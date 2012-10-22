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Windows 8 için Skype uygulaması duyuruldu

6 yıl
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanı 26 Ekim'de yapılacak Windows 8 işletim sistemi için Microsoft cephesinden önemli bir adım geldi ve Skype'ın yeni versiyonu tanıtıldı. Dünyanın en popüler video görüşme uygulaması olan Skype, sektörü yakından takip edenlerin bildiği üzere Microsoft tarafından hatırı sayılır bir meblağa karşılığında satın alınmıştı.
Windows 8'in yenilikçi metro arayüzü için özelleştirilen yeni sürüm için henüz herhangi bir indirme linki yayınlanmış değil. İşletim sistemi ile eş zamanlı olarak gelecek Skype'a kullanıcılar, uygulama mağazası Windows Store üzerinden ücretsiz olarak erişilebilecek. Tam ekran görüşmeye olanak tanıyan yeni sürüm aynı zamanda Windows 8'in dokunmatik özelliklerinden ve canlı kutu fonksiyonlarından faydalanırken, Push Notification hızlı bildirim özelliği ile gelen yeni çağrı ve mesajlar kullanıcıya anında bildiriliyor.
Skype'ın Windows 8 sürümü ayrıca People Hub yani kişi bilgilerinin olduğu merkez uygulamaya da entegre olarak çalışıyor bu sayede sistemdeki tüm iletişim bilgilerinden faydalanılabiliyor. Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar, sık görüştükleri kişileri ana ekrana taşıyabiliyorlar.

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nurettinaz 6 yıl
Uygulama yeni win8 arayüzüne entegre edilmiş ve eski win sürümleri için olanıda güncellenmiş. Skype ı eski popülerliğini kazandırmaya çalışıyor microsoft umarım başarılıda olur.
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teramit 6 yıl
kendi işletim sistemine kendi programını da çıkarsın bi zahmet.
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Normsoner 6 yıl
kim ne derse desin wp8 :)
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sarjaleti 6 yıl
Skype kullanıyorum ama WLM tadını vermiyor. Güzelim WLM'yi bitirdiler.
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FERFEROS 6 yıl
Tasarım çok hoş olmuş. Kullanımı keyifli bir program olacaktır.
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Recharged 6 yıl
Tasarım olarak hoş gözüküyor.Windows 8 ile birlikte kullanımı dahada artacaktır diye düşünüyorum.
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aceleciburak 6 yıl
şuan Skype 5.11 beta yı kullanıyorum live messenger zaten ölmüştü en azından microsoftun msn hesaplarına erişimi skype a taşıması muhteşem oldu ...
tek panelde skype/facebook/msn listeme erişip iletişime geçebiliyorum 3 platformda da istediğim kişi ile ...
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E_Aydin35 6 yıl
Skype, Microsoft için bence tarihinde satın alımıyla en mantıkıca yapılmış atılımlarından biri.. :) Windows 8'in dokunmatik arayüzü ile baya iyi bir kullanım tadı sunucakdır.. :)
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BERAGORN 6 yıl
Tasarımı çok hoş beğenimi kazandı
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Imaginaerum 6 yıl
Önce bi Windows 7 için olanı optimize etsinler, işlemcinin anasını ağlatıyor resmen.
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