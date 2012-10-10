Windows 8'in ilk televizyon reklamları sızdı





Microsoft'un birkaç hafta sonra resmen piyasaya süreceği yeni işletim sistemi Windows 8'e ait ilk televizyon reklamları ortaya çıktı. Yeni yazılımın yüklü olduğu tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda çeşitli fonksiyonların sergilendiği dört video, daha önce de Windows ve Xbox ile ilgili sızıntılar gerçekleştirmiş olan İsrail merkezli Techit.co.il sitesi tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Büyük değişimleri beraberinde getiren Windows 8, ARM destekli RT sürümü ile tablet bilgisayar sektöründe önemli bir kilometre taşı görevi üstlenecek. Reklam filmlerinde oldukça akıcı bir şekilde çoklu görev özelliklerini tecrübe etme imkanı sağlayan yazılıma akıllı telefonlar için tasarlanan ve aynı çekirdek üzerine inşa edilmiş olan Apollo kod adlı Windows Phone 8 de eşlik edecek. Amerikan teknoloji devi için ehemmiyeti yüksek bu iki çözümün güç verdiği ilk ürünler Ekim sonu - Kasım başında tüketiciyle buluşacak.

Windows 8'in yeni kullanıcı arayüzü, farklı bilgisayar formlarındaki çalışma prensibi ve günlük kullanımıyla alakalı bilgilendirmelerde bulunan reklamları aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://goo.gl/m0lMB