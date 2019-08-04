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Windows Defender yarım milyardan fazla bilgisayarda kullanılıyor

Yayınlanan yeni rakamlara göre Windows kullanıcılarının çoğu artık Antivirüs çözümlerine para harcamıyor. Windows Defender kullanımı yarım milyarın üzerine çıktı.
3 gün
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Anti Virus
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Windows Defender, yarım milyardan fazla bilgisayar üzerinde çalışan ve en çok kullanılan Windows Antivirüs yazılımlarından biri oldu. Bunun en önemli etkeni ise, işletim sistemine yüklü bir şekilde gelmesi olarak açıklanıyor.

Bilgisayar korsanlarının hedefinde

Windows kullanıcılarının iyi bir Antivirüs çözümü satın almak için para ödedikleri günlerin artık geride kaldığını söylemek mümkün. Zira Windows işletim sistemi ile yüklü bir şekilde gelen Microsoft Defender'ın yarım milyardan fazla PC'de kullanıldığı açıklandı. Microsoft ATP güvenlik araştırması genel müdürü Tanmay Ganacharya konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Windows Defender, Windows ekosisteminde zaten yüzde 50'den daha büyük bir paya sahip. Bu nedenle, ana Antivirüs yazılımı olarak etkin modda Windows Defender çalıştıran yarım milyardan fazla makine var." ifadelerini kullandı.
Ancak bu durum Microsoft'un Antivirüs yazılımına daha fazla bilgisayar korsanının saldırmasına neden oluyor. Zira hedef olabilecek yarım milyardan fazla bilgisayar mevcut. Tanmay Ganacharya, tam da bu noktaya dikkat çekerek,  şirketin büyük bir sorumluluğu olduğunu belirtiyor.


https://www.windowsblogitalia.com/2019/08/windows-defender-primo-antivirus/ Yorum Yaz
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r0ket 3 gün en beğenilen
ben w10 a geçtiğimden beridir hiç virüs programı kurmadım. defender sürekli güncelleniyor olması ve gayet yeterli koruması ile bence fazlasıyla yeterli günlük kullanıcı için.
ben w10 a geçtiğimden beridir hiç virüs programı kurmadım. defender sürekli güncelleniyor olması ve gayet yeterli koruması ile bence fazlasıyla yeterli günlük k...
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Askaparta 16 sa.
Gerek yok antivirusa, virusu salar, programı satar.
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aschil 2 gün
Comodo'yu kullanıyorum son zamanlarda ve çok memnun kaldım.
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alito 2 gün
Birçok antivirüs, maalesef donanımı yoran kasıntı koruma modüllerine sahip. Özellikle oyun bilgisayarlarında Windows Defender kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Şahsen son 3-4 yıldır, Windows Defender haricinde bir antivirüs yazılımı kullanmadım ve şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım.
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DH Misafiri 2 gün
microsoftun hilelerinden biri defender, tüketiciye seçenek bırakmıyor ve windows10 da detaylı gizlilik ayarlarınızı yapmazsanız her adımınız izleniyor.
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DH Misafiri 2 gün
Defender artık windowsun içerisinden kaldırılamıyor ki. Asla tamamiyle kaldıramıyorsunuz, içerisinden çıkaramıyorsunuz. Bu yüzden birçok antivirüs firması tarafından eleştirilmişti. Bu açıdan bakarsak, Windows işletim sistemi ekosistemi içerisinde en çok kurulu olan tarayıcı hala "internet explorer" demek gibi birşey olur.
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lordlevent 2 gün
Sıradan kullanıcı için en iyisi. Sanki virüs yazanlar diğer antivirüsler de test etmen piyasaya sürüyorlar.
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gs09gs09 3 gün
Regedit girip yaptigim ilk is
DisableAntiSpyware
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hopeyoung 3 gün
Otomatik algılayıcı lazım.
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denizbay1 3 gün
Evet, eskiden kötüydü ama son dönem güncellemeleri ve kazandığı yeteneklerle harika bir araca dönüştü. Son güncelleme ile gelen yetenekleri arasında kurcalamaya karşı koruma (dış müdahale ile kapatılmasını engelleme), Fidye yazılım koruması, Exploid koruması ki bu mükemmel oldu, çok iyi bir hal aldı Windows Defender. Şu an müthiş bir koruma potansiyeli barındırıyor.
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Paetzold 3 gün
Knight Online dönemlerinde virüs programı meşhurdu. Bir 10 yıldır sanırım kurmuyorum artık
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microsoft, windows defender ve
4 etiket daha antivirüs Yazılım Anti Virus Uğur Seven
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