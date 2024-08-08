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    Apple, Haritalar uygulamasını Android'e getirmeyi düşünüyor

    Apple stratejik bir hamleyle navigasyon uygulaması Apple Haritalar'ı Android platformuna getirmeyi düşünüyor. Apple'ın hizmetlerinin yaygınlaştırılması stratejisinde önemli bir değişiklik olabilir.
    Apple, Haritalar uygulamasını Android'e getirmeyi düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Apple, kalıpları kırmaya ve navigasyon uygulaması Apple Haritalar'ı Google'ın Android işletim sistemine getirmeye hazır görünüyor. Bu hamle doğrulanırsa şimdiye kadar hizmetlerini kendi cihazlarına özel tutan Apple'ın stratejisinde büyük bir değişim olacak.

    Android için Apple Haritalar uygulaması gelebilir

    Apple Haritalar'ın Android'de kullanıma sunulması, Cupertino merkezli şirketin dünya çapında yaklaşık 3,9 milyar kullanıcı tabanına sahip, mobil navigasyonun tartışmasız devi Google Maps ile doğrudan rekabet etmesini sağlayacak.

    Apple, son yıllarda navigasyon hizmetini iyileştirmek, yeni özellikler eklemek ve haritalarının doğruluğunu artırmak için çalışmalarını artırdı. Microsoft Edge ve Google Chrome gibi tarayıcılardan da erişilebilen Apple Haritalar'ın web beta sürümünün yakın zamanda piyasaya sürülmesi şirketin hizmet erişimini genişletme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

    Google Maps, özellikler açısından hala önde olsa da Apple Haritalar kullanıcıları dönüşlerde yönlendirmek için gerçek dünya simgelerini kullanma gibi bazı özellikleriyle öne çıkıyor. Şirket ayrıca iOS 18 ile birlikte gelecek olan kaydedilmiş konumlar hakkında kişisel notlar, özel yürüyüş rotaları ve topografik haritalar gibi yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

    Bu arada son güncelleme ile Japonya'ya gerçek zamanlı ulaşım bilgileri ekledi ve metropol alanındaki 20 tren, otobüs ve tramvay hattı artık uygulama tarafından destekleniyor. Ulaşım bilgileri halihazırda dünyanın dört bir yanındaki diğer büyük şehirlerde de mevcut.

    Tokyo'da gerçek zamanlı ulaşım bilgilerinin çıkışı yerel kullanıcılar için iyi bir haber olsa da, Appla Haritalar dünya çapında mevcut özellikler açısından Google Maps'in gerisinde kalıyor. Söz verilen ayrıntılı şehir deneyimi henüz uygulanmadı ve önümüzdeki ay çıkması beklenen iOS 18 güncellemesi kullanıcılar için önemli bir iyileştirme getirmeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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