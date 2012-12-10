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Windows Phone 8 için geliştirilen akıllı saat Gnomio bağış desteği arıyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS ve Android işletim sistemleri ile etkileşimli olarak çalışan pek çok akıllı saat örneği pazara sunulmuş durumda. Rus bir girişimci ise Windows Phone 8 platformuna yönelik olarak bir akıllı saat hazırlamak için kolları sıvadı ve Indiegogo proje destek platformunda bağış toplamaya başladı.

Gnomio adı verilen saat Bluetooth yardımıyla Windows Phone 8 cihazınıza bağlanıyor ve gelen ve cevapsız arama bildirimi, SMS ve email bildirimi, sosyal ağ bildirimleri, ajanda bildirimleri, hava durumu, medya oynatıcı kontrolleri gibi pek çok önemli fonksiyonu saat üzerinden gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Windows'un gömülü uygulamalar için geliştirdiği Embedded Compact 7 işletim sistemini kullanan saat bununla birlikte uygulama kurmaya da imkan tanıyor.

Saatin donanımı ise 270MHz saat hızında çalışan ARM işlemci, 64MB DDR2 bellek, 8GB dahili depolama, 1.54 inçlik dokunmatik kapasitif renkli ekran, 240 x 240 piksel çözünürlük, saat modunda 7 gün, akıllı saat modunda 24 saat kullanım ömrü, üç eksenli jiroskop, akselerometre, ışık sensörü, mikrofon, kulaklık girişi, hoparlör, microUSB şeklinde dikkat çekiyor.

Saate uygulama kurulumu ise biraz ilginç bir yolla oluyor. Geliştiricilerin Microsoft Visual Studio ile kolayca uygulama geliştirebilecekleri belirtiliyor. Ancak Windows Phone uygulama mağazasında uyumlu bir uygulama olmadığı için, özel bir araç yardımıyla Gnomio uygulamaları Windows Phone 8 uygulaması içerisine entegre ediliyor. Bu WP8 uygulamasını cihazınıza kurduktan sonra ise kablosuz olarak içerisindeki paket saatinize gönderiliyor ve tek tıklamayla kuruluyor.

66 gün içerisinde 100 000$ sınırını geçmesi gereken proje 2500$ toplayabildi. 81$ ve üzeri bağışlarda akıllı saat hediye edilecek. 

http://www.indiegogo.com/Gnomio/ Yorum Yaz
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senersongur 5 yıl
Saat isi tutmadi. 100TL falan olmadikca alinmaz.
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eofdred 5 yıl
indiegogo da yok böyle birşey bi link verseydiniz
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EsadSamil 5 yıl
Saat felan yok ortada adamlar paraları alıp kaçtı :/
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Nokia Specialist 5 yıl EsadSamil
EsadSamil
Saat felan yok ortada adamlar paraları alıp kaçtı :/

Harbiden ne oldu bu proje
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azteca 5 yıl
Metro UI cidden yakışmış
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RANJ 6 yıl
sarikanarya567
Bilgilerde bir yanlışlı var sanırım , saat modunda 7, akıllı saat modunda 24 saat kullanım ömrü burada bir terslik var gibi.

Normal saat modunda 7 gün, akıllı saat modunda 1 gün kullanım ömrü varmış.
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Zenci Forvet 6 yıl
Saatlerde bile işletim sistemi var artık.
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Rainbow6 6 yıl
Bu tabanda telefonu kullananlar icin 81 dolar iyi bir fiyat ..alinabilir bence kullanisli
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peters 6 yıl
Tak akıllı saati koluna herkez kendi yoluna.
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DH Misafiri 6 yıl
1500 2000 ytl ver telefon al. Sonra telefonu cebinden çikarmadan, saatle kontrol et. Pehhh.
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FERFEROS 6 yıl
Siyah ve gri olanlar fena gözükmüyor ama ne kadar gerekli orası tartışılır.
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Recharged 6 yıl
Ben bu tarz ürünleri gereksiz görüyorum.Zaten cep telefonumuz var.Bu cihaz bana cep telefonundan daha fazla pil ömrü sağlamayacaksa ben niye alıp onu koluma takayım ?
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iskocyall 6 yıl
Cocuk saati gibi adam akilli bisey yapsinlar ipod nanomu kolumdan cikaracam..
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Puzzles 6 yıl
Bi halta benzemiyor. Anca çocuklar takar.
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