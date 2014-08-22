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Windows 9, 30 Eylül tarihinde lanse edilebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 9, 30 Eylül tarihinde lanse edilebilir

Microsoft'un Windows 7'nin başarısını aynen devam ettireceği ümidiyle 2012 sonlarında piyasaya sürdüğü ve geçen yıl da güncellediği Windows 8 beklenen başarıyı getirmeyine sonraki sürümün çalışmalarının hızlandığı gündeme gelmişti. Şimdi ise lansman tarihi ile ilgili bilgiler geliyor. 

Windows Treshold kod adına sahip ve Windows 9 olarak adlandırılacağı tahmin edilen sürümün 30 Eylül tarihinde yapılacak bir lansmanla teknoloji dünyasına tanıtılacağı iddia edildi. Tarih ile ilgili iddiaların kesine yakın olduğu belirtilse de halen değişme ihtimalinin olabileceği de not düşülüyor. 

Ancak sonbahar döneminde Microsoft'un açık önizleme sürümünü kullanıma sunacağı iddiaları da dikkate alındığında 30 Eylül tarihi çok da uzak bir ihtimal olarak görünmüyor. 

Microsoft'un önizleme sürümünde tüm özellikleri sunmayacağı tahmin ediliyor ancak yine de heyecan uyandıracak önemli özellikler bulunacak. Bunlar arasında modern bir arayüze sahip Başlat menüsü, dijital asistan Cortana, masaüstünde pencere içerisinde çalışan Metro arayüz uygulamaları sayılabilir.

Microsoft'un yeni sürümünde masaüstü, tablet ve akıllı telefonları biraraya toplayacağı ve cihaza göre ölçeklenebilen arayüze yer vereceği konuşulmakta. Ancak bu önizleme sürümünde olacak mı yoksa gelecek yıl ki nihai sürüme mi bırakılacak bilinmiyor.  

http://www.extremetech.com/computing/188433-windows-9-is-set-to-be-unveiled-on-september-30 Yorum Yaz
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hakanxml 5 yıl
Windows 8'e alışamamış veya beğenmemiş olabilirsiniz buna pek şaşırmamda doğrusu Windows 7'nin ne kabahati vardı? 50 sekme açmak mı şaka gibi hemde XP'de. Belki ilk açılışta cihaz temizken olabilir ama Windows 7 ile yarışabileceğini sanmıyorum. Bence Microsoft XP satmaya devam etmeli belliki talep var o halde buyurun win 9 ile aynı fiyata XP deyip satmalı kanaatimce. Windows XP 2001 yapımı neredeyse win 98'le aynı yüzyıldan kalma demek istedim. Madem yüksek sistem gereksinimi isteyen sistemleri eleştiriyoruz bizzzat kullandığım Android 4.4'ü eleştireyim hala hata veriyor üstelik note 3 kullandığım halde tarayıcının pat diye kapanmasına deli oluyorum android günde 10 defa hata verirken win 8 bilgisayarım haftada bir bile hata vermiyor. Nerede 4 çekirdekli işlemci nerede 3 GB RAM sadece rakamdan ibaret. Ama değil 4 çekirdekli tek çekirdekli eski laptopum bile bu telefonu webde gezerken ezer geçer özellikle denedim farkı gördüm. Ayrıca birgün microsoft batarsa hepimiz Apple'ın insafına kalacağız hatırlatırım dua edelimde rekabet devam etsin yoksa Microsoft babamın malı değil ama kat kat pahalıya cihaz almaktansa şimdiji durum bence daha iyi.
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nepasvior 5 yıl
xp den sonra ne çıkarsa boş en iyisi hala xp kim ne derse desin 128mb ramle bile çalışıyor makina
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NowWeDie 5 yıl nepasvior
nepasvior

xp den sonra ne çıkarsa boş en iyisi hala xp kim ne derse desin 128mb ramle bile çalışıyor makina

