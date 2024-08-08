Apple, Haritalar uygulamasını Android'e getirmeyi düşünüyor

Android için Apple Haritalar uygulaması gelebilir
Apple Haritalar'ın Android'de kullanıma sunulması, Cupertino merkezli şirketin dünya çapında yaklaşık 3,9 milyar kullanıcı tabanına sahip, mobil navigasyonun tartışmasız devi Google Maps ile doğrudan rekabet etmesini sağlayacak.
Apple, son yıllarda navigasyon hizmetini iyileştirmek, yeni özellikler eklemek ve haritalarının doğruluğunu artırmak için çalışmalarını artırdı. Microsoft Edge ve Google Chrome gibi tarayıcılardan da erişilebilen Apple Haritalar'ın web beta sürümünün yakın zamanda piyasaya sürülmesi şirketin hizmet erişimini genişletme konusundaki kararlılığını gösteriyor.
Google Maps, özellikler açısından hala önde olsa da Apple Haritalar kullanıcıları dönüşlerde yönlendirmek için gerçek dünya simgelerini kullanma gibi bazı özellikleriyle öne çıkıyor. Şirket ayrıca iOS 18 ile birlikte gelecek olan kaydedilmiş konumlar hakkında kişisel notlar, özel yürüyüş rotaları ve topografik haritalar gibi yeni özellikler eklemeye devam ediyor.
Bu arada son güncelleme ile Japonya'ya gerçek zamanlı ulaşım bilgileri ekledi ve metropol alanındaki 20 tren, otobüs ve tramvay hattı artık uygulama tarafından destekleniyor. Ulaşım bilgileri halihazırda dünyanın dört bir yanındaki diğer büyük şehirlerde de mevcut.
Tokyo'da gerçek zamanlı ulaşım bilgilerinin çıkışı yerel kullanıcılar için iyi bir haber olsa da, Appla Haritalar dünya çapında mevcut özellikler açısından Google Maps'in gerisinde kalıyor. Söz verilen ayrıntılı şehir deneyimi henüz uygulanmadı ve önümüzdeki ay çıkması beklenen iOS 18 güncellemesi kullanıcılar için önemli bir iyileştirme getirmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.