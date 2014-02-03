Windows 8.1 ilk güncellemesi internete sızdırıldı





Microsoft'un bahar döneminde yayınlaması beklenen ve Update 1 adını alan ilk güncellemesinin kurulum dosyası da internete sızdırıldı.





Daha önceki sızıntılarda başlangıç ekranında güç kapatma seçeneklerine ağırlık verilmesi, karoların sağ tıklama ile daha fazla özelleştirilebilmesi, modern Windows uygulamalarının kapatma ve küçültme butonlarına kavuşması, doğrudan masaüstüne başlatma şeklinde yenilikler olacağı belirtilmişti.





Sızan yapıdan elde edildiği kadarıyla masaüstü modunda görev çubuğuna modern Windows uygulamalarının sabitlenmesi ve ayarlar menüsünde yeni kontrol paneli linki de bu yeniliklere ekleniyor.





9600.16596.WINBLUES14_GDR_LEAN.140114-0237 yapı numarasına sahip olan güncelleme torrent ağlarından indirilebiliyor.

http://microsoft-news.com/download-windows-8-1-update-1-build-leaked-on-the-web-includes-all-leaked-features/