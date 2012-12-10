Windows Phone 8 için geliştirilen akıllı saat Gnomio bağış desteği arıyor





iOS ve Android işletim sistemleri ile etkileşimli olarak çalışan pek çok akıllı saat örneği pazara sunulmuş durumda. Rus bir girişimci ise Windows Phone 8 platformuna yönelik olarak bir akıllı saat hazırlamak için kolları sıvadı ve Indiegogo proje destek platformunda bağış toplamaya başladı.





Gnomio adı verilen saat Bluetooth yardımıyla Windows Phone 8 cihazınıza bağlanıyor ve gelen ve cevapsız arama bildirimi, SMS ve email bildirimi, sosyal ağ bildirimleri, ajanda bildirimleri, hava durumu, medya oynatıcı kontrolleri gibi pek çok önemli fonksiyonu saat üzerinden gerçekleştirmenizi sağlıyor.





Windows'un gömülü uygulamalar için geliştirdiği Embedded Compact 7 işletim sistemini kullanan saat bununla birlikte uygulama kurmaya da imkan tanıyor.





Saatin donanımı ise 270MHz saat hızında çalışan ARM işlemci, 64MB DDR2 bellek, 8GB dahili depolama, 1.54 inçlik dokunmatik kapasitif renkli ekran, 240 x 240 piksel çözünürlük, saat modunda 7 gün, akıllı saat modunda 24 saat kullanım ömrü, üç eksenli jiroskop, akselerometre, ışık sensörü, mikrofon, kulaklık girişi, hoparlör, microUSB şeklinde dikkat çekiyor.





Saate uygulama kurulumu ise biraz ilginç bir yolla oluyor. Geliştiricilerin Microsoft Visual Studio ile kolayca uygulama geliştirebilecekleri belirtiliyor. Ancak Windows Phone uygulama mağazasında uyumlu bir uygulama olmadığı için, özel bir araç yardımıyla Gnomio uygulamaları Windows Phone 8 uygulaması içerisine entegre ediliyor. Bu WP8 uygulamasını cihazınıza kurduktan sonra ise kablosuz olarak içerisindeki paket saatinize gönderiliyor ve tek tıklamayla kuruluyor.





66 gün içerisinde 100 000$ sınırını geçmesi gereken proje 2500$ toplayabildi. 81$ ve üzeri bağışlarda akıllı saat hediye edilecek.

http://www.indiegogo.com/Gnomio/