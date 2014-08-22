Windows 9, 30 Eylül tarihinde lanse edilebilir

Haber Editörü
Microsoft'un Windows 7'nin başarısını aynen devam ettireceği ümidiyle 2012 sonlarında piyasaya sürdüğü ve geçen yıl da güncellediği Windows 8 beklenen başarıyı getirmeyine sonraki sürümün çalışmalarının hızlandığı gündeme gelmişti. Şimdi ise lansman tarihi ile ilgili bilgiler geliyor.
Windows Treshold kod adına sahip ve Windows 9 olarak adlandırılacağı tahmin edilen sürümün 30 Eylül tarihinde yapılacak bir lansmanla teknoloji dünyasına tanıtılacağı iddia edildi. Tarih ile ilgili iddiaların kesine yakın olduğu belirtilse de halen değişme ihtimalinin olabileceği de not düşülüyor.
Ancak sonbahar döneminde Microsoft'un açık önizleme sürümünü kullanıma sunacağı iddiaları da dikkate alındığında 30 Eylül tarihi çok da uzak bir ihtimal olarak görünmüyor.
Microsoft'un önizleme sürümünde tüm özellikleri sunmayacağı tahmin ediliyor ancak yine de heyecan uyandıracak önemli özellikler bulunacak. Bunlar arasında modern bir arayüze sahip Başlat menüsü, dijital asistan Cortana, masaüstünde pencere içerisinde çalışan Metro arayüz uygulamaları sayılabilir.
Microsoft'un yeni sürümünde masaüstü, tablet ve akıllı telefonları biraraya toplayacağı ve cihaza göre ölçeklenebilen arayüze yer vereceği konuşulmakta. Ancak bu önizleme sürümünde olacak mı yoksa gelecek yıl ki nihai sürüme mi bırakılacak bilinmiyor.
http://www.extremetech.com/computing/188433-windows-9-is-set-to-be-unveiled-on-september-30 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eski sistemlere göre iyi bir işletim sistemi Xp 2 gb ve altı için ideal de gidip high-end bilgisayarada xp kurulmaz ki
O yüzden microsoftta ön siparişlerde yeni sitem alana eskisini yenileyene Windows 8 de
olguğu gibi 29 TL den ala biliriz. Vermese zaten alacağız :)
Microsoftun satışta yaşadığı esas sebeb bu insanların dünyanın her yerinde büyük çoğunluğunun
2 3 yıla bir 200 dolar verip yeni windows alma lüksü yok oyüzden minik minik güncelemelerle
değişimlerle sizlere hizmet sunmak durumunda gelecekteki durumuda bu onlar görmüyor değil
artık almamızada gerek kalmıyacak bir web sayfasına üye olur gibi üye olacağız ufak ufak tırıklanacağız
onuda ayıplmamak lazım iş yapıyor elbette parasını alacak durumlar eskisi gibi değil artık bir program yap
milyonlarca dolar kazan o eskide kaldı o da biliyor bu yüzden bundan sonra ki isimler
Microsoft windows 2016 Microssoft Windows 2017 ... diye gidecek
Tabii benimki bir komplo teorisi ama hayatta bunu gösteriyor herkez ekonomik açıdan zor durumda ellerimizde
hiç parası olmayanın bile milyar dönüyor fakat para bizim değil çok acayib ve tuhaf bir döneme girdik
bunun en büyük örneği kendi ülkemiz 2000 tl maaşla çalışan memurun 200bin tl ye kadar borclana bildiği nerde görülmüş
anlamıyoruz ve çözemiyoruz bu para kimin ? Sadece Yasin El kadının olamaz elbette diğer dünya milyarderleride orta çaplı
ülkelere çöreklenmiş yada orta çaplı ülkeleri konaklama yeri edinmiş durumda... Çünkü daha çok para kazanacak bir yer yok
ve yakın zamandada görünmüyor... Benim saf vatandaşımda birileri beni uçurdu sanıyor