Eski sistemlere göre iyi bir işletim sistemi Xp 2 gb ve altı için ideal de gidip high-end bilgisayarada xp kurulmaz ki
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onur01651 5 yıl
değiştirme başlatımı yaa, arayamam ben yine o sekmenin altından programlarımı. ne güzel tek tüşla istediğimi açıyom. Gayet de güzel derledim masaüstümü. Değiştirise bence yanlış eder. Modern kadar güzeli yok. Tel kısmını değiştirebilir ona bişi diyemem ama masaüstü olmaz.
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şimşekyıldırımcanakanten 5 yıl
keşke windows 9da kırma filan olmasa eğer kırabilseler elektronik bir işletim sisteminde gömülü bir verici olsa vede bu vericide windowsu kıranın pcsini uzaktan bulabilse artık 10 sene içerisinde oyun kırmalar iptal olurdu
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DH Misafiri 5 yıl
Microsoft'dan memnun olmayan dostlar, Linux'a geçin ücretsiz nede olsa. Crack ile de uğraşmanıza gerek olmayacaktır. Az bilen akıl veriyor, bilmeyen eleştiriyor, yapamayan çamur atıyor !
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nadirgoktan 5 yıl
Başarılı bir cortana ile xp deki başarı sağlanabilir. Xp den sonra en başarılı sürüm bence 8 di ama neden beğenilmedi anlayamadım.
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DH Misafiri 5 yıl
Windows 8'i hemen hemen 2 yıldır lisanslı olarak kullanıyorum. Windows 8'den sonra 8.1'e geçtim hatta Update 1 güncellemesini bile yaptım. Arkadaşların dediği kutucuklu metro arayüzünü çok nadir kullanıyorum. windows 8.1'de metro arayüzünü daha fonksiyonel yaptılar. Update 1 ile o kutucukları masaüstünde simge olarak da kullanabiliyoruz fakat ne bileyim bir türlü alışamadım metro arayüzüne. Aslında windows 8.1 gayet akıcı ve güzel bir program. Fakat eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor insan işte. 2 yıldır start8 menüsü ile kullanıyorum. gayet memnunum. :)
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mahmut716 5 yıl
win8e biraz daha hız ekleyip bu win7 masaüstü dizaynı ile gelirse tadından yenmez
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DonjuanTR 5 yıl
Win 7 kadar iyi olsun hepimize yeterli gelir zaten
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positiveboy 5 yıl
şu kutucuklardan şikayet edenler start menu 8 i duymamış mı acaba kurdum hiç görmüyorum o arayüzü kafam rahat
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Oroborus 5 yıl
dx12 için mecbur geçecegiz valla
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gonuldagi 5 yıl
Artık dert tasa etmeye gerek yok Windows 8 orjinal keyleri 40 TL ye satılıyor.
O yüzden microsoftta ön siparişlerde yeni sitem alana eskisini yenileyene Windows 8 de
olguğu gibi 29 TL den ala biliriz. Vermese zaten alacağız :)

Microsoftun satışta yaşadığı esas sebeb bu insanların dünyanın her yerinde büyük çoğunluğunun
2 3 yıla bir 200 dolar verip yeni windows alma lüksü yok oyüzden minik minik güncelemelerle
değişimlerle sizlere hizmet sunmak durumunda gelecekteki durumuda bu onlar görmüyor değil
artık almamızada gerek kalmıyacak bir web sayfasına üye olur gibi üye olacağız ufak ufak tırıklanacağız
onuda ayıplmamak lazım iş yapıyor elbette parasını alacak durumlar eskisi gibi değil artık bir program yap
milyonlarca dolar kazan o eskide kaldı o da biliyor bu yüzden bundan sonra ki isimler

Microsoft windows 2016 Microssoft Windows 2017 ... diye gidecek


Tabii benimki bir komplo teorisi ama hayatta bunu gösteriyor herkez ekonomik açıdan zor durumda ellerimizde
hiç parası olmayanın bile milyar dönüyor fakat para bizim değil çok acayib ve tuhaf bir döneme girdik
bunun en büyük örneği kendi ülkemiz 2000 tl maaşla çalışan memurun 200bin tl ye kadar borclana bildiği nerde görülmüş
anlamıyoruz ve çözemiyoruz bu para kimin ? Sadece Yasin El kadının olamaz elbette diğer dünya milyarderleride orta çaplı
ülkelere çöreklenmiş yada orta çaplı ülkeleri konaklama yeri edinmiş durumda... Çünkü daha çok para kazanacak bir yer yok
ve yakın zamandada görünmüyor...
Benim saf vatandaşımda birileri beni uçurdu sanıyor
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