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Windows 8 için geliştirilen Bing Hava durumu uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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1
Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows 8 için geliştirilen Bing Hava durumu uygulaması güncellendi
Windows 8 üzerindeki yerleşik uygulamalarını güncellemeye devam eden Microsoft, Bing Hava Durumu uygulamasını da güncelledi.

Güncellemeyle birlikte uygulamanın hava durumu güncellemeleri Windows 8 kullanıcılarına kapsamlı bir şekilde sunulmaya başlanırken, kayak merkezleri ve güncel haritalara ait başlıklar uygulamaya eklendi. Bing Hava durumu uygulamasıyla birlikte sıcaklık, tahminleri ve uydu görüntülerini bir araya getiren Microsoft'un 31 farklı kayak merkezine ait bilgileri de güncellemeyle birlikte kullanıcılarıyla paylaşmaya başladığını da belirtelim. 

http://www.bing.com/blogs/site_blogs/b/search/archive/2013/04/28/meteorologists-rejoice-bing-weather-app-now-available.aspx Yorum Yaz
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