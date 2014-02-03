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Windows 8.1 ilk güncellemesi internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8.1 ilk güncellemesi internete sızdırıldı

Microsoft'un bahar döneminde yayınlaması beklenen ve Update 1 adını alan ilk güncellemesinin kurulum dosyası da internete sızdırıldı.

Daha önceki sızıntılarda başlangıç ekranında güç kapatma seçeneklerine ağırlık verilmesi, karoların sağ tıklama ile daha fazla özelleştirilebilmesi, modern Windows uygulamalarının kapatma ve küçültme butonlarına kavuşması, doğrudan masaüstüne başlatma şeklinde yenilikler olacağı belirtilmişti. 

Sızan yapıdan elde edildiği kadarıyla masaüstü modunda görev çubuğuna modern Windows uygulamalarının sabitlenmesi ve ayarlar menüsünde yeni kontrol paneli linki de bu yeniliklere ekleniyor. 

9600.16596.WINBLUES14_GDR_LEAN.140114-0237 yapı numarasına sahip olan güncelleme torrent ağlarından indirilebiliyor. 

http://microsoft-news.com/download-windows-8-1-update-1-build-leaked-on-the-web-includes-all-leaked-features/ Yorum Yaz
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kpln04 5 yıl
Windows demek masaüstü demek sağ tık yenile demek napak karoyu
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Pi 5 yıl
Windows 8.2 olacak deniyordu. Sanirim bu isimlendirmeden vazgectiler. Birde habire komple isletim sisteminimi indirip duracaz arkadas. Koysana sadece paket.
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Drakoid 5 yıl Pi
Ya baslat menusu istiyoruz baslat menusu! Bize ne hic kullanmadigimiz karolarin ozellestirebilmesinden?!! Simdi hic yenilige acik degilsinizciler gelmesin. Gecen haberde bile windows calisanlari 8'in yeni vista faciasi oldugunu soylemislerdi.
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