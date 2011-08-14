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Windows Phone 7 Mango, 1 Eylül'de yayınlanabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,8b
1
16
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Bilgisayar denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Microsoft, önümüzdeki ayla birlikte akıllı telefon pazarında Windows Phone 7'nin en büyük güncellemesi olan Mango'yu yayınlayarak elini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Pocket-lint'in Microsoft'a yakın güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiye göre Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2011'in kapılarını açmasından bir önceki gün olan 1 Eylül'de Windows Phone 7 Mango'yu son kullanıcı için yayınlayacak. Son kullanıcının Mango'ya erişebilmesini takiben başta Samsung ve Acer olmak üzere akıllı telefon üreticileri de Windows Phone 7 Mango'lu telefonlarını IFA 2011'de sergileyecek.

WM 7 Mango denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Nokia'nın ise, hatırlanacağı üzere, Ekim ayının son döneminde yapılacak olan Nokia World etkinliğinde Windows Phone 7 Mango'lu çözüm ya da çözümlerini tanıtması bekleniyor.

Yazılım devi, Mango güncellemesinin yayınlanacağı tarih olarak yılın son bahar dönemini işaret etmişti.


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Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
İlk versiyon pek heyecanlandırmıyor çünkü eksikleri var ama asıl sebep donanım zayıf bu yıl değilde 2012 de daha güçlü cihazlarla çıkarlar karşımıza ki bu markalar da HTC,LG ve Samsung olacaktır nokıa yine bu markaları geriden takip eder ama yeni sistemin arayüzü gerçekten iyi tasarlanmış ve umut vaad editor tıpki tabletler için düzenlenecek windows 8 gibi belki androidciler kızacak bana ama windows tabletlerde sorunsuz çalışmaya başlarsa android silinir gider microsoft ta böyle bir adım attı zaten öte yandan apple da mac os ile ios birleştirip tabletlere ve mobil cihazlarına pc özellikleri ekleyecek bu durum karşısında androidin işi çok çok zor çünkü android 4.0 ile bir windows arasında dağlar kadar fark var yada bir mac os arasında şahsen ben milyonlarca yazılım desteği ve özellikle de oyun sunan windows dururken gidip bir mobil sistem olan ve telefonlerın yaptığından çok ta fazla bir şe yapamayan bir sistemi tabletimde kullanmam Belki google ın bir planı vardır bunun için ama ben uzun vadede android için parlak bir gelecek göremiyorum ... cep telefonu konusunda olmasada tabletler yakında dizüstülerin yerine geçecek çünkü mobil işlemciler her geçen gün biraz daha iyi oluyorlar ve windows eğer fazla kasmadan ve yeterli pil ömrü sunarak entegre ederse sistemi tabletlere alır gider kimse de tutamaz çünkü en büyük kozu yazılım bolluğu ve bunu avantaja dönüştürecektir sonuçta bu microsoft
İlk versiyon pek heyecanlandırmıyor çünkü eksikleri var ama asıl sebep donanım zayıf bu yıl değilde 2012 de daha güçlü cihazlarla çıkarlar karşımıza ki bu marka...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 8 yıl
yorumları okuuynca gözlerime inanamadım ilk defa androidciler ioscular ve win ciler kapışmadılar
israille filistin barışmış amerikanın gözü doymuş gibi bir his oluştu içimde
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| OMG! | 8 yıl
ne zamandır böyle seviyeli yorumlar okumamıştım,konudaki mantıklı ve objektif yorumları için darkaura ve sis xvier arkadaşlarıma teşekkür ederim :)
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Pascal.Nouma 8 yıl
Şu anda telim mangolu Ms tarafından birinden temin ettim ve güzel iyileştirmeler yapılmış.
