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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Bing'i Firefox'ta varsayılan arama motoru yapmayı hedefliyor

    Microsoft kendi arama motoruna yapay zeka destekli özellikler ekleyerek kullanıcılarda ilgi uyandırmayı başardı. Şirketin şimdiki hedefi Bing'i Firefox'ta varsayılan tarayıcı yaparak kullanıcı çekmek.
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    Microsoft, Bing'i Firefox'ta varsayılan arama motoru yapıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un arama motoru her zaman için Google'a göre ikinci planda kalmıştır. Ancak yazılım devi OpenAI ile yaptığı iş birliğiyle yapay zeka çılgınlığına dalınca Bing arama motoruna olan ilgi arttı. Şirket artık insanların Bing'i kullanmaya başlaması için her fırsatı değerlendiriyor.

    Microsoft, Bing'i Firefox'ta varsayılan arama motoru yapmak için şimdiden zemin yoklamaya başladı. The Information internet sitesinin haberine göre şirket kendi arama motorunu Firefox'un varsayılan arama motoru yapmak için teklif vermek istiyor.

    Microsoft, Bing'i Firefox'ta varsayılan arama motoru yapıyor Tam Boyutta Gör

    Mozilla ile Google anlaşması sona eriyor

    Mozilla'nın Google ile olan sözleşmesi bu yıl sona erecek. Microsoft, mümkün olduğunca çok kullanıcıyı Bing'e çekmek için Google'ın yerini almaya hevesli. Ancak bu hamlenin başarılı sonuç vereceğine dair bir garanti yok. Ne de olsa Bing kullanmak istemeyen Firefox kullanıcıları başka bir arama motoruna geçebilir.

    Microsoft'un Bing'i daha geniş kitlelere ulaştırmak için değerlendirebileceği çok daha cazip bir fırsat da yaklaşıyor. Apple cihazlardaki ana tarayıcı olan Safari'nin Google ile sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek. Microsoft devreye girerek Bing'i iPhone'larda varsayılan arama motoru haline getirmeyi deneyebilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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