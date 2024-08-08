Apple, Haritalar uygulamasını Android'e getirmeyi düşünüyor

Tam Boyutta Gör Apple, kalıpları kırmaya ve navigasyon uygulaması Apple Haritalar'ı Google'ın Android işletim sistemine getirmeye hazır görünüyor. Bu hamle doğrulanırsa şimdiye kadar hizmetlerini kendi cihazlarına özel tutan Apple'ın stratejisinde büyük bir değişim olacak.

Android için Apple Haritalar uygulaması gelebilir

Apple Haritalar'ın Android'de kullanıma sunulması, Cupertino merkezli şirketin dünya çapında yaklaşık 3,9 milyar kullanıcı tabanına sahip, mobil navigasyonun tartışmasız devi Google Maps ile doğrudan rekabet etmesini sağlayacak.

Apple, son yıllarda navigasyon hizmetini iyileştirmek, yeni özellikler eklemek ve haritalarının doğruluğunu artırmak için çalışmalarını artırdı. Microsoft Edge ve Google Chrome gibi tarayıcılardan da erişilebilen Apple Haritalar'ın web beta sürümünün yakın zamanda piyasaya sürülmesi şirketin hizmet erişimini genişletme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Google Haritalar'a güncelleme: Bina girişlerini gösterebilecek 1 hf. önce eklendi

Google Maps, özellikler açısından hala önde olsa da Apple Haritalar kullanıcıları dönüşlerde yönlendirmek için gerçek dünya simgelerini kullanma gibi bazı özellikleriyle öne çıkıyor. Şirket ayrıca iOS 18 ile birlikte gelecek olan kaydedilmiş konumlar hakkında kişisel notlar, özel yürüyüş rotaları ve topografik haritalar gibi yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Bu arada son güncelleme ile Japonya'ya gerçek zamanlı ulaşım bilgileri ekledi ve metropol alanındaki 20 tren, otobüs ve tramvay hattı artık uygulama tarafından destekleniyor. Ulaşım bilgileri halihazırda dünyanın dört bir yanındaki diğer büyük şehirlerde de mevcut.

Tokyo'da gerçek zamanlı ulaşım bilgilerinin çıkışı yerel kullanıcılar için iyi bir haber olsa da, Appla Haritalar dünya çapında mevcut özellikler açısından Google Maps'in gerisinde kalıyor. Söz verilen ayrıntılı şehir deneyimi henüz uygulanmadı ve önümüzdeki ay çıkması beklenen iOS 18 güncellemesi kullanıcılar için önemli bir iyileştirme getirmeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.