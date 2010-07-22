Windows Phone 7'deki varsayılan arama motoru "Bing" olarak sabit kalacak

Microsoft'un mobil işletim sistemi olan Windows Mobile'ın yeni sürümü olan Windows Phone 7, ilk duyurulduğu andan itibaren tartışmaları da beraberinde getirmeyi başardı. Yüksek donanım standartları ve özellikle HTC HD2 gibi performanslı bir telefonun Windows Phone 7 desteğine sahip olmaması gibi konular Windows Phone 7'yi eleştirilere maruz bıraktı. Pocket-Lint tarafından yayınlanan bir haber Windows Phone 7'nin tekrar eleştirilerle gündeme getirecek gibi görünüyor.

Bilindiği üzere Windows Phone 7'de varsayılan arama motoru "Bing" olarak belirtilmiş ve kullanıcıların bu arama motorunu diledikleri takdirde değiştirebilecekleri belirtilmişti. Pocket-Lint'in haberine göre Microsoft'taki bir yetkilinin de onaylamasıyla birlikte "Bing" arama motorunun Windows Phone 7'deki tek "varsayılan" arama motoru olacağı ve diğer arama motorlarının ikincil uygulama olarak kullanılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada "Bing"in Windows Phone 7'ye yoğun bir çalışma ile entegre edildiği ve varsayılan arama motoru olma özelliğinin değiştirilmesi ihtimalinin çok zor olduğu belirtildi.