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Windows Phone 7 işletim sistemli Dell Venue Pro'nun İngiltere'ye gelişi marta ertelendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,1b
1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 7 işletim sistemli Dell Venue Pro'nun İngiltere'ye gelişi marta ertelendi
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Dell'in kızaklı QWERTY klavye donanımına ve Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'ye sahip modeli Venue Pro için İngiltere'de geri sayımın başladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Venue Pro'nun, Expansys tarafından en geç şubat ayının ilk haftasına kadar stoklara gireceği tahmin ediliyordu. Ancak beklenen öyle olmadı ve akıllı telefonun İngiltere'ye gelişinin mart ayına ertelendiği duyuruldu. Expansys'in 439,99 Pound'dan ön sipariş almayı sürdürdüğü telefon için tahmini stoklara giriş tarihi 7 Mart olarak görünüyor.

1 GHz Qualcomm QSD8250 Snapdragon işlemcinin ve 512 MB RAM'in gücünü arkasına alan Dell Venue Pro, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 4.1 inç boyutunda, 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, led flaş, otomatik odaklama, 8 GB dahili bellek, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, GPS, microUSB portu, mesafe sensörü, ışık sensörü, FM radyo ve 1400 mAh batarya gibi nitelikleri bünyesinde barındırıyor.

Windows Phone 7 işletim sistemli Dell Venue Pro'nun İngiltere'ye gelişi marta ertelendi
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http://www.expansys.com/dell-venue-pro-windows-phone-7-smartphone-qwerty-205052/ Yorum Yaz
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