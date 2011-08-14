Windows Phone 7 Mango, 1 Eylül'de yayınlanabilir

Bilgisayar denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Microsoft, önümüzdeki ayla birlikte akıllı telefon pazarında Windows Phone 7'nin en büyük güncellemesi olan Mango'yu yayınlayarak elini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Pocket-lint'in Microsoft'a yakın güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiye göre Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2011'in kapılarını açmasından bir önceki gün olan 1 Eylül'de Windows Phone 7 Mango'yu son kullanıcı için yayınlayacak. Son kullanıcının Mango'ya erişebilmesini takiben başta Samsung ve Acer olmak üzere akıllı telefon üreticileri de Windows Phone 7 Mango'lu telefonlarını IFA 2011'de sergileyecek.

WM 7 Mango denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Nokia'nın ise, hatırlanacağı üzere, Ekim ayının son döneminde yapılacak olan Nokia World etkinliğinde Windows Phone 7 Mango'lu çözüm ya da çözümlerini tanıtması bekleniyor.

Yazılım devi, Mango güncellemesinin yayınlanacağı tarih olarak yılın son bahar dönemini işaret etmişti.