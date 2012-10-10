Windows 8'in ilk televizyon reklamları sızdı

Haber Editörü
Microsoft'un birkaç hafta sonra resmen piyasaya süreceği yeni işletim sistemi Windows 8'e ait ilk televizyon reklamları ortaya çıktı. Yeni yazılımın yüklü olduğu tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda çeşitli fonksiyonların sergilendiği dört video, daha önce de Windows ve Xbox ile ilgili sızıntılar gerçekleştirmiş olan İsrail merkezli Techit.co.il sitesi tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
Büyük değişimleri beraberinde getiren Windows 8, ARM destekli RT sürümü ile tablet bilgisayar sektöründe önemli bir kilometre taşı görevi üstlenecek. Reklam filmlerinde oldukça akıcı bir şekilde çoklu görev özelliklerini tecrübe etme imkanı sağlayan yazılıma akıllı telefonlar için tasarlanan ve aynı çekirdek üzerine inşa edilmiş olan Apollo kod adlı Windows Phone 8 de eşlik edecek. Amerikan teknoloji devi için ehemmiyeti yüksek bu iki çözümün güç verdiği ilk ürünler Ekim sonu - Kasım başında tüketiciyle buluşacak.
Windows 8'in yeni kullanıcı arayüzü, farklı bilgisayar formlarındaki çalışma prensibi ve günlük kullanımıyla alakalı bilgilendirmelerde bulunan reklamları aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://goo.gl/m0lMB Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tüketmediği zaman gel, ozman konuşalım bunları.
windows 8'in ne kadar ram kullandığını bilmeden de sallamamak lazım değil mi??
store.donanimhaber.com/...
yorum yapmıyorum. resim anlatıyor, anlayana tabi ki.
1.si benim paylaştığım fotoğraf windows 8'den. Senin söylemiş olduğun " o masasütü stili 4 gb tüketmezse neyim" sözüne itafen eklenmiştir. Senin windows 7'in o kadar ram harcıyorsa senin sorunun. Ben de windows 7 kullandım ve boşta iken 1 gb civarında harcıyordu. Bilgisayarını kontrol et
Güzel kardeşim windows 7de boşta 71 tane işlem çalışmaz.Ben o kadar ıvır zıvır yüklememe rağmen 54 işlem çalışıyor.Gösterdiğin ekran görüntüsü hiç bir anlam ifade etmiyor.Lakin çoğu kişi zaten win7nin boşta ne kadar kullandığını biliyor.Sırf cevap yazmak için yazmışsın.Yada bilgisayarındaki virüslerden bihabersin.
windows 8i 1 gb ramli netbookta yaklaşık 3 aydır kullanıyorum.sen düşün
Metro arayüz şart değil, istersen Normal Desktop arayüzü var.
O yüzden nasıl kullandığınızı anlamadım win8 i?
ana ekrana dönmezse fazla satamaz metro arayüz ile.