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Stanislas Xavier 8 yıl
darkaura
sis xvier Haklısın bu ayrıntıyı gözden kaçırmışım ama benim üzüldüğüm nokta android in istikrarsız ilerlemesi yani yazılım anlamında baktığımızda en iyisi değil çok daha düşük donanaımda daha performanslı çalışan sistemler var , ayrıca markette denetim yok mesala spam çok fazla ve ödeme imkanları kısıtlı ayrıca bir donanım standardı olmaması bence dezavantaj çünkü her ne kadar çok güçlü cihazlar çıkıyor olsada satılan androidlerin büyük kısmı orta segment ve alt segment bu da sistemin her cihazda olması gerektiği gibi çalışmamasına neden oluyor ve uygulama desteğini azaltıyor yoksa linux benim çok sevdiğim bir sistemdir ve en çzgür sistem şu anda android ancak mesala sürekli yeni sürüm çıkması bu bir yönden iyi sistemin sürekli geliştiğinin göstergesi ancak biraz karışıklığa neden oluyor 3.0 yayılmadan 3.2 nin çıkması kullanıcıda 3.0 ın değerini düşürüyor bence android çok büyük bir boşluğu doldurdu ancak çok ihtiyaç duyulduğu için çok hızlı bir gelişme sürecine girdi bu yüzden olmuş hissettirmiyor.apple veya microsoft un kapalı kutu sistemleri yerine tabiki linux tabanlı androidi desteklerim ancak diğerlerine olan antipatim henüz tam olmamış bir sistemi kullanmama sebep vermez.android eksiklerini kapatmalı ki rekabet ortamı bitmesin şu an için olmasada var olan hatalar düzeltilirse android çok iyi bir sistem haline gelir ancak umarım google apple gibi davranıp daha sonra bu sistemi özelleştirip mahvetmez 2011 deyiz artık esnek sistemlerin kendini göstermesi gerekiyor.bakalım neler olacak...
yazdiklarinizin hepsine katiliyorum. dediginiz gibi android cok buyuk bir boslugu doldurdugu icin cok hizli gelisti ve bir turlu olgunlasamadi. halada gelismekde olan bir platform. ama arm islemcilerle ios android isletim sistemlerinin gelisimi uzun zamandir ilk defa wintel tekeline bir alternatif olusturdu. arm gelisimini surdururse ilerde cok daha kaliteli urunler cok daha ucuza gelecektir. x86 tekelinin sadece islemci degil diger parcalar uzerinden hatta isletim sistemi tekeliyle fiyati cok artirdigina inaniyorum. bol rekabet olan bir birlgisayar piyasasi hepimiz icin daha hayirli olcakdir. bu yuzden android arm gelisimini yurekden destekliyorum.

haklısın ben ilk başta çok iyimser bir yorum yapmışım çünkü x86 da çalışan sistem arm de çalışmaz bir olasılık kalıyor oda intelin x86 yı geliştirip enerjitüketimi,ısınma vs. gibi problemelerini ortadan kaldırarak mobil cihazlara
entegre etmesi ama bu bence imkansız çünkü çok yoğun bir çaba gerektirir ve süre tabiki ama bu zaman zarfında arm işlemciler çok güçlenecektir ve süreç ne kadar uzarsa windows un yazılım avantajı o kadar azalır çünkü bu süre içerisinde program satısı artar ama sen de katılıyorsun dediğimiz gibi androidin var olan sorunları çözmesi gerek özellikle market konusunda çünkü bu hali geliştiricileri
kendinden uzaklaştırıyor adam çok iyi bir program veya oyun yapıyor şimdi android e sunsa yüksek model satışları belli bir seviyede bazı ülkelerde ücretli içerik alamıyorsun örnek türkiye diğerlerinde ise pürüzler var ama apple cephesine baktığımızda model sayısı az,ödeme sorunu yok ve daha prestijli bir ortam bu yüzden geliştirici appstore a yöneliyor daha iyi para kazanmak için eğer google da o prestije sahip olmak istiyorsa bu sorunları çözmeli yoksa uygulama sayısı ne kadar olursa olsun kalite bakımından ve gelir getirisi bakımından geride kalacak bunları çözerek hem geliştiricileri hemde kullanıcıyı kendine çeker java öğrenen biri olarak şayet ilerde bir çalışmam olursa tabi ki özgür sistem olan android e yansıtmak isterim ama gözden geçirilip düzeltilmeli çünkü ancak bu şekilde ayakta kalırlar ve biz de ancak bu şekilde gerçek bir işletim sisteminden yararlanabiliriz ayrıca sohbet gibi oldu bu sana da teşekkür ederim ...
