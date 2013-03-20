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Windows 8 için Skitch, 2.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 için Skitch, 2.0 sürümüne güncellendi

Popüler not alma uygulaması Evernote tarafından geliştirilen ve resim veya çizimlere dayalı not alma sistemi sunan Skitch uygulaması, Windows 8 için 2.0 sürümüne güncellendi.

Yeni güncelleme ile uygulama daha anlaşılır ve basit ve düzene kavuşurken, paylaşım yetenekleri de artırıldı. 

Yeni menü düzeninde Yakalama manüsü ekranın ortasında konumlanırken, menünün solunda Geri Alma/Yeniden Yapma butonları bulunuyor. 

Evernote hesabınız varsa email, LinkedIn, Twitter ve Facebook üzerinden doğrudan resimlerinizin linklerini paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca güncelleme, not alma konusunda performansı artıracak iyileştirmeler içeriyor.

Skitch 2.0 şimdilik sadece Evernote sitesinden indirilebilirken, önümüzdeki günlerde Windows mağazasında yerini alacak.


http://blog.evernote.com/blog/2013/03/19/skitch-for-windows-desktop-gets-a-major-ui-update-and-streamlined-sharing/ Yorum Yaz
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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