Steam "Kış İndirimleri" başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar

Steam "Kış İndirimleri" başladı
Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 2 Ocak TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, Grand Theft Auto V: Premium Edition 39,98 dolar yerine 14,98 dolar, Diablo IV 49.99 dolar yerine 29.99 dolar, Mount & Blade II: Bannerlord 19.99 dolar yerine 9.99 dolar, Cyberpunk 2077 ise 44,99 dolar yerine 20,24 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Hogwarts Legacy, STAR WARS Jedi: Survivor, Resident Evil Village, Mount & Blade 2: Bannerlord ve EA SPORTS FC 25 gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam Kış İndirimleri'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Hogwarts Legacy
|59.99 Dolar
|14.99 Dolar (527 TL)
|-%75
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99 Dolar
|17.49 Dolar (615 TL)
|-%75
|Red Dead Redemption 2
|59.99 Dolar
|19.79 Dolar (696 TL)
|-%67
|Assetto Corsa
|10.49 Dolar
|2.62 Dolar (91 TL)
|-%75
|Disco Elysium - The Final Cut
|18.99 Dolar
|4.74 Dolar (166 TL)
|-%75
|Elden Ring
|39.99 Dolar
|23.99 Dolar (842 TL)
|-%40
|Alan Wake
|14.99 Dolar
|4.49 Dolar (157TL)
|-%70
|Batman™: Arkham Knight
|19.99 Dolar
|3.99 Dolar (140TL)
|-%80
|Tekken 8
|44.99 Dolar
|22.49 Dolar (791 TL)
|-%50
|Resident Evil Village
|29.99 Dolar
|9.99 Dolar (351 TL)
|-%60
|Sid Meier’s Civilization® VI
|59.99 Dolar
|2.99 Dolar (104 TL)
|-%95
|Middle-earth™: Shadow of War
|49.99 Dolar
|5.99 Dolar (210 TL)
|-%90
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|59.99 Dolar
|18.49 Dolar (636TL)
|-%63
|Frostpunk
|14.99 Dolar
|2.24 Dolar (78 TL)
|-%85
|Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle
|18.99 Dolar
|7.49 Dolar (262TL)
|-%50
|Fallout Franchise Bundle
|111 Dolar
|50.69 Dolar (1.771 TL)
|-%55
|Fallout
|11.99 Dolar
|4.79 Dolar (168 TL)
|-%60
|44,99 Dolar
|20.24 Dolar (710 TL)
|-%55
|Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle
|67.48 Dolar
|35.17 Dolar (1.229 TL)
|-%48
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|19.99 Dolar
|9.99 Dolar (351 TL)
|-%50
|EA SPORTS FC 25
|69.99 Dolar
|27.99 Dolar (982 TL)
|-%60
|14.99 Dolar
|5.24 Dolar (184 TL)
|-%65
|22.49 Dolar
|5.93 Dolar (207 TL)
|-%67
|24.99 Dolar
|6.24 Dolar (219TL)
|-%75
|42.33 Dolar
|9.00 Dolar (316 TL)
|-%79
|22.49 Dolar
|4.49 Dolar (157 TL)
|-%80
|6.59 Dolar
|2.24 Dolar (78 TL)
|-%66
|29.99 Dolar
|1.49 Dolar (52TL)
|-%95
|10.49 Dolar
|1.04 Dolar (36TL)
|-%90
|14.99 Dolar
|7.49 Dolar (262 TL)
|-%50
|The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)
|37.99 Dolar
|7.59 dolar (266 TL)
|-%50
|Baldur’s Gate 3
|34.99 Dolar
|27.99 dolar (982 TL)
|-%20
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Güzel olmuş...