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Windows 8'in Oyunlar uygulaması, Xbox Live mesajlaşma desteği ile güncellendi

6 yıl
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Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows 8'in Oyunlar uygulaması, Xbox Live mesajlaşma desteği ile güncellendi
Microsoft, Windows 8'in Oyunlar uygulamasını güncelleyerek; arayüzde ufak tefek değişiklikler ve Xbox Live mesajlaşma desteğini kullanıcıların beğenisine sundu.
Söz konusu değişiklikler kapsamında kullanıcılar artık oyunlardaki başarılarını ve son yedi gün içinde oynadıkları oyunları görebilecekken; oyunla ilgili içeriklere erişimde güncelleme ile birlikte geliştirilmiş durumda. Xbox SmartGlass cephesinde yapılan değişiklikler ise, bağlantı ve kararlılık arttırma üzerine yoğunlaştı. Bu değişikliklerle birlikte SmartGlass kullanımı anında cihazın uyku moduna geçmesinin önü kesilirken; arayüze Xbox kılavuzu da eklendi. Güncellenmiş Oyunlar uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.theverge.com/2013/3/26/4150636/windows-8-games-app-update-xbox-live-messaging Yorum Yaz
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