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darkaura 8 yıl
ben tesekkur ederim ne demek. bir kere olsun olayi siyah beyaz taraftar mantiyla tartismamak guzel oldu.
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SiR MaNiaC 8 yıl
Microsoftun şu an epey gerilerde olduğunu görmemek körlük olur evet. Lakin microsoft bu durumlara alışık. 90lı yılların başında da apple pc kullanımında kasıp kavuran bir markaydı hepimizin bildiği süreçte microsoft piyasanın %80 ni eline geçirmeyi başardır. Aynı senaryanun burada da geçerli olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak .Net ve Visual Studio diye bir ürünü var. Yeterki stabil ve pil ömrünü iyi kullanan bir işletim sistemi geliştirsinler. Uygulama konusunda kısa sürede tüm rakiplerini geçecektir. Emin olmamakla beraber yazılım dünyasında .Net teknolojileri epey kullanılır durumda. Üreteni çok fazla yani. Diğer platformların uygulama geliştirme arayüzlerini incelemiş biri olarak şunu söyleyebilirim, VS ile çok daha kısa sürede yazılım geliştirebilirsiniz.
Bu tespitlerime dayanarak şunu söyleyebilirim 2015 e kalmaz microsoft mobil platformlar düzeyinde yine ya en büyük payı alır ya da ikinci sırada olur. Ama muhakkak büyük bir pay kapacağı aşikardır.
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darkaura 8 yıl
2015 projeksiyonlarida phone7yi ikinci androidi birinci olarak gosteriyor. ama hangi kriterlerle bu sonuca vardiklarini bilmiyorum.
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Stanislas Xavier 8 yıl
darkaura
sis xvierİlk versiyon pek heyecanlandırmıyor çünkü eksikleri var ama asıl sebep donanım zayıf bu yıl değilde 2012 de daha güçlü cihazlarla çıkarlar karşımıza ki bu markalar da HTC,LG ve Samsung olacaktır nokıa yine bu markaları geriden takip eder ama yeni sistemin arayüzü gerçekten iyi tasarlanmış ve umut vaad editor tıpki tabletler için düzenlenecek windows 8 gibi belki androidciler kızacak bana ama windows tabletlerde sorunsuz çalışmaya başlarsa android silinir gider microsoft ta böyle bir adım attı zaten öte yandan apple da mac os ile ios birleştirip tabletlere ve mobil cihazlarına pc özellikleri ekleyecek bu durum karşısında androidin işi çok çok zor çünkü android 4.0 ile bir windows arasında dağlar kadar fark var yada bir mac os arasında şahsen ben milyonlarca yazılım desteği ve özellikle de oyun sunan windows dururken gidip bir mobil sistem olan ve telefonlerın yaptığından çok ta fazla bir şe yapamayan bir sistemi tabletimde kullanmam Belki google ın bir planı vardır bunun için ama ben uzun vadede android için parlak bir gelecek göremiyorum ... cep telefonu konusunda olmasada tabletler yakında dizüstülerin yerine geçecek çünkü mobil işlemciler her geçen gün biraz daha iyi oluyorlar ve windows eğer fazla kasmadan ve yeterli pil ömrü sunarak entegre ederse sistemi tabletlere alır gider kimse de tutamaz çünkü en büyük kozu yazılım bolluğu ve bunu avantaja dönüştürecektir sonuçta bu microsoft
