Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC oyuncularının merakla beklediği Steam kış indirimleri başladı. Steam oyun indirimleri 20 Aralık - 2 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde birçok popüler bilgisayar oyunu değişen oranlarda indirimli fiyatlarla sunulacak. İşte Steam kış indirimleri kapsamında satın alabileceğiniz birkaç popüler oyun:

Steam "Kış İndirimleri" başladı

Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 2 Ocak TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, Grand Theft Auto V: Premium Edition 39,98 dolar yerine 14,98 dolar, Diablo IV 49.99 dolar yerine 29.99 dolar, Mount & Blade II: Bannerlord 19.99 dolar yerine 9.99 dolar, Cyberpunk 2077 ise 44,99 dolar yerine 20,24 dolar fiyatla satın alınabiliyor.

Teknoloji meraklısı sevdikleriniz için indirimli hediye önerileri 1 gün önce eklendi

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Hogwarts Legacy, STAR WARS Jedi: Survivor, Resident Evil Village, Mount & Blade 2: Bannerlord ve EA SPORTS FC 25 gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam Kış İndirimleri'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Steam "Kış İndirimleri" başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar