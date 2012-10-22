Windows 8 için Skype uygulaması duyuruldu

Resmi lansmanı 26 Ekim'de yapılacak Windows 8 işletim sistemi için Microsoft cephesinden önemli bir adım geldi ve Skype'ın yeni versiyonu tanıtıldı. Dünyanın en popüler video görüşme uygulaması olan Skype, sektörü yakından takip edenlerin bildiği üzere Microsoft tarafından hatırı sayılır bir meblağa karşılığında satın alınmıştı.

Windows 8'in yenilikçi metro arayüzü için özelleştirilen yeni sürüm için henüz herhangi bir indirme linki yayınlanmış değil. İşletim sistemi ile eş zamanlı olarak gelecek Skype'a kullanıcılar, uygulama mağazası Windows Store üzerinden ücretsiz olarak erişilebilecek. Tam ekran görüşmeye olanak tanıyan yeni sürüm aynı zamanda Windows 8'in dokunmatik özelliklerinden ve canlı kutu fonksiyonlarından faydalanırken, Push Notification hızlı bildirim özelliği ile gelen yeni çağrı ve mesajlar kullanıcıya anında bildiriliyor.

Skype'ın Windows 8 sürümü ayrıca People Hub yani kişi bilgilerinin olduğu merkez uygulamaya da entegre olarak çalışıyor bu sayede sistemdeki tüm iletişim bilgilerinden faydalanılabiliyor. Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar, sık görüştükleri kişileri ana ekrana taşıyabiliyorlar.