yazdiginiz muhtemel bir senaryo. olmayacak sey degil. ama gozden kacan nokta x86 windows programlarinin arm windowsda calismiyacak olmasi. o zamana android 4 ile telefon ve tablet ortami birlesmis olacak ve tabletlere zengin bir yazilim destetegi gelecek. genede microsoftun soyle bir avantaji olacak arm ve x86 windows ayni olacagindan pc ortamina aliskin kullanici windowsa yonelebilir. tabletlerin pcye yaklasmasi konusunda su an en onde olan android aslinda. simdiden usb den hardisk yada baska cihazlari bagliyarak tam pc gibi kullanabiliyorsunuz. bu acidan ipad hormonlu bir iphonedan cok farkli degil. windows sa daha ortada bile yok.bu gunden bir tarafi mutlak galip ilan etmek cok zor. ozelliklede microsoft tarafindan cok buyuk taktik ve vizyon hatalari beliyorum. cunku her yeni urunlerinde boyle hatalari oluyor. her girdikleri alanda bu yuzden basarisiz oluyorlar. bu sefer bekledigim hata ise apple in yolundan gitmeleri. bunun icin hakli nedenleri var. apple appstore ve itunesdan kazandigi deve yukuyle para agizlarini sulandiyor. bu yuzden phone7 de benzer bir kapali sistem kurma derdinler. daha sinirli kapasitesi olan telefonlarda bu sorun degil ama 10inch boyutunda pc fonksiyonu beklenen tablet cihazlardada, kapaliligin ayarini kacirip rekabetde geri dusmeleri olmasi muhtemel bir senaryo. bide microsoft hata yaptinmi bunda sonuna kadar israr eder geri donmez. eger basarisiz olurlarsa bu yuzden olurlar. yoksa bencede pek cok acidan daha avantajli konumdalar.not: iosdan hic bahsetmedim cunku o tamamen farkli bir guruba hitap ediyor. eger microsoft tokezlemeden saglam bir giris yapabilirse gelecekdeki gercek rekabet adroidle bu ikisi arasinda olacak.not2: bu sirada intel armdan daha az enerji tuketen daha verimli bir x86 islemci cikartirsa tum dengeleri kokunden degistirir. ama su gidisatta cok zor gozukuyor.

Haklısın bu ayrıntıyı gözden kaçırmışım ama benim üzüldüğüm nokta android in istikrarsız ilerlemesi yani yazılım anlamında baktığımızda en iyisi değil çok daha düşük donanaımda daha performanslı çalışan sistemler var , ayrıca markette denetim yok mesala spam çok fazla ve ödeme imkanları kısıtlı ayrıca bir donanım standardı olmaması bence dezavantaj çünkü her ne kadar çok güçlü cihazlar çıkıyor olsada satılan androidlerin büyük kısmı orta segment ve alt segment bu da sistemin her cihazda olması gerektiği gibi çalışmamasına neden oluyor ve uygulama desteğini azaltıyor yoksa linux benim çok sevdiğim bir sistemdir ve en çzgür sistem şu anda android ancak mesala sürekli yeni sürüm çıkması bu bir yönden iyi sistemin sürekli geliştiğinin göstergesi ancak biraz karışıklığa neden oluyor 3.0 yayılmadan 3.2 nin çıkması kullanıcıda 3.0 ın değerini düşürüyor bence android çok büyük bir boşluğu doldurdu ancak çok ihtiyaç duyulduğu için çok hızlı bir gelişme sürecine girdi bu yüzden '' olmuş'' hissettirmiyor.apple veya microsoft un kapalı kutu sistemleri yerine tabiki linux tabanlı androidi desteklerim ancak diğerlerine olan antipatim henüz tam olmamış bir sistemi kullanmama sebep vermez.android eksiklerini kapatmalı ki rekabet ortamı bitmesin şu an için olmasada var olan hatalar düzeltilirse android çok iyi bir sistem haline gelir ancak umarım google apple gibi davranıp daha sonra bu sistemi özelleştirip mahvetmez 2011 deyiz artık esnek sistemlerin kendini göstermesi gerekiyor.bakalım neler olacak...
