Windows 8 PC ve tabletler için Cold Alley uçak simülasyonu indirmeye sunuldu

Microsoft'un Windows 8 ve RT cihazları için konsol kalitesinde oyun sözü vermesinin ardından Cold Alley uçak simülasyonu indirmeye sunuldu.





Hikaye odaklı bir oynanış sunan Cold Alley; it dalaşı, kurtuluş modu, serbest mod, takım olarak ölümcül savaş, bayrak kapma ve üs savunma şeklinde modlara sahip geniş bir tekli oyuncu modu sunuyor.





Microsoft sonraki güncellemelerde daha fazla oyun modu ekleyeceğini belirtiyor. Oyunun tablet üzerindeki grafiklerinin ve özel efektlerinin tatmin edici olduğu belirtiliyor. Oyunda uçakları manuel veya otomatik pilot üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Oyun 934MB boyutunda ve 12TL fiyat etiketine sahip.











