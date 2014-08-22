Windows 9, 30 Eylül tarihinde lanse edilebilir





Microsoft'un Windows 7'nin başarısını aynen devam ettireceği ümidiyle 2012 sonlarında piyasaya sürdüğü ve geçen yıl da güncellediği Windows 8 beklenen başarıyı getirmeyine sonraki sürümün çalışmalarının hızlandığı gündeme gelmişti. Şimdi ise lansman tarihi ile ilgili bilgiler geliyor.





Windows Treshold kod adına sahip ve Windows 9 olarak adlandırılacağı tahmin edilen sürümün 30 Eylül tarihinde yapılacak bir lansmanla teknoloji dünyasına tanıtılacağı iddia edildi. Tarih ile ilgili iddiaların kesine yakın olduğu belirtilse de halen değişme ihtimalinin olabileceği de not düşülüyor.





Ancak sonbahar döneminde Microsoft'un açık önizleme sürümünü kullanıma sunacağı iddiaları da dikkate alındığında 30 Eylül tarihi çok da uzak bir ihtimal olarak görünmüyor.





Microsoft'un önizleme sürümünde tüm özellikleri sunmayacağı tahmin ediliyor ancak yine de heyecan uyandıracak önemli özellikler bulunacak. Bunlar arasında modern bir arayüze sahip Başlat menüsü, dijital asistan Cortana, masaüstünde pencere içerisinde çalışan Metro arayüz uygulamaları sayılabilir.





Microsoft'un yeni sürümünde masaüstü, tablet ve akıllı telefonları biraraya toplayacağı ve cihaza göre ölçeklenebilen arayüze yer vereceği konuşulmakta. Ancak bu önizleme sürümünde olacak mı yoksa gelecek yıl ki nihai sürüme mi bırakılacak bilinmiyor.

http://www.extremetech.com/computing/188433-windows-9-is-set-to-be-unveiled-on-september-30