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darkaura 8 yıl Stanislas Xavier
sis xvier


Haklısın bu ayrıntıyı gözden kaçırmışım ama benim üzüldüğüm nokta android in istikrarsız ilerlemesi yani yazılım anlamında baktığımızda en iyisi değil çok daha düşük donanaımda daha performanslı çalışan sistemler var , ayrıca markette denetim yok mesala spam çok fazla ve ödeme imkanları kısıtlı ayrıca bir donanım standardı olmaması bence dezavantaj çünkü her ne kadar çok güçlü cihazlar çıkıyor olsada satılan androidlerin büyük kısmı orta segment ve alt segment bu da sistemin her cihazda olması gerektiği gibi çalışmamasına neden oluyor ve uygulama desteğini azaltıyor yoksa linux benim çok sevdiğim bir sistemdir ve en çzgür sistem şu anda android ancak mesala sürekli yeni sürüm çıkması bu bir yönden iyi sistemin sürekli geliştiğinin göstergesi ancak biraz karışıklığa neden oluyor 3.0 yayılmadan 3.2 nin çıkması kullanıcıda 3.0 ın değerini düşürüyor bence android çok büyük bir boşluğu doldurdu ancak çok ihtiyaç duyulduğu için çok hızlı bir gelişme sürecine girdi bu yüzden '' olmuş'' hissettirmiyor.apple veya microsoft un kapalı kutu sistemleri yerine tabiki linux tabanlı androidi desteklerim ancak diğerlerine olan antipatim henüz tam olmamış bir sistemi kullanmama sebep vermez.android eksiklerini kapatmalı ki rekabet ortamı bitmesin şu an için olmasada var olan hatalar düzeltilirse android çok iyi bir sistem haline gelir ancak umarım google apple gibi davranıp daha sonra bu sistemi özelleştirip mahvetmez 2011 deyiz artık esnek sistemlerin kendini göstermesi gerekiyor.bakalım neler olacak...


yazdiklarinizin hepsine katiliyorum. dediginiz gibi android cok buyuk bir boslugu doldurdugu icin cok hizli gelisti ve bir turlu olgunlasamadi. halada gelismekde olan bir platform. ama arm islemcilerle ios android isletim sistemlerinin gelisimi uzun zamandir ilk defa wintel tekeline bir alternatif olusturdu. arm gelisimini surdururse ilerde cok daha kaliteli urunler cok daha ucuza gelecektir. x86 tekelinin sadece islemci degil diger parcalar uzerinden hatta isletim sistemi tekeliyle fiyati cok artirdigina inaniyorum. bol rekabet olan bir birlgisayar piyasasi hepimiz icin daha hayirli olcakdir. bu yuzden android arm gelisimini yurekden destekliyorum.
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OvernightSensation 8 yıl
windows 7 değilde 8de microsoft framework çalışması yapıyor benim bildiğim pc uygulamarını çalıştırsın diye.
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darkaura 8 yıl
sis xvier
İlk versiyon pek heyecanlandırmıyor çünkü eksikleri var ama asıl sebep donanım zayıf bu yıl değilde 2012 de daha güçlü cihazlarla çıkarlar karşımıza ki bu markalar da HTC,LG ve Samsung olacaktır nokıa yine bu markaları geriden takip eder ama yeni sistemin arayüzü gerçekten iyi tasarlanmış ve umut vaad editor tıpki tabletler için düzenlenecek windows 8 gibi belki androidciler kızacak bana ama windows tabletlerde sorunsuz çalışmaya başlarsa android silinir gider microsoft ta böyle bir adım attı zaten öte yandan apple da mac os ile ios birleştirip tabletlere ve mobil cihazlarına pc özellikleri ekleyecek bu durum karşısında androidin işi çok çok zor çünkü android 4.0 ile bir windows arasında dağlar kadar fark var yada bir mac os arasında şahsen ben milyonlarca yazılım desteği ve özellikle de oyun sunan windows dururken gidip bir mobil sistem olan ve telefonlerın yaptığından çok ta fazla bir şe yapamayan bir sistemi tabletimde kullanmam Belki google ın bir planı vardır bunun için ama ben uzun vadede android için parlak bir gelecek göremiyorum ... cep telefonu konusunda olmasada tabletler yakında dizüstülerin yerine geçecek çünkü mobil işlemciler her geçen gün biraz daha iyi oluyorlar ve windows eğer fazla kasmadan ve yeterli pil ömrü sunarak entegre ederse sistemi tabletlere alır gider kimse de tutamaz çünkü en büyük kozu yazılım bolluğu ve bunu avantaja dönüştürecektir sonuçta bu microsoft

yazdiginiz muhtemel bir senaryo. olmayacak sey degil. ama gozden kacan nokta x86 windows programlarinin arm windowsda calismiyacak olmasi. o zamana android 4 ile telefon ve tablet ortami birlesmis olacak ve tabletlere zengin bir yazilim destetegi gelecek. genede microsoftun soyle bir avantaji olacak arm ve x86 windows ayni olacagindan pc ortamina aliskin kullanici windowsa yonelebilir.
tabletlerin pcye yaklasmasi konusunda su an en onde olan android aslinda. simdiden usb den hardisk yada baska cihazlari bagliyarak tam pc gibi kullanabiliyorsunuz. bu acidan ipad hormonlu bir iphonedan cok farkli degil. windows sa daha ortada bile yok.
bu gunden bir tarafi mutlak galip ilan etmek cok zor. ozelliklede microsoft tarafindan cok buyuk taktik ve vizyon hatalari beliyorum. cunku her yeni urunlerinde boyle hatalari oluyor. her girdikleri alanda bu yuzden basarisiz oluyorlar. bu sefer bekledigim hata ise apple in yolundan gitmeleri. bunun icin hakli nedenleri var. apple appstore ve itunesdan kazandigi deve yukuyle para agizlarini sulandiyor. bu yuzden phone7 de benzer bir kapali sistem kurma derdinler. daha sinirli kapasitesi olan telefonlarda bu sorun degil ama 10inch boyutunda pc fonksiyonu beklenen tablet cihazlardada, kapaliligin ayarini kacirip rekabetde geri dusmeleri olmasi muhtemel bir senaryo. bide microsoft hata yaptinmi bunda sonuna kadar israr eder geri donmez. eger basarisiz olurlarsa bu yuzden olurlar. yoksa bencede pek cok acidan daha avantajli konumdalar.
not: iosdan hic bahsetmedim cunku o tamamen farkli bir guruba hitap ediyor. eger microsoft tokezlemeden saglam bir giris yapabilirse gelecekdeki gercek rekabet adroidle bu ikisi arasinda olacak.
not2: bu sirada intel arm'dan daha az enerji tuketen daha verimli bir x86 islemci cikartirsa tum dengeleri kokunden degistirir. ama su gidisatta cok zor gozukuyor.
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simaros 8 yıl
dört gözle bekliyorum özellikle nokiayı
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Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
İlk versiyon pek heyecanlandırmıyor çünkü eksikleri var ama asıl sebep donanım zayıf bu yıl değilde 2012 de daha güçlü cihazlarla çıkarlar karşımıza ki bu markalar da HTC,LG ve Samsung olacaktır nokıa yine bu markaları geriden takip eder ama yeni sistemin arayüzü gerçekten iyi tasarlanmış ve umut vaad editor tıpki tabletler için düzenlenecek windows 8 gibi belki androidciler kızacak bana ama windows tabletlerde sorunsuz çalışmaya başlarsa android silinir gider microsoft ta böyle bir adım attı zaten öte yandan apple da mac os ile ios birleştirip tabletlere ve mobil cihazlarına pc özellikleri ekleyecek bu durum karşısında androidin işi çok çok zor çünkü android 4.0 ile bir windows arasında dağlar kadar fark var yada bir mac os arasında şahsen ben milyonlarca yazılım desteği ve özellikle de oyun sunan windows dururken gidip bir mobil sistem olan ve telefonlerın yaptığından çok ta fazla bir şe yapamayan bir sistemi tabletimde kullanmam Belki google ın bir planı vardır bunun için ama ben uzun vadede android için parlak bir gelecek göremiyorum ... cep telefonu konusunda olmasada tabletler yakında dizüstülerin yerine geçecek çünkü mobil işlemciler her geçen gün biraz daha iyi oluyorlar ve windows eğer fazla kasmadan ve yeterli pil ömrü sunarak entegre ederse sistemi tabletlere alır gider kimse de tutamaz çünkü en büyük kozu yazılım bolluğu ve bunu avantaja dönüştürecektir sonuçta bu microsoft
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photo sir 8 yıl
çok az kaldı, bakalım
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