor. Oyunda uçakları manuel veya otomatik pilot üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Oyun 934MB boyutunda ve 12TL fiyat etiketine sahip.


Windows 8 PC ve tabletler için Cold Alley uçak simülasyonu indirmeye sunuldu


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
infinite 5 yıl
Süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim