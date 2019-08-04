Windows Defender yarım milyardan fazla bilgisayarda kullanılıyor

Windows Defender, yarım milyardan fazla bilgisayar üzerinde çalışan ve en çok kullanılan Windows Antivirüs yazılımlarından biri oldu. Bunun en önemli etkeni ise, işletim sistemine yüklü bir şekilde gelmesi olarak açıklanıyor.

Bilgisayar korsanlarının hedefinde

Windows kullanıcılarının iyi bir Antivirüs çözümü satın almak için para ödedikleri günlerin artık geride kaldığını söylemek mümkün. Zira Windows işletim sistemi ile yüklü bir şekilde gelen Microsoft Defender'ın yarım milyardan fazla PC'de kullanıldığı açıklandı. Microsoft ATP güvenlik araştırması genel müdürü Tanmay Ganacharya konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Windows Defender, Windows ekosisteminde zaten yüzde 50'den daha büyük bir paya sahip. Bu nedenle, ana Antivirüs yazılımı olarak etkin modda Windows Defender çalıştıran yarım milyardan fazla makine var." ifadelerini kullandı.

https://www.windowsblogitalia.com/2019/08/windows-defender-primo-antivirus/

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Ancak bu durum Microsoft'un Antivirüs yazılımına daha fazlasaldırmasına neden oluyor. Zira hedef olabilecek yarım milyardan fazla bilgisayar mevcut. Tanmay Ganacharya, tam da bu noktaya dikkat çekerek, şirketin büyük birolduğunu belirtiyor.