Microsoft, Bing'i Firefox'ta varsayılan arama motoru yapmayı hedefliyor

Microsoft, Bing'i Firefox'ta varsayılan arama motoru yapmak için şimdiden zemin yoklamaya başladı. The Information internet sitesinin haberine göre şirket kendi arama motorunu Firefox'un varsayılan arama motoru yapmak için teklif vermek istiyor.
Mozilla ile Google anlaşması sona eriyor
Mozilla'nın Google ile olan sözleşmesi bu yıl sona erecek. Microsoft, mümkün olduğunca çok kullanıcıyı Bing'e çekmek için Google'ın yerini almaya hevesli. Ancak bu hamlenin başarılı sonuç vereceğine dair bir garanti yok. Ne de olsa Bing kullanmak istemeyen Firefox kullanıcıları başka bir arama motoruna geçebilir.
Microsoft'un Bing'i daha geniş kitlelere ulaştırmak için değerlendirebileceği çok daha cazip bir fırsat da yaklaşıyor. Apple cihazlardaki ana tarayıcı olan Safari'nin Google ile sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek. Microsoft devreye girerek Bing'i iPhone'larda varsayılan arama motoru haline getirmeyi deneyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.