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    Steam "Kış İndirimleri" başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar

    Steam kış indirimleri ne zaman başlayacak merakla bekleniyordu. Oyuncuların beklediği gün geldi; 19 Aralık - 2 Ocak arasında popüler PC oyunları indirimli fiyatlarla satın alınabilecek.
    Steam 'Kış İndirimleri' başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar Tam Boyutta Gör
    PC oyuncularının merakla beklediği Steam kış indirimleri başladı. Steam oyun indirimleri 20 Aralık - 2 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde birçok popüler bilgisayar oyunu değişen oranlarda indirimli fiyatlarla sunulacak. İşte Steam kış indirimleri kapsamında satın alabileceğiniz birkaç popüler oyun:

    Steam "Kış İndirimleri" başladı

    Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 2 Ocak TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, Grand Theft Auto V: Premium Edition 39,98 dolar yerine 14,98 dolar, Diablo IV 49.99 dolar yerine 29.99 dolar, Mount & Blade II: Bannerlord 19.99 dolar yerine 9.99 dolar, Cyberpunk 2077 ise 44,99 dolar yerine 20,24 dolar fiyatla satın alınabiliyor. 

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Hogwarts Legacy, STAR WARS Jedi: Survivor, Resident Evil Village, Mount & Blade 2: Bannerlord ve EA SPORTS FC 25 gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam Kış İndirimleri'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

    Steam Yaz indirimleri
    Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Hogwarts Legacy 59.99 Dolar 14.99 Dolar (527 TL) -%75
    STAR WARS Jedi: Survivor 69.99 Dolar 17.49 Dolar (615 TL) -%75
    Red Dead Redemption 2 59.99 Dolar 19.79 Dolar (696 TL) -%67
    Assetto Corsa 10.49 Dolar 2.62 Dolar (91 TL) -%75
    Disco Elysium - The Final Cut 18.99 Dolar 4.74 Dolar (166 TL) -%75
    Elden Ring 39.99 Dolar 23.99 Dolar (842 TL) -%40
    Alan Wake 14.99 Dolar 4.49 Dolar (157TL) -%70
    Batman™: Arkham Knight 19.99 Dolar 3.99 Dolar (140TL) -%80
    Tekken 8 44.99 Dolar 22.49 Dolar (791 TL) -%50
    Resident Evil Village 29.99 Dolar 9.99 Dolar (351 TL) -%60
    Sid Meier’s Civilization® VI 59.99 Dolar 2.99 Dolar (104 TL) -%95
    Middle-earth™: Shadow of War 49.99 Dolar 5.99 Dolar (210 TL) -%90
    Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition 59.99 Dolar 18.49 Dolar (636TL) -%63
    Frostpunk 14.99 Dolar 2.24 Dolar (78 TL) -%85
    Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle 18.99 Dolar 7.49 Dolar (262TL) -%50
    Fallout Franchise Bundle 111 Dolar 50.69 Dolar (1.771 TL) -%55
    Fallout 11.99 Dolar 4.79 Dolar (168 TL) -%60

    Cyberpunk 2077

    		 44,99 Dolar 20.24 Dolar (710 TL) -%55
    Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle 67.48 Dolar 35.17 Dolar (1.229 TL) -%48
    Mount & Blade 2: Bannerlord 19.99 Dolar 9.99 Dolar (351 TL) -%50
    EA SPORTS FC 25 69.99 Dolar 27.99 Dolar (982 TL) -%60

    Dead by Daylight

    		 14.99 Dolar 5.24 Dolar (184 TL) -%65

    Devil May Cry 5

    		 22.49 Dolar 5.93 Dolar (207 TL) -%67

    Resident Evil 2

    		 24.99 Dolar 6.24 Dolar (219TL) -%75

    Little Nightmares I & II

    		 42.33 Dolar 9.00 Dolar (316 TL) -%79

    Dead Rising 3

    		 22.49 Dolar 4.49 Dolar (157 TL) -%80

    Don't Starve Together

    		 6.59 Dolar 2.24 Dolar (78 TL) -%66

    Killing Floor 2

    		 29.99 Dolar 1.49 Dolar (52TL) -%95

    The Forest

    		 10.49 Dolar 1.04 Dolar (36TL) -%90

    Sons Of The Forest

    		 14.99 Dolar 7.49 Dolar (262 TL) -%50
    The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) 37.99 Dolar 7.59 dolar (266 TL) -%50
    Baldur’s Gate 3 34.99 Dolar 27.99 dolar (982 TL) -%20
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    donanimhabercom Instagram

    Çinli Chery'den 13.700 dolarlık elektrikli SUV

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    Kayrabey 2 gün önce

    Güzel olmuş...

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