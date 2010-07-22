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Windows Phone 7'deki varsayılan arama motoru "Bing" olarak sabit kalacak

Windows Phone 7 işletim sisteminin varsayılan arama motorunun "Bing" olarak kalacağı ve değiştirilmeyeceği belirtildi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Microsoft'un mobil işletim sistemi olan Windows Mobile'ın yeni sürümü olan Windows Phone 7, ilk duyurulduğu andan itibaren tartışmaları da beraberinde getirmeyi başardı. Yüksek donanım standartları ve özellikle HTC HD2 gibi performanslı bir telefonun Windows Phone 7 desteğine sahip olmaması gibi konular Windows Phone 7'yi eleştirilere maruz bıraktı. Pocket-Lint tarafından yayınlanan bir haber Windows Phone 7'nin tekrar eleştirilerle gündeme getirecek gibi görünüyor.

Bilindiği üzere Windows Phone 7'de varsayılan arama motoru "Bing" olarak belirtilmiş ve kullanıcıların bu arama motorunu diledikleri takdirde değiştirebilecekleri belirtilmişti. Pocket-Lint'in haberine göre Microsoft'taki bir yetkilinin de onaylamasıyla birlikte "Bing" arama motorunun Windows Phone 7'deki tek "varsayılan" arama motoru olacağı ve diğer arama motorlarının ikincil uygulama olarak kullanılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada "Bing"in Windows Phone 7'ye yoğun bir çalışma ile entegre edildiği ve varsayılan arama motoru olma özelliğinin değiştirilmesi ihtimalinin çok zor olduğu belirtildi.


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quexstre48 9 yıl
Yani isteyen değiştiremeyecek mi. Mesela ben Google kullanmayacaksam hayatta Win7 Phone lu telefon almam.
Kendileri kaybederler.

Arkadaşımızın dediği gibi bing öncelikli olacak, ayrıca i.explorer sadece bing kullandırsa ne olur,3. parti programlar olduktan sonra...
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DH Misafiri 9 yıl
MS yine saçmalamaya başladı.Zaten kin serisi cep telefonlarından darbe yedi bir de win phone 7 yazlımından da darbe yiyecek gibi görünüyor.Diğer cep OS lerinde kişiselleştirebilme önem kazanmışken böyle dayatmacı bir anlayış sadece pazar payı değil itibar da kaybettirir.
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mehmetgirgin 9 yıl
çok saçma
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DH Misafiri 9 yıl
MS yine saçmalamaya başladı.Zaten kin serisi cep telefonlarından darbe yedi bir de win phone 7 yazlımından da darbe yiyecek gibi görünüyor.Diğer cep OS lerinde kişiselleştirebilme önem kazanmışken böyle dayatmacı bir anlayış sadece pazar payı değil itibar da kaybettirir.
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DH Misafiri 9 yıl
MS yine saçmalamaya başladı.Zaten kin serisi cep telefonlarından darbe yedi bir de win phone 7 yazlımından da darbe yiyecek gibi görünüyor.Diğer cep OS lerinde kişiselleştirebilme önem kazanmışken böyle dayatmacı bir anlayış sadece pazar payı değil itibar da kaybettirir.
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orhan--k 9 yıl
E tabi kendi ürününü kullandırmayı amaçlıyor ama ona bir çözüm kolaylıkla bulunur...
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Windows Phone 7'de birincil (varsayılan) arama motoru bing olacak. Diğer arama motorları ikincil olarak kullanılabilecek. Yani sadece bing olacak diye bir durum söz konusu değil.
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OverClocK1ng 9 yıl
Yani isteyen değiştiremeyecek mi. Mesela ben Google kullanmayacaksam hayatta Win7 Phone lu telefon almam.
Kendileri kaybederler.
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