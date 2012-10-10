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Windows 8'in ilk televizyon reklamları sızdı

6 yıl
3b
1
43
İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft'un birkaç hafta sonra resmen piyasaya süreceği yeni işletim sistemi Windows 8'e ait ilk televizyon reklamları ortaya çıktı. Yeni yazılımın yüklü olduğu tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda çeşitli fonksiyonların sergilendiği dört video, daha önce de Windows ve Xbox ile ilgili sızıntılar gerçekleştirmiş olan İsrail merkezli Techit.co.il sitesi tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
Büyük değişimleri beraberinde getiren Windows 8, ARM destekli RT sürümü ile tablet bilgisayar sektöründe önemli bir kilometre taşı görevi üstlenecek. Reklam filmlerinde oldukça akıcı bir şekilde çoklu görev özelliklerini tecrübe etme imkanı sağlayan yazılıma akıllı telefonlar için tasarlanan ve aynı çekirdek üzerine inşa edilmiş olan Apollo kod adlı Windows Phone 8 de eşlik edecek. Amerikan teknoloji devi için ehemmiyeti yüksek bu iki çözümün güç verdiği ilk ürünler Ekim sonu - Kasım başında tüketiciyle buluşacak.
Windows 8'in yeni kullanıcı arayüzü, farklı bilgisayar formlarındaki çalışma prensibi ve günlük kullanımıyla alakalı bilgilendirmelerde bulunan reklamları aşağıdan izleyebilirsiniz.  

http://goo.gl/m0lMB Yorum Yaz
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esatcangurkan 6 yıl
ben metro arayüzünü bizzat denedim ve düşüncelerim olumlu yönde kullanınca anlarsınız nekadar iyi bişey olduğunu zaten laptop felan kullananlar isterse metro arayüzünü kapatabilir.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Windows Vista gibi bir ara sürüm olacağı kanaatindeyim.
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AbilerdenBayramAbi 6 yıl
Kasmaya gerek yok çıktığında göreceğiz zaten nasıl bir şey olduğunu
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magicrea 6 yıl
alperdursun
magicrea windows 7 bazen boşta 1,5 gb ram tüketiyor o masasütü stili 4 gb tüketmezse neyim. yine biz klasik kullanırız.
şimdi bize ne olduğunu söyle de bilelim sayın Nostradamus magicrea

Tüketmediği zaman gel, ozman konuşalım bunları.
1 Yanıt Yanıtla
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alper_48 6 yıl magicrea
magicrea

alperdursun

magicrea windows 7 bazen boşta 1,5 gb ram tüketiyor o masasütü stili 4 gb tüketmezse neyim. yine biz klasik kullanırız.
şimdi bize ne olduğunu söyle de bilelim sayın Nostradamus magicrea


Tüketmediği zaman gel, ozman konuşalım bunları.

windows 8'in ne kadar ram kullandığını bilmeden de sallamamak lazım değil mi??
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magicrea 6 yıl
alperdursun
magicrea windows 7 bazen boşta 1,5 gb ram tüketiyor o masasütü stili 4 gb tüketmezse neyim. yine biz klasik kullanırız.
Bu sana uygun olan kapak. Güle güle kullan resim.donanimhaber.com/...

store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

yorum yapmıyorum. resim anlatıyor, anlayana tabi ki.
2 Yanıt Yanıtla
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alper_48 6 yıl magicrea
magicrea

alperdursun

magicrea windows 7 bazen boşta 1,5 gb ram tüketiyor o masasütü stili 4 gb tüketmezse neyim. yine biz klasik kullanırız.
Bu sana uygun olan kapak. Güle güle kullan resim.donanimhaber.com/...


store.donanimhaber.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


yorum yapmıyorum. resim anlatıyor, anlayana tabi ki.



1.si benim paylaştığım fotoğraf windows 8'den. Senin söylemiş olduğun " o masasütü stili 4 gb tüketmezse neyim" sözüne itafen eklenmiştir. Senin windows 7'in o kadar ram harcıyorsa senin sorunun. Ben de windows 7 kullandım ve boşta iken 1 gb civarında harcıyordu. Bilgisayarını kontrol et
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SystemApps 6 yıl magicrea
magicrea

alperdursun

magicrea windows 7 bazen boşta 1,5 gb ram tüketiyor o masasütü stili 4 gb tüketmezse neyim. yine biz klasik kullanırız.
Bu sana uygun olan kapak. Güle güle kullan resim.donanimhaber.com/...


store.donanimhaber.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


yorum yapmıyorum. resim anlatıyor, anlayana tabi ki.



Güzel kardeşim windows 7de boşta 71 tane işlem çalışmaz.Ben o kadar ıvır zıvır yüklememe rağmen 54 işlem çalışıyor.Gösterdiğin ekran görüntüsü hiç bir anlam ifade etmiyor.Lakin çoğu kişi zaten win7nin boşta ne kadar kullandığını biliyor.Sırf cevap yazmak için yazmışsın.Yada bilgisayarındaki virüslerden bihabersin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 6 yıl
magicrea
windows 7 bazen boşta 1,5 gb ram tüketiyor o masasütü stili 4 gb tüketmezse neyim. yine biz klasik kullanırız.

windows 8i 1 gb ramli netbookta yaklaşık 3 aydır kullanıyorum.sen düşün
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BERK BEY 6 yıl
Gecen de windows 9 konusu vardi hangisi cikti la?
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emmesen 6 yıl
Windows 8'i çok beğendim ben bence yapmış adamlar
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veteriner69 6 yıl
filteke
dört reklamın dördüde dokunmatik üzerine masaüstü ve laptop için birşey yok sırf bu yüzden win 7ye geri geçtim.ana ekrana dönmezse fazla satamaz metro arayüz ile.

Metro arayüz şart değil, istersen Normal Desktop arayüzü var.
O yüzden nasıl kullandığınızı anlamadım win8 i?
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filteke 6 yıl
dört reklamın dördüde dokunmatik üzerine masaüstü ve laptop için birşey yok sırf bu yüzden win 7'ye geri geçtim.
ana ekrana dönmezse fazla satamaz metro arayüz ile.
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Kirk Lee 6 yıl
Dokunmatik cihazlar için iyi ama masaüstünde ne kadar kullanışlı olur kestiremiyorum...
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berkayselin 6 yıl
windows8 ne zaman yürürlüğe